Итоги недели с 16 по 22 марта 2020 года

- Поправка на точность – Путин решил не возбуждать ближайших соратников своей президентской пенсией;
- Эпидемия гречки – прилавки российских магазинов опустошил механизм исторической памяти;
- Грипп нашей жизни – в осенние губернаторские выборы может вмешаться «ненецкий фактор».
Федеральные новости
Политика: Грехи Конституции
Две классические русские беды – дураки и дороги (по Гоголю) уступили место более современным – коронавирусу и поправкам в Конституцию. Причём они так причудливо переплетаются, что часто не отделить. Впрочем, как и первых.
И всё-таки начну с поправок, китайская зараза когда-нибудь уйдёт в историю, а с этими нам жить да жить. Если примут.
Времена сейчас чудесные (от слова чудо), впрочем, когда они были иными? В среду новость о том, что коронавирусом охвачены ещё 15 регионов, что зараза продолжает расползаться по стране, мирно соседствует с «Путин подписал указ о проведении референдума 22 апреля». Возможно, он откуда-то знает, когда всё закончится… на то и президент.
Хотя логичнее было перенести референдум по Конституции на неопределённый срок, до конца всеобщей паники. Как отменяют сейчас концерты, спортивные состязания и прочие массовые мероприятия. Да даже указом отменять не надо. Грустный друг-режиссёр сообщил, что прокатчики собираются отложить всероссийскую премьеру его картины до лучших времён… всё равно сборов не будет. Народ проголосует рублём за собственную безопасность.
А тут голосование, которое, в сущности, ничего не решает, по крайней мере, практического. Жили без этих поправок... хрен знает сколько лет, за несколько месяцев не прокиснут.
Ходят слухи, что главе государства советовали хорошо подумать (имя тех смельчаков, имя!) и назначить день голосования на 12 июня (День России, что логично и соразмерно событию), или отодвинуть ещё дальше – на Единый День Голосования (второе воскресенье сентября. Однако Гарант решил – 22-е и точка. Неужели так юбилей Ленина дорог, к исторической роли которого он совсем недавно относился, мягко говоря, с прохладцей? Тем более, что сегодняшний продуктовый ажиотаж очень напоминает социалистические времена, когда гречка с туалетной бумагой были в дефиците (весь мир потешался).
Не, тут какая-то другая причина…
Наверное, мало найдётся сомневающихся в результате этого референдума – примут, как миленькие, Но есть нюанс. Когда вы голосуете за депутатов, губернатора, даже президента, порога явки не существует, его своевременно отменили (иначе бы с начала нулевых не вылезали с избирательных участков, когда работать-то?!). Для нынешнего референдума (давно у нас его не было) тоже предлагали установить порог, причём высокий - волеизъявить должны не менее 50% от списочного числа избирателей. Однако ГосДума это предложение с гневом отвергла. И то, такое количество командными методами уже не согнать, не поднять с дивана в неожиданный выходной, тем более, после пасхального разговения.
При таком очевидном плюсе сушить явку не имеет смысла, чем, что греха таить, часто пользуются неуверенные в своей победе, но имеющие в руках административный ресурс. Как потом в глаза миру смотреть, оправдываться, что граждане у нас настолько за Путина и Конституцию, что не посчитали нужным лишний раз это доказывать? Возможно, политтехнологи просчитали, что простой избиратель за более долгий срок может банально перегореть, подумать – а стоит ли голосовать за все поправки чохом, да и вообще, стоит ли? И то… помните знаменитый ельцинский референдум «да, да, нет, да»? Тогда «нет» ответили досрочным выборам президента, но меньше, чем через полгода так об этом пожалели, что пытались этого же президента вообще свергнуть. Тут-то и задумаешься об исторических аналогиях, о праве народа на ошибку.
Зато теперь есть классное объяснение – пустые избирательные участки оправданы страхом народа перед восточной заразой. Помните шуточную характеристику русских – «в драке не помогут, но в войне победят»? Вот и референдум ещё не война, а только мелкая драчка. Сколько бы нас не убеждали в значимости предлагаемых поправок.
Другое дело, досрочное голосование (подразумевается) или электронное. Первое очень не любят наблюдатели от оппозиции. Но будут ли они столь же принципиальные на этот раз? Ведь соперничают не конкретные кандидаты от политических партий, а некое абстрактное «благо народа». Тут можно и зевнуть, чайку в кулуарах участка попить. С бубликом.
Интересней с новыми технологиями. Это со стороны кажется, что весть российский народ завис в интернете, с лёгкостью заходит на любой ресурс и кликает мышкой по нужной кнопке. На самом деле, в огромной стране много мест, где и телевидение не берёт. Именно там живут наиболее преданный Путину избиратель, любовь на расстоянии завсегда крепче. Не говоря уже о бабушках-дедушках. Где гарантия, что внуки по их просьбе проголосуют так, как надо… из вредности ткнут в «нет», огольцы.
Ещё один удар, который исподтишка получил референдум. - Политические и развлекательные ток-шоу российского телевидения переходят на съемки без массовки из-за ситуации с коронавирусом. Первыми об этом объявили программы "Вечерний Ургант" и "Пусть говорят" на Первом канале, а также "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Позже на Первом сообщили, что все программы будут сниматься без участия зрителей
Думаете, мелочь? Как сказать. Не зря же в конце 90-х политические ток-шоу стали на глазах превращаться в «поля чудес». Присутствие в кадре простых (важно!) зрителей придаёт сим представлениям убедительности, мол, проблемы касаются всех, народ с улицы допускается в клуб избранных и почти уравнивается с участниками. Не зря же телекомпании идут на дополнительные расходы по оплате клаки (людей, нанятых для аплодирования). Все эти соловьёвы-норкины и прочие коллеги по телепропаганде должны были стать ударной агитбригадой за голосование по поправкам, теперь же этот фактор в минусе. Будьте уверены, как минимум массовка пришла бы в день голосования на участки как сопричастная, а вдруг судьбу поправок будут решать считанные голоса? Фантастика, конечно… но вдруг.
Так на кого же опереться нашему Гаранту? Как на кого?! В любой нормально капиталистической стране президент опирается на средний класс. Владимир Владимирович несколькими фразами в интервью к нему причислил всех, кто получает… далее по тексту: «…средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда».
МРОТ, кто не знает, в России равен 11 280 рублей. Хорошо, сделаем поправку на наши особые реалии, отнесём к этому классу тех, кто имеет среднюю зарплату, она сейчас составляет что-то около 45 000 (те, кто больше богачи, кто меньше – люмпены?). Это же миллионы и миллионы! Фигня, что на такие деньги ипотека будет только сниться, а Lada-пятилетка предел мечтаний. Зато людей приподняли в собственных глазах, перевели в другую лигу. Уж за это они…
Но этих же людей параллельно опустили, присвоив звание Героя труда миллиардеру Ротенбергу. И дело тут не в фамилии, слава богу, не те времена, а в труде, которым этот герой занимался. Ничего постыдного, бизнесмены тоже по ночам не спят, и. И всё-таки старшее поколение, самое дисциплинированное на избирательном направление, воспитывалось на других примерах трудового героизма. Я даже не про Стаханова, хотя бы про академика Сахарова. При этом остаюсь с твёрдым убеждением, что труд (кроме ратного) должен вознаграждаться только дензнаками. Всё остальное – химера и лукавство.
А теперь о главном.
В обществе много разговоров «зачем?». Зачем детей вывели отдельной строкой, когда они у нормальных родителей и так в главном приоритете (ненормальными занимаются соответствующие органы… опеки). Зачем в Конституции упомянут Бог, когда вера в него личное интимное дело каждого (как и неверие). И, главное, зачем обнулять сроки президентства конкретному человеку, которому вот-вот стукнет 70.
Последнее, судя по реакции, самое волнующее. А зря. В моём понимании, Путин просто не хочет быть «хромой уткой» на двух третях своего крайнего срока. Не хочет подковёрной драки между своими ближайшими соратниками за освобождающийся трон. Пусть весь мир подождёт, думая, что он вечный президент, а дальше видно будет.
И мы подождём… всего лишь до 2024 года. У кого получится дожить.
Коронавирус: По фиг – это по-нашему
Россия – страна «на авось». Россия – страна «дай бог пронесёт».
Так говорили даже тогда, когда войска фашистской Германии группировались на западном берегу Буга, надеялись на какой-то там мирный договор между двумя диктаторами, ненавидящими друг друга. Чем тогда дело кончилось, вы знаете не хуже автора.
Но сейчас Россию накрыло не по-детски. В интернете настоящая паника, только и разговоров о новомодной китайской заразе, вплоть до истерики в стиле мы-все-умрём. Хотя лично у меня было другое представление о глобальных эпидемиях, призванных уничтожить, как минимум, половину человечества. Уж точно не одна инфицированная на 340-тысячный Архангельск.
Помните старую присказку – «кому война, а кому мать родна»? Сегодня она напрямую относится ко всей отечественной фармакологии. Только что из Москвы сообщили – те маски, что вчера в соседней аптеке стоили 45 рублей за 5 штук (тоже цена та ещё), сегодня там же продаются за 37 руб. ОДНА штука. Нет, не из парчи и без стразиков от Сваровски. Самые простенькие, их всё равно раскупают люди с ошалелыми глазами.
И тут начинается самое интересно!
Маски скупают пачками, в Архангельске их днём с огнём… но вы видели хотя бы одного человека в ней на улице? Как рассказывают более мобильные, чем автор этих строк, граждане, в марлевых намордничках ходят работники больниц, поликлиник и аптек… что им и так по должности положено, особенно в осенне-весенний период. Да уж, Россия – это вам не Китай (фотографии из Поднебесной, где толпы в белых одинаковых наротниках, облетели весь интернет), мы же из врождённого противоречия не оденем, пока сами не захотим.
Нас не отцифруешь (респект Задорнову)! Мы будем упиваться опасностью и обречённостью, жалеть себя и ненавидеть власть, грудью не остановившую инфекцию на паспортном контроле в зоне прилёта! У нас особая форма евразийности!
Но не надейтесь. Заболеть, даже когда этого ждёшь, тем более, хочешь, не каждому дано. Из собственного армейского опыта…
Как-то нас с гаупвахты отправили валить лес на строительстве дивизионного танкодрома. Грелись (дело было лютой зимой 79-го) в палатке, где куковали два дневальных из сапёрной роты 13-го танкового полка. Только они не испили водицы из ближайшего ручья, все остальные уже маялись дизентерией в госпитале. Услышав эту душераздирающую историю, мы переглянулись и… наперегонки рванули к спасительному источнику (губа была ещё та, почти концлагерь). Каждый выдул по котелку, не меньше. И что вы думали… хотя бы одного пронесло.
Но самое потрясающее сегодня происходит на пищевом рынке страны… в супер- и гипермаркетах. Там, где не надо стоять в очереди за одним наименованием (говорят, такие ретро магазины ещё остались). Не тот кураж! Гораздо азартней ворваться в огромный торговый зал с тележкой, пронестись по нему, как Майкл Джордан к трёхочковую зону противника, хватать и забрасывать, хватать и забрасывать! Окончательно добила меня фотография одноклассника, доктора исторических наук, ещё в детстве отличавшегося редкой бесхозяйственностью учёного не-от-мира-сего. Теперь он с гордостью добытчика селфится на фоне тележки, с верхом нагруженной туалетной бумагой. А ведь раньше не был таким занудой.
И ещё гречка. Ох уж эта гречка! Во многих странах эта крупа считается кормом для птиц, и только у нас она почти предмет культа. Вкусна, не скрою, особенно с обжаренными грибами, лучком и сметанкой, однако не до такой степени, чтобы забить её все антресоли. С ней, если помните, уже был психоз, недоурожай, дорожала на глазах, закупали впрок. А потому то ли цена пошла вниз, то ли народ стал жить лучше. Но я зуб даю – за неё у касс бьются те же люди. Вряд ли молодые, но того серебряного возраста, кто полжизни прожил в условиях тотального дефицита. Когда и в космос летали, и Днепрогэсы строили… мало обращая внимания на бытовые нужды населения. Главное было перегнать проклятую Америку по парсекам и мегатоннам.
Помните я писал о выводах психологов – россияне легче других европейцев перенесут вынужденную изоляцию и связанные с этим лишения, потому что помнят времена гораздо хуже? Сегодня мы имеем дополнительный эффект – включились навыки выживания. Интересно, что у наших бывших соотечественников, проживающих за рубежом, они продолжают дремать. Скорее всего, из-за отсутствия стадного чувства.
Мне – 60. Больше половину своей жизни прожил в ситуации социалистических ограничений, пока наконец дождался капиталистического изобилия. Нет, не голодал, но чего-то всегда не хватало. В моей семье никогда ничего не закупали впрок, жили тем, что есть сегодня, считалось постыдным забивать стенные шкафы крупами и консервами. Но это, уж простите, издержки аристократической наследственности.
Вокруг народ жил по-другому. Вспомните горькую фразу героя к/ф «Ворошиловский стрелок» - «а я всю жизнь впрок закупаюсь… раньше крупы и соль, теперь вот патроны». Это он сразу два времени проклял, если кто не понял. Во многих домах держали стратегический запас соли, чая и спичек. А что вы хотите, если в программе «Время» ежедневно напоминали, что прекрасная Страна Советов, где «так вольно дышит человек», живёт в окружении империалистических врагов.
Но сегодня… вряд ли многие так же живут в ожидании авианалёта со стороны США, чтобы им не рассказывали по зомбоящику. Однако при появлении реальной опасности утраченные навыки выключились. Хотя никаких предпосылок и нет, с чего вдруг Россия останется без гречки? А без макарон, без туалетной бумаги? Ведь теперь наша экономика не мобилизационная, а рыночная, рассчитанная, прежде всего, на потребительский спрос. Не будет хватать в собственных закромах, купим у иностранных партнёров, разве не для этого в 91-м отпускали цены и поднимали «железный занавес».
Так где же засада, чей тревожный вкрадчивый голос нашёптывает нам в уши «покупай, покупай!»? Есть одно предположение…
В эпоху гласности расстриги-чекисты делились воспоминаниями о том, что дефицит по ряду товаров создавался искусственно, по крайней мере, в Москве. Например, в какой-то момент продовольственные склады оказывались затоваренными одним-двумя наименованиями продуктов. С санкции Лубянки по столице запускался слух, что в скором времени из продажи пропадёт то-то и то-то, или подорожает втрое «в связи с пожеланиями трудящихся». И всё… сразу очереди и «в одни руки больше килограмма не взвешивать», с заднего входа в гастроном выстраивалась блатная очередь из деятелей науки и культуры. Потом купленное про запас прокисало или усыхало, в нём заводились жучки, в итоге отправлялось в мусорку. Но чувство собственной рачительности грело душу и прибавляло уверенности в завтрашнем дне.
Есть технология «сарафанного радио», им сейчас часто пользуются политтехнологи на региональных выборах (автор тому живой свидетель). Почему бы его не применить уже по заказу ритейлеров? Других причин для продуктовой паники я не вижу.
Вы обратили внимание, насколько тот же народ спокойно отнёсся к перспективе провести отпуск у родных берегов, а то и на диване? Потому что привычка к красивой жизни выработалась, дай бог, у 10% населения. Остальные 90 до сих пор душой и помыслами на своих шести сотках или в палатке на лесной полянке. Вот молодёжь, та удивляется – «как так?!», на неё вся надежда. Новое поколение привыкло к свободе выбора и вряд ли захочет его отдать в угоду патриотизма или идеологии.
Тоже касается и отменённых зрелищ. Когда-то поход на концерт заезжей звезды становился событием года. Сегодня все эти Киркоровы с Аллегровыми только туда-сюда и шастают, с экранов телевизоров не слезают (раньше только на Новый год и День милиции). Ютуб вам за кинотеатр вместе с МХАТом будет.
Короче, истерика касается почти исключительно гречки. Ну и чем после неё подтереться. Как в машине времени прокатились.
Но личную гигиену соблюдать надо. И не только в дни коронавируса.
Региональные новости
Архангельская область: Что же будет с губером и с нами?
Архангельская область тоже попала в информационную ловушку коронавируса.
Долгое время только посмеивались над московско-питерской паникой, мол, зажрались вы, столичные жители, без гречки уже и не прожить. Накрыло сразу после объявления о туристке, привёзшей собой из Италии китайский «подарочек». Кстати, знаете, почему именно эта страна наиболее подвержена инфицированию? Из-за местного менталитета, из-за южных страстей. Кто там хоть раз побывал, знает – на улицах Рима и Венеции целуются чуть ли не взасос даже живущие в соседних домах. По данным Международной организации эпидемиологов, будничное общение итальянцев между собой происходит на расстоянии 30 см друг от друга, когда в странах Северной Европы – метр минимум. Вполне можно предположить, что нашу землячку кто-то чмокнул на улице, восхитившись женской красотой… и на тебе пожалуйста.
Так что легендарная поморская отмороженность не всегда плохо.
Когда устрашающий диагноз только проверялся, полиция уже искала соседей бедолажки по салону самолёта, летящего на родину. Сколько установлено, не разглашается, можно только догадываться. Вот это самое «догадываться» и наводит панику. Причём наши люди не бегут сразу проверяться, а бегут в магазин за гречкой и туалетной бумагой. Где логика… хотя кого я спрашиваю.
Архангельская область со среды включена в список регионов с коронавирусом. Со всеми вытекающими. А вытекающие такие – отменить все массовые мероприятия, что зрелищные, что спортивные, что политические, практически чрезвычайное положение. В подобной ситуации активная жизнь практически замирает, все силы брошены на выживание.
Это официально. Объяви региональные власти ЧП ранее отмашки из центра, в Москве это было бы воспринято проявлением паникёрства со всеми вытекающими оргвыводами. Но у других-то общественных институтов должна быть голова на плечах?! В воскресенье антимусорные активисты устроили очередной митинг протеста и после очень гордились количеством собравшихся. Как раз 15-го числа, в этот самый день наша инфицированная путешественница сошла с трапа самолёта на поморскую землю. А вдруг у неё тоже активная гражданская позиция, прямо с аэропорта на митинг?
Это я о зрелости тех, кто представляет себя спасителями архангельской земли и готов идти во власть.
Впрочем, те, кто уже во власти, ненамного лучше. В минувшую среду, когда ситуация эпидемией уже была накалена до предела, в пресс-службе правительства региона устраивают конференцию как раз по этой проблеме. В маленьком зальчике департамента информации по свидетельству очевидцев яблоку негде было упасть. И ни одного в марлевой маске! Ну ладно, журналисты известные раз… долбаи, но чиновники-то куда смотрели, особенно, министр регионального здравоохранения? Это же голимая антиреклама методам личной гигиены! Уж если эти люди не берегут окружающих, что ждать от простых прохожих…
Именно сейчас наступил момент истины – проверка исполнительной власти на зрелость, умение работать в ситуации, близкой к экстремальной. Ушли на второй план мусорные страсти – ах, мы все умрём, если в Ленском р-не появится экотехнопарк! Хотели умереть – пожалуйста.
Губернатор прошёлся по магазинам и удивился отсутствию гречки. Именно удивился, он такого давно не видел. Эх, Игорь Анатольевич, нам ли быть в печали! Мы же с вами практически ровесники и прекрасно помним те времена, когда вожделенную народом крупу выдавали, разве что, в праздничных заказах. Может, конечно, у вас на «Звёздочке» было по-другому, н у нас на «Мосфильме» именно так.
А вот осенние выборы никто не отменял. И вряд ли отменит, если уж апрельский референдум собираются провести в намеченные сроки.
Вы обратили внимание, что в последнюю неделю слухи о скорой замене губернатора исчезли даже из Telegrama? Потому что тамошние мастера слива понимают – подобные действия не совершаются в период всеобщего напряжения, негласно действует «водяное перемирие» (по Киплингу). А счётчик щёлкает, дни бегут. Что даёт фору именно действующей власти. Пришлют из Москвы кого-нибудь в мае... попробуй, раскрути его в самый сезон отпусков. Вот уж подарок оппозиции...
Кстати, о ней, болезной.
Её местные представители заявляют, что непременно выдвинут своих кандидатов. Известные понты – вопрос кого в любой партии стоит острее некуда.
Взять ЛДПР. Там главным позиционирует себя Сергей Пивков, именно он лезет отвечать на все вопросы, связанные с губернаторскими выборами. Но для того, чтобы стать официальным кандидатом, он должен, как минимум, пройти утверждение Центрального политсовета. Посмотрят в Москве на этого самодовольного, вечно холостого качка, отчаянного любителя селфи (это не спорт) и скажут – да ну позориться! А кого? Игорь Арсентьев ушёл в исполнительную власть, заодно выйдя из партии, остальные мужики больше любители хайпа, чем политики. Скорее всего, от либерал-демократов выдвинут симпатичную женщину (помятуя о втором месте Ольги Осицыной в 2015-м) без особой надежды на успех. Просто поучаствовать.
«Справедливая Россия» в нашем регионе - это, прежде всего, Ольга Епифанова. Которой уйти с поста вице-спикера ГосДумы не позволит парламентская этика. Да оно ей и не надо, после распродажи архангельского бизнеса, считай, что почти москвичка. Главное же лицо регионального отделения эсеров в настоящий момент Ирина Чиркова. Минус гендерная принадлежность. Вкупе со скандалом на внутреннем «праймеризе» антимусорной оппозиции, где сами же организаторы её дисквалифицировали по непонятным признакам. Ох, не стоило ей ввязываться в это сомнительное предприятие изначально! Об остальных членах и говорить смешно… известность на уровне собственного подъезда.
Ещё коммунисты. Говорят, что ищут в своих рядах достойного. Главный критерий, чтобы был уроженцем региона. Сразу вспоминается такой их представитель с прошлых губернаторских выборов по имении Вася, который ради этого вернулся из Подмосковья. Пролетел… помыкался по областному Собранию… а потом обозвал местных соратников «алкашнёй» и сгинул. Другие требования к кандидату - порядочность, честность, отсутствие склонности к самопиару, тщеславию, умение выслушать иную точку зрения, способность признавать допущенные ошибки (по Новикову). Как минимум два последних пункта исключают принадлежность к партии коммунистов, они из-за них один раз уже упустили власть в стране. Из существующего – Новиков вряд ли пойдёт по причине более чем солидного возраста и увлечения тем, на что намекал кандидат Василий; громкий депутат гордумы Афанасьев слишком радикален; оттуда же Васильев анекдотичен даже внешне. Чаще всего упоминается фамилия молодого Таскаева, чья активность в соцсетях последнее время приобрела болезненные формы (к вопросу о самопиаре), но за душой у несостоявшегося нэпмана нет ничего, кроме принадлежности к известной и уважаемой фамилии. «Партия Пшик», точнее и не скажешь.
Да, чуть не забыл, ведь и антимусорное лобби собирается выставить своего кандидата, иначе зачем весь этот анекдот с электронным голосование. В нём победил некто Мандрыкин, северодвинский риелтор, чья известность ограничена протестным электоратом родного города. Маловато будет… тем более, что он сам вошёл в пике с популярным интернет-изданием «Беломорканал» (Ассоциация «Вольное дело»). Так на выборы не ходят, так только балуются в политическую жизнь.
Выходит… пока ничего не выходит. Но есть один фактор.
Как автору стало известно от собственных московских источников, близких к Старой площади, вопрос укрупнения региона за счёт присоединения к Архангельской области Ненецкого округа (о чём говорят лет 20 минимум) решён в положительную сторону.
Кто потянет этот процесс? Технически – да кто угодно, когда-то даже губернатору Киселёву хотели доверить, но получили окрик из Москвы «не время!». Затык в референдуме по объединению, и, если даже его отменить, волнения в Нарьян-Маре вряд ли понравится Кремлю. Видимо, политтехнологи президентской администрации посчитали, что успокоить ироничных нефтяников и милосердных оленеводов сможет знакомое лицо во главе укрупненного региона. Вот откуда взялся интерес к архангельским выборам у позапрошлого губернатора НАО Фёдорова, его эмиссары появились в столице области ещё прошлой осенью. Вот откуда месяц назад в Telegramе замелькала фамилия прошлого Кошина – «готовьтесь, Игорь идёт к вам!».
А что с действующим, Цыбульским-«Чиполлино»? Вообще-то округ к области присоединяют, а не наоборот. Но мы же в сказочной стране живём…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD