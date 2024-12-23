Либо пенсионерка, либо пионерка. История женщины элегантного возраста из Котласа

Как Лариса Гудкова добивается досрочного назначения пенсии

Лариса родилась в Коряжме. В семье детей было двое: она и старший брат. Жили небогато. Дети воспитывались в строгости и абсолютной справедливости. Мама была безапелляционным авторитетом, честна до мозга костей, главный бухгалтер большой организации и трудоголик. Так говорит о ней Лариса. Все это передалось детям. Родители одинаково любили дочку и сына, обоих к труду приучали с детства.

Мама гордилась детьми. Оба достигли успехов. Лариса востребованный менеджер, её брат – капитан дальнего плавания.

Сегодня Лариса Гудкова добивается досрочного назначения страховой пенсии. Однако она столкнулась с неразрешимым пока вопросом, связанным со сроками трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Более 21 года она отработала в неблагоприятных климатических условиях и при этом лишена гарантии на досрочное назначение пенсии.

Не боги горшки выливают!

В тринадцать лет Лара, как называет ее старший брат, начала работать на летних каникулах. В одном из детских садов, куда Ларису приняли нянечкой, она, буквально, устроила профсоюзную защиту. Несовершеннолетние работницы, Лариса и ее подруги, трудились в группах, где детишек нужно было высаживать на горшки. За это нянечкам доплачивали. Но Ларисе с командой ровесниц решили не доплатить. «Не боги горшки обжигают!» - подумала Лара, собрала девчонок в юридической консультации, а потом все, что сказал юрист, в точности пересказала в кабинете заведующей детского сада. Та ее выслушала, за горшки доплатила. Но при этом сказала, чтоб больше Ларису во вверенном ей учреждении не видели. После такой закалки в «деле о горшках» Лариса набралась смелости и выработала иммунитет к несправедливости. Она и теперь ее не выносит и старается по мере своих сил бороться. В восемнадцать появились первые записи в трудовой книжке Ларисы.

Пенсия не за горами?

- Само слово «пенсия» было для меня чем-то очень далёким, - говорит Лариса, - и, казалось, не настанет никогда!

И все же вся ее трудовая биография была нацелена на то, чтобы заработать пенсию. Лариса Гудкова, по образованию менеджер муниципального и государственного управления, трудилась всегда и везде с огромной ответственностью, всегда выполняла больший объём работы, чем требовали от неё. А с предыдущих мест работы всегда делали предложения вернуться. У Ларисы трое своих сыновей, один сын приёмный.

– Старший сын мне как - то сказал, – вспоминает Лариса, – Мама, обратись к психиатру со своим трудоголизмом, у тебя страдает от этого семья.

Не удивительно, ведь Лариса руководила службой маркетинга мясоперерабатывающего предприятия, работала генеральным директором промышленно-продуктовой базы на Крайнем Севере – в Лабытнангах, была сама индивидуальным предпринимателем. Закончила деятельность в 2024 году специалистом по работе с молодежью, тогда же стала приёмной мамой подростку.

Теперь только семья и «дело о пенсии»!

Лариса решительно защищает свои права, борется за пенсию, как в далеком детстве – за доплату нянечкам. Ведь она всегда была лидером и стремилась быть защитницей менее решительных и смелых. Сегодня она вновь столкнулась с юридической проблемой, которой, казалось, не должно быть.

4 марта 2024 года Лариса написала заявление о назначении страховой пенсии по льготным основаниям, считая, что выполнила необходимые условия: мама троих детей, достигнут пятидесятилетний возраст, страховой стаж – более 27 лет, при необходимом стаже 20 лет. Совокупный «северный» стаж более 21 года: в районах Крайнего Севера - более 7 лет, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера более - 13 лет.

Однако, пенсионный орган отказал в досрочном назначении пенсии. Все дело в том, что п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» предусматривает отдельный подсчет пенсии для работы в районах Крайнего Севера (необходимо более 12 лет) и для работы в приравненных к указанным районам местностях (необходимо более 17 лет). Указанная норма закона позволила пенсионному органу применить подход по принципу «либо…, либо…».

- Когда я решила перейти работать на Крайний Север, а затем – вернуться обратно, у специалистов отдела кадров даже не возникало сомнений в том, что я выйду на пенсию по достижению 50 лет. Но они руководствовались логикой и представлениями о справедливости. И я также была уверена в праве на досрочное назначение пенсии. Получается, что мы не учли формальности закона, а именно – формально-юридическое значение союза «либо». Получается так, что если бы я не переходила на работу на Крайний Север и проработала тот же период в менее суровых климатических условиях – в местности, приравненной к Крайнему Северу, мой льготный стаж составлял бы более 21 года, что достаточно для досрочного назначения пенсии в МПКС. Поэтому возникла не поддающаяся логическому пониманию ситуация, когда работа в менее сложных природно-климатических условиях была бы предпочтительнее для пенсионного обеспечения, чем работа в более сложных условиях, - продолжает Лариса.

Сегодня Лариса как пионерка, первопроходец по юридическим тропам, ведущим к человекоцентричным вершинам права, намерена дойти до высоких судебных инстанций с аргументами о справедливости, равенстве и разумности.

Елена Ломова