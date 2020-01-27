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Землевладелица из Архангельской области слишком увлеклась "разведением" сорняков

В июле 2019 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу были проведены плановые выездные проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Шенкурском районе Архангельской области.

Четыре земельных участка общей площадью 18,9 га принадлежат физическому лицу (три – в 2/3 доли и один – полностью).

В ходе надзорных мероприятий было выявлено неиспользование участков по назначению – для сельскохозяйственного производства. На участках отсутствовали признаки обработки почвы, они заросли сорной растительностью: купырем лесным, пижмой, борщевиком сибирским, крапивой жгучей, кострецом безостным, а также древесной растительностью.

На двух участках часть растительности была скошена, но трава не была убрана.

Владелица земельных участков была привлечена Управлением Россельхознадзора к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов общей суммой 80 тыс. рублей.

Также гражданке были выданы предписания провести на земельных участках агротехнические и культуртехнические мероприятия и ввести их в сельскохозяйственный оборот сроком исполнения до 9 сентября 2020 года.

Не согласившись с вынесенными постановлениями, она обратилась в Виноградовский районный суд Архангельской области, где, однако, ее жалоба была оставлена без удовлетворения.

Собственница участков обратилась в Архангельский областной суд с жалобой на вынесенное решение.

 В марте 2020 года Архангельский областной суд оставил без изменения решение Виноградовского районного суда региона.

06 апрель 11:11 | : Скандалы

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