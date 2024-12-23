Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Либо пенсионерка, либо пионерка. История женщины элегантного возраста из Котласа

Как Лариса Гудкова добивается досрочного назначения пенсии

Лариса родилась в Коряжме. В семье детей было двое: она и старший брат. Жили небогато. Дети воспитывались в строгости и абсолютной справедливости. Мама была безапелляционным авторитетом, честна до мозга костей, главный бухгалтер большой организации и трудоголик. Так говорит о ней Лариса. Все это передалось детям. Родители одинаково любили дочку и сына, обоих к труду приучали с детства. 

Мама гордилась детьми. Оба достигли успехов. Лариса востребованный менеджер, её брат – капитан дальнего плавания.

Сегодня Лариса Гудкова добивается досрочного назначения страховой пенсии. Однако она столкнулась с неразрешимым пока вопросом, связанным со сроками трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Более 21 года она отработала в неблагоприятных климатических условиях и при этом лишена гарантии на досрочное назначение пенсии.

 Не боги горшки выливают!

 В тринадцать лет Лара, как называет ее старший брат, начала работать на летних каникулах. В одном из детских садов, куда Ларису приняли нянечкой, она, буквально, устроила профсоюзную защиту. Несовершеннолетние работницы, Лариса и ее подруги, трудились в группах, где детишек нужно было высаживать на горшки. За это нянечкам доплачивали. Но Ларисе с командой ровесниц решили не доплатить. «Не боги горшки обжигают!» - подумала Лара, собрала девчонок в юридической консультации, а потом все, что сказал юрист, в точности пересказала в кабинете заведующей детского сада. Та ее выслушала, за горшки доплатила. Но при этом сказала, чтоб больше Ларису во вверенном ей учреждении не видели. После такой закалки в «деле о горшках» Лариса набралась смелости и выработала иммунитет к несправедливости. Она и теперь ее не выносит и старается по мере своих сил бороться. В восемнадцать появились первые записи в трудовой книжке Ларисы. 

 Пенсия не за горами?

 - Само слово «пенсия» было для меня чем-то очень далёким, - говорит Лариса, - и, казалось, не настанет никогда! 

И все же вся ее трудовая биография была нацелена на то, чтобы заработать пенсию. Лариса Гудкова, по образованию менеджер муниципального и государственного управления, трудилась всегда и везде с огромной ответственностью, всегда выполняла больший объём работы, чем требовали от неё. А с предыдущих мест работы всегда делали предложения вернуться. У Ларисы трое своих сыновей, один сын приёмный.

– Старший сын мне как - то сказал, – вспоминает Лариса, –  Мама, обратись к психиатру со своим трудоголизмом, у тебя страдает от этого семья. 

Не удивительно, ведь Лариса руководила службой маркетинга мясоперерабатывающего предприятия, работала генеральным директором промышленно-продуктовой базы на Крайнем Севере – в Лабытнангах, была сама индивидуальным предпринимателем. Закончила деятельность в 2024 году специалистом по работе с молодежью, тогда же стала приёмной мамой подростку.

 Теперь только семья и «дело о пенсии»!

Лариса решительно защищает свои права, борется за пенсию, как в далеком детстве – за доплату нянечкам. Ведь она всегда была лидером и стремилась быть защитницей менее решительных и смелых. Сегодня она вновь столкнулась с юридической проблемой, которой, казалось, не должно быть.

4 марта 2024 года Лариса написала заявление о назначении страховой пенсии по льготным основаниям, считая, что выполнила необходимые условия: мама троих детей, достигнут пятидесятилетний возраст, страховой стаж – более 27 лет, при необходимом стаже 20 лет. Совокупный «северный» стаж более 21 года: в районах Крайнего Севера - более 7 лет, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера более - 13 лет.

Однако, пенсионный орган отказал в досрочном назначении пенсии. Все дело в том, что п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» предусматривает отдельный подсчет пенсии для работы в районах Крайнего Севера (необходимо более 12 лет) и для работы в приравненных к указанным районам местностях (необходимо более 17 лет). Указанная норма закона позволила пенсионному органу применить подход по принципу «либо…, либо…».

- Когда я решила перейти работать на Крайний Север, а затем – вернуться обратно, у специалистов отдела кадров даже не возникало сомнений в том, что я выйду на пенсию по достижению 50 лет. Но они руководствовались логикой и представлениями о справедливости. И я также была уверена в праве на досрочное назначение пенсии. Получается, что мы не учли формальности закона, а именно – формально-юридическое значение союза «либо». Получается так, что если бы я не переходила на работу на Крайний Север и проработала тот же период в менее суровых климатических условиях – в местности, приравненной к Крайнему Северу, мой льготный стаж составлял бы более 21 года, что достаточно для досрочного назначения пенсии в МПКС. Поэтому возникла не поддающаяся логическому пониманию ситуация, когда работа в менее сложных природно-климатических условиях была бы предпочтительнее для пенсионного обеспечения, чем работа в более сложных условиях, - продолжает Лариса.

Сегодня Лариса как пионерка, первопроходец по юридическим тропам, ведущим к человекоцентричным вершинам права, намерена дойти до высоких судебных инстанций с аргументами о справедливости, равенстве и разумности.

Елена Ломова 

28 декабрь 12:30 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

Главные новости


Мое письмо Путину (о переселении жителей Архангельска из «деревяшек»)
Грехи наши тяжкие. Ироничная проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (378)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20