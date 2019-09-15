Почти два месяца – в обнимку с обогревателями: ОНФ в Архангельске добился тепла для жильцов дома

Активисты Общероссийского народного фронта добились восстановления теплоснабжения на улице Партизанской, 64, корпус 2 в Архангельске. Неподготовленная к зиме система отопления привела к тому, что целый подъезд пятиэтажного дома провел без тепла 50 дней. Жильцам приходилось обогреваться при помощи электроприборов в то время, когда морозы в ночные часы достигали минус 15 градусов. И тогда люди обратились в Народный фронт.
Эксперты ОНФ выяснили, что ремонт системы отопления не проводили из-за банкротства управляющей компании. К ликвидации коммунальной аварии по просьбе общественников срочно подключили департамент городского хозяйства Архангельска и администрацию Северного территориального округа. Все это время активисты Народного фронта следили за восстановлением системы отопления и были на связи с главой округа Николаем Боровиковым.
«Новая управляющая компания «Экосервис» откачала горячую воду из подвала и заменила трубы розлива. Мы только что были в доме - батареи в квартирах горячие, подъезд подсыхает, испарения на окнах больше нет, –сообщил руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – Почему жильцам пришлось страдать столько времени? Потому что несколько управляющих компаний в городе весь летний период занимались судебными делами о своем банкротстве и не позаботились о том, чтобы подготовить жилфонд к зиме. В региональное отделение ОНФ поступали жалобы на УК «Саро», «Облик», «Очаг» и другие. Это недопустимо - власти должны сделать выводы из ситуации».
Сейчас общественники следят за тем, что происходит с перекопанным двором на улице Тыко Вылки, возле дома № 5. Здесь начали ремонтировать трубы теплоснабжения, потом почему-то остановили работы, в результате образовались две большие ямы. Тепло в квартиры поступает плохо, температура не поднимается выше 16 градусов. Эксперты Народного фронта еще месяц назад обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации.
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