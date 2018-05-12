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"Вольное дело": В Архангельской области появились новые энерго-воры под знакомой маркой

Участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода провел свое журналистское расследование происходящего на региональном рынке энергоресурсов. И вот, что выяснил…

Согласно приказу Минэнерго России от 1 августа 2018 г. № 627 победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Архангельской области признана компания ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

Сбытовые функции новому гарантирующему поставщику передаст ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), которое временно исполняло функции ГП в регионе с 1 января 2018 г. после отстранения от сбытовой деятельности предыдущего гарантирующего поставщика ПАО «Архэнергосбыт». Сетевая компания производила расчеты с потребителями за электроэнергию до момента выбора нового гарантирующего поставщика на конкурсной основе.

По условиям конкурса, ООО «ТГК-2 Энергосбыт» должно будет оплатить задолженность ПАО «Архэнергосбыт» перед производителями электроэнергии на оптовом рынке в срок до 70 дней, т.е. до 10 октября 2018 года. После проведения данных расчетов будет выпущен отдельный приказ Минэнерго РФ, определяющий дату, с которой новый гарантирующий поставщик начнет производить расчеты с потребителями.

От АрхСвободы: Кстати! Те самые 6 миллиардов наших денег, собранных с северян Архэнергосбытом.., так никто и не нашёл. Да и не искали… Так как их скушала братва неприкасаемой Марины Сечиной.

 

07 август 13:29 | : Скандалы

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