"Корпорацию развития Архангельской области" вызвали "на ковёр" в Областное собрание депутатов

Как стало известно, поводом послужило размещение в средствах массовой информации сведений о новом выпуске передачи «Агенты бизнеса» (телеканал Россия 24) в котором в невыгодном свете для Архангельской области представляется инвестиционная привлекательность региона. Также в сюжете подчеркивается неясная роль ОАО «Корпорации развития Архангельской области» как в привлечении инвестиций в регион, так и созданий необходимых условий для инвесторов.
Депутат Юрий Шаров попросил коллегу по областному Собранию Виктора Казаринова провести перед «майской» сессией депутатов (22-23 мая) расширенное заседание комитета по экономической политике и предпринимательству областного Собрания по теме «О деятельности ОАО «Корпорация развития Архангельской области» в 2015-2016 годах». Парламентарий предложил на совещании рассмотреть как отчет деятельности акционерного общества, полностью принадлежащего государству, так и планы на 2017-2018 года.
— Коллеги из «Корпорации развития Архангельской области» уже приходили с подобным отчетом в региональный парламент несколько лет назад. Тогда на совещание к Виктору Казаринову пришла почти треть от всего депутатского корпуса. Тема беззубой деятельности этой организации очень беспокоит депутатов. Более того, в тот раз господин Ковалев (прим. — руководитель «Корпорации развития Архангельской области») вместе со своими коллегами ни на один вопрос толком не ответил, — заявил Юрий Шаров. — Несколько лет назад мы вместе с областными депутатами ездили в Липецкую область, где знакомились с деятельностью местной «Корпорации развития». Так они за пять лет добавили к доходной части регионального бюджета около 5 млрд. рублей за счет создания условий для привлечения бизнеса в регион. Большинство депутатов в разговорах со мной не могут понять с какой целью работает архангельская корпорация, с какой целью нескольким десяткам человек мы платим такие огромные зарплаты. Пора уже коллегам рассказать что они за довольно большой период времени сделали для Архангельской области», — заключил депутат.
Как сообщает пресс-служба Юрия Шарова, парламентарий попросил руководство профильного комитета к дискуссии в областное Собрание в мае 2017 года также пригласить регионального министра экономического развития Семена Вуйменкова.