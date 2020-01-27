Чтобы нескучно было чистить зубы. В Архангельске появилась зубная паста со вкусом… виски

4 февраля состоялась презентация зубной пасты со вкусом алкоголя от компании «Klatz». Все желающие могли потестировать несколько видов эксклюзивной пасты: «Бунтарский Ром», «Терпкий коньяк» и «Убойный виски».
Теперь же необычная зубная паста появилась в продаже и в Архангельске.Приобрести ее можно в магазине Космедэль, расположенном по адресу пр. Троицкий, д. , ТЦ Галерея, 1.
«Решение о создании линейки «алкогольных» зубных паст пришло к нам спонтанно, - заявил генеральный директор компании Евгений Моргунов. - Мы изначально хотели отличаться от других брендов прежде всего оригинальностью, создавали бренд не «про науку», а для людей и их улыбок».
По словам представителей компании, такая необычная зубная паста может стать оригинальном подарком или разнообразить утро тем, кому надоел классический мятный вкус.