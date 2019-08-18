Архангельская область: Битва против мусора зашла в патовую ситуацию

Если вы считаете, что мусорный страсти кипят только вокруг станции Шиес, то сильно ошибаетесь.
Нечто похожее происходит и на Соловках, историческом архипелаге, куда только самолётом или по морю. Местные жители выступают против строительства мусоросжигательной печи. Как вы понимаете, завозить к ним мусор с материка никто не собирается. Но…
«Не надо нам тут ваших заводов! Жгите свой мусор у себя!» – заявляют жители Соловков, и в этой короткой фразе имеют место сразу две очень важных неточности. Во-первых, речь идет не о большом мусоросжигательном заводе, а о банальной печи-инсинераторе. Под этим техническим названием кроется вполне заурядная установка по уничтожению несортированного мусора.
Эти печи используются уже давно и получили широкое распространение. Есть они и в Крыму, и в Казахстане, и на Украине – везде, где возникает необходимость избавиться от коммунальных отходов, а запустить централизованную систему их переработки не позволяют экономические или географические условия.
Во-вторых, в соловецком инсинераторе будут жечь не чей-то чужой, а местный, соловецкий мусор. Очевидно, что возить отходы с материка на острова только для того, чтобы сжечь – не самое логичное решение. Тем более, что топливо для печи придется доставлять туда тоже с "большой земли". Вот и выходит, что мусор соловчане производят самостоятельно, а что с ним делать дальше – думать не хотят. «Мы против» – и весь разговор.
Что делать в подобной ситуации? Вывозить мусор на Большую землю и там утилизировать, сжигать и перерабатывать. Однако против этого выступают жители других территорий региона, что происходит повсеместно. Несмотря на объяснения специалистов, что возможности ныне действующих полигонов для хранения ТБО уже исчерпаны. Альтернатива в виде строительства современных экотехнопарков протестующий сегмент не интересует… они в кураже противостояния с властью.
И что в сухом остатке? По всей Архангельской области отходы разбросаны вдоль дорог, насыпаны аккуратными кучами по окраинам населенных пунктов, тайком вывалены в глубине леса. Разумеется, это тоже вызывает у жителей области чувство протеста. Но дальше недовольства дело не идет – ни конструктивных предложений, ни хотя бы попытки серьезно обсудить пути выхода из образовавшейся «мусорной ловушки» в регионе до сих пор замечено не было.
Однако мусорную проблему по любому придется решать, еще не было случая, чтобы президент отказывался от планов реформ под чьим бы то ни было давлением. На днях в регионе стартовала масштабная программа по ликвидации нелегальных свалок – тех самых тонн отходов, разбросанных по тайге и вдоль дорог. Средства на этот недешевый проект появились благодаря соглашению областных властей с правительством города Москвы, в рамках которого, кстати, будет построен и экотехнопарк «Шиес».
К слову, еще один подобный проект – создание полигона ТКО в районе Катунино – также был встречен в штыки. Парадоксально, народ в принципе против мусора и при этом не выдвигает разумных предложений по его хранению.
Только вряд ли он исчезнет сам собой… что делать?
Получается протест ради протеста – народ против полигона, но при этом все уверены, что он будет построен.
(на фото: вот, что видят пассажиры круизного лайнера, причалившего к Соловкам)