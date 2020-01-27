Итоги недели с 17 по 23 февраля 2020 года (следующий выпуск 8 марта)

- Сирийский надлом – у Эрдогана нет другого пути, как повиниться перед Путиным;
- «Непобедимый» Сурок – главный кукловод Кремля почувствовал себя лишним на «украинском фронте»;
- Директор прямого действия – разговор с бывшим министром, вернувшимся в профессию.
Международные новости
Турция: У кровавой черты
- Регулярные рейсы в Турцию отменяются…
- Шо, опять?! А мы Стамбул так и не досмотрели.
Подобные диалоги всю неделю в интернете. Причём представители российских турагентств демонстрируют поразительное хладнокровье – «без паники, чай, не в первый раз». То есть, подождём, а там всё вернётся на круги своя.
Вернётся ли?
Вроде совсем недавно Москва ссорилась со Анкарой из-за сбитого над территорией Сирии российского самолёта. Потом возобладал… даже не здравый смысл, а жадность. Причём с турецкой стороны. Это мы их помидоры покупаем, на их курортах деньги тратим, их строителей к себе зазываем на такую зарплату, какая им у себя дома даже не приснится.
В итоге их Эрдоган, посчитав убытки, пошёл на попятную. Россия добрая, она простила (свои потери в живой силе). Наши СМИ вовсю распиарили эту доброту, оба президента какое-то время просто не слезали с телеэкранов, демонстрируя своим гражданам (в первую очередь) и остальному человечеству (во вторую) готовность противостоять американскому политическому диктату.
А потом снова что-то пошло не так…
Самый болезненный момент прошлого противостояния – убийство на открытии художественной выставки в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Действительно очень порядочного человека, с которым съёмочная группа «Мосфильма» пересекалась в 1985 году в Пхеньяне, где он только начинал свою дипломатическую карьеру (к/ф «Секунда на подвиг»). Доброжелательный, без чиновничьего пафоса, тусовались с ним, как со своим. Убийство демонстративное, подлое – в спину, с озвученной мотивацией – «убирайтесь». Киллера ликвидировали там же, он фактически был смертником. Правда, его поведение наводило на мысль, что человек с пистолетом имел какие-то гарантии собственной безопасности со стороны охраны мероприятия. Тем более, что после ходили слухи – высшее турецкое руководство было в курсе задуманного. В итоге всё свелось к общей для современного мира террористической опасности.
И вот опять. Посол России в Турции Алексей Ерхов получает угрозы по интернету и их же комментирует – «Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: "Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных" и "Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови" и так далее».
Понятно, что человеку в его статусе по должности положено быть осторожным в высказываниях. Дальше Ерхов говорит об абстрактной ксенофобии, о цепной реакции… но не уточняет, на что. Неужели совпадение, что подобные всплески террористической активности, неприятия всего российского у части турецкого общества происходят именно в момент очередного разлада на высшем уровне?
Эрдогана явно ломает. С одной стороны, он заключает с нами контракт на поставку систем С-400 (Трамп чуть из штанов от обиды на союзника по НАТО не выпрыгивает), любезно приглашает «Росатом» построить атомную электростанцию последнего поколения. Но даже это ерунда по сравнению российской доли в турецком туристическом бизнесе, где знание русского языка становится обязательным даже для уборщиц в отелях. Не говоря уже о приобретенной нашими там недвижимости.
Но куда деть политические противоречия? Не только в Сирии, где наши симпатии разнятся из-за специфики внутриисламских течений. Или в Ливии. А ещё есть проблема непризнанного Северного Кипра, где Россия традиционно поддерживает греческую сторону. Не надо забывать и постоянно тлеющий конфликт в Нагорном Карабахе, где Москва симпатизирует Еревану, а Анкара – Баку.
И, всё-таки, самая взрывоопасная на сегодня Сирия, конкретно, ситуация в провинции Идлиб. Россия изначально впряглась за режим Асада, прикормила его, что называется, от пуза не только в гуманитарном, но и военном аспекте, и изменений в этой позиции не предвидится. Это наши истребители контролирует небо над Идлибом, что фактически связали действия турецкой армии в этом регионе по рукам и ногам. Почему? Потому что ещё одного инцидента, подобно тому, что произошёл осенью 2015 года, ни одна дружба на высшем уровне уже не выдержит.
Параллельно на Эрдогана давят свои. Член его правительственной коалиции ультраправый политик Девлет Бахчели только и заявляет о «близком конце ненавистного тирана» (Асада, естественно). Но и кроме этого, Реджеп за годы правления создал сам себе имидж независимого, решительного политика, отстаивающего, прежде всего, национальные интересы восточного мира. В которые Россия вместе с Путин не вписываются.
Недавно Турции прилетело – погибли её военнослужащие. Судя по всему, не без участия нашей стороны, иначе с чего бы Россия начала говорить об их «хаотичных перемещениях». И потерь в живой силе значительно больше, чем пилот и спецназовец. Что явно подействовало на эрдогановские нервы. Самолюбие восточного мужчины – штука болезненная.
Почему-то редко вспоминают об истории взаимоотношений между нашими странами. На вскидку Россия с Турцией воевала чаще, чем с кем-нибудь другим. Это и Крым, и Балканы, одна Шипка чего стоила. Геноцид армянского населения тоже добрососедства не прибавил. Турция была в союзе с фашистской Германией… неужели забыли? То, что сейчас на её берегах всероссийский «санаторий», на мой взгляд, чудо исторической памяти и пример всепрощения.
Что делать в подобной критической ситуации, когда и справа и слева говорят о том, что наши страны встали у опасной черты, которая из красной может превратится в кровавую?
Первое, что приходит в голову автора – Эрдоган бросает всё и несётся в Бочаров ручей к Путину, где два президента, склонные к авторитарному стилю правления (ну, по факту), между собой решают все спорные вопросы. После чего наш вызывает к себе Асада (не самому же в Дамаск мотаться), тот останавливает наступление в Идлибе, в то время как турецкая сторона просто помалкивает и делает пару реверансов (политических и экономических) в сторону России, как известного миротворца.
И это самый лучший вариант. Ибо при любом другом неизбежны как серьёзные репутационные, так и военные потери с неизбежными человеческими жертвами. Такой исход выгоден, прежде всего, Турции, потому что она граничит с Сирией, до Москвы, слава богу, далеко.
В начало крупномасштабной войны между нашими странами я не верю, не те времена. Так зачем друг другу нервы портить?
Федеральные новости
Отставка Суркова: Наш пострел
Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента. Об этом говорится в указе Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал популярную ещё до Октябрьского переворота песню про неугомонного зверька:
По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною.
Стихи Гёте, между прочим, а музыка так вообще самого Бетховена. Прикол в том, что нынешнее поколение уверено - Сурок пишется с большой буквы. Ну, кто не знает это милое прозвище Влада Суркова!
Человек поистине уникальной биографии. Вы в курсе, что свою искромётную карьеру он начинал… в структурах «Менатепа» с должности личного телохранителя самого МБХ (помогла служба в спецназе ГРУ)? Если вспомнить о тогдашних амбициях Михаила Борисовича, а также о том, как начинал свой путь на «гражданке» действующий президент… много чего можно нафантазировать.
Но случилось, как случилось. Телохранитель Сурков (фамилия его по отцу Дудаев, что особо ценилось в годы популярности частных армий олигархов) быстро показал себя не только приёмами ближнего боя, но и незаурядным умом. Выдвинулся в пиарщики сначала «Менатепа», потом «Альфа-банка», последний во все времена был поближе к Кремлю.
Позже неуёмный характер приводит нашего героя на скромную должность заместителя руководителя аппарата Администрации президента. Всего-то… ну, какая могла быть зарплата у чиновника очень среднего звена… по ведомости вряд ли больше штуки баксов. Но именно с этой позиции он раскрутился. Из его профессиональных подвигов тех лет: участие в создании партии «Единство», а потом объединения её с «Отечеством – вся Россия» (мирным путём). Создание партии «Родина», ставшей в рекордные сроки парламентской. Идеолог и вдохновитель провластных молодёжных движений «Идущие вместе» и «Наши».
Тут притормозим и вспомним, что действительно удачным и жизнестойким можно признать только первый из перечисленных проектов. Два следующих оказались, мягко говоря, с гнильцой. Не уверен, что в этом есть большая вина Влада Юрьевича… однако симптоматично.
А потом начались его уходы-приходы из власти в бизнес и обратно, я уже сбился со счёта. Такое впечатление, что Кремль в какой-то момент уставал от Сурка, и, чуть передохнув, осознавал, что без него скучно и снова призывал к себе на службу. Но сколько можно наблюдать этот круговорот одного человека совсем не аппаратной внешности?!
Кстати, уже в то время, когда Сурков крутил свои хитрые политические схемы в Администрации президента, начались серьёзные неприятности у его бывшего начальника по «Менатепу». Как вы думаете, подходил бывший бодигард арестанта к своему новому шефу хотя бы с вопросом – «какие перспективы у главы ЮКОСа»? Уверен, что нет. Зато не удивлюсь, что он принял участие в неприятностях МБХ хотя бы в должности консультанта на противоположной стороне.
При этом именно Михаил Ходорковский как-то снисходительно изрёк, что Суркову за его талант «можно простить всё или почти всё». И ведь прощали. Даже Путин, с которым он не только вступал в публичные дискуссии не только по политическим, но и экономическим вопросам (с его-то неоконченным высшим образованием!), но и превосходными выражениями в адрес протестного движения «болотной оппозиции». Чудеса? Отнюдь, надо было уметь так себя поставить. Вряд ли Суркова можно назвать кремлёвским шутом, скорее, талантом не от мира сего. Таким действительно многое прощается.
Простилось даже «Сколково», центр российской инновации, который принято считать сурковским авторским проектом. С чего вдруг его в науку потянуло? Ответ на поверхности. Вспомним внутрикремлёвскую ситуацию начала второго десятилетия нового века. Молодёжные течения «Единой России», придуманные Владом как альтернатива комсомолу, воспринимаются обществом как карикатура предшественнику, повторившая все осмеянные ещё в перестройку ошибки – протекционизм, местничество, карьеризм, фальшивый патриотизм, словоблудие и тп. Это накладывается на рост протестного движения, на словах поддержанное Сурковым. Зачем он это делал? Да просто давал понять, что все нити в его многоопытных руках, очередная хитроумная операция по созданию управляемой оппозиции, на этот раз снизу. Хотя всё и так было на поверхности, интеллектуальная часть общества в конечном итоге выразила недовольство его же проектом по созданию управляемой демократии. Плюс более кондовые силы не поняли (или не приняли) подобной политической мудрёности кремлёвского кукловода и просто применили силу. Выходило так, что кремлёвский куратор подставил своих эмиссаров, как только сам оказался между двух огней.
Влад гордо уходит с президентской службы. Но энергия-то прёт, ощущение собственной исключительности давит на мозг. Вспомнив известную поговорку о том, что истинный талант талантлив во всём, он берётся за абсолютно новое для себя дело уже из области коммерции. Впрочем, не исключаю, что в этом случае другой более опытный кукловод грамотно воспользовался его именем, связями и пробивными способностями. Получилось то, что получилось, об ожидаемом экономическом эффекте даже говорить неудобно, но денег отмыто немеряно, и многим даже нравится. Западу в том числе.
Вы спросите, почему уже через короткое время Сурков соглашается на пост вице-премьера, а потом руководителя аппарата Белого дома? Это продолжение всё того же эксперимента с новой ипостасью. Только он сам быстро понял, что это не его, бледная тень того влиятельного Суркова, что крутил-вертел в Кремле. Поэтому очередной уход был предрешён.
Как и возвращение. Не исключаю, самому Путину симпатичен этот наглый, безусловно талантливый пацан (он даже внешне почти не стареет), фонтанирующий идеями. Ну и что, если многое из задуманного получается в уродливом варианте… Россия – сильное государство, оно и не такое выдержит.
Сурков становится ответственным за интересы Кремля в непризнанных республиках и воюющем Донбассе. Вроде бы синекура… нас же там-нет, значит, и взятки гладки. Но именно эта деталь, в моём представлении, больнее всего била по самолюбию кукловоду. И там, и там, и там всё время что-то происходит, а Сурков как бы и ни причём. Кризис власти в Абхазии проходит без его деятельного участия, Влад выступает в несвойственной масштабу его личности роли высокопоставленного курьера.
Ещё хуже на востоке Украины. Где он действительно часто бывал и по некоторым отзывам действительно что-то делал… по крайней мере, пытался. Загвоздка в том, что ситуацией в этом регионе занимается лично Путин, как утверждает ряд кремлёвских источников, любой уполномоченный от него оказывается в роли всё того же курьера.
Если же довериться версии, что Сурков в последние годы вёл в ДНР-ЛНР какой-то свой собственный курс… то тут и комментировать нечего. Только подавать заявление по собственному (что Влад и сделал), пока не выперли по статье профнепригодность.
Думаю, он ещё вернётся. Кукольник* (в противовес кукловоду) – профессия, востребованная до того момента, пока электронные деньги окончательно не сменят бумажные. А до этого ещё глаза вытаращишь…
*Кукольник на воровском жаргоне - продавец пачек простой бумаги под видом фальшивых денег; у кукольников есть несколько особых приемов: „взять на колодку“, „взять с коробкой“ и „взять на конверт“.
Региональные новости
Архангельск: Сколько стоит… снег?
Мы живём в стране, где главной бедой считаются дураки и дороги. И если первое – понятие абстрактное, которое при желании можно оспорить, то второе – вполне конкретное. Вон оно, за окном.
Мало найдётся архангелогородцев, которые бы не критиковали работу Плесецкого дорожного управления. Особенно в эту зиму, только и бьющую всевозможные температурные рекорды. Хотя осенняя новость о том, что главного уборщика Архангельска возглавил вчерашний министр строительства, вернувшийся из чиновничьих кулуаров к своей основной профессии, была воспринята в обществе с сдержанным энтузиазмом. Почему именно сдержанным? Из-за той самой пресловутой поговорки. Уж если со времён Н.В. Гоголя ничего не меняется…
А тут ещё такой выкрутас. Осенью тендер на уборку улиц и площадей областной столицы выигрывает организация с сомнительным названием… как будто из логопедического упражнения. Сначала новичку везло (так бывает в игре на ипподроме), зима никак не хотела приходить. Но потом повалило! Как раз на открытие кинофестиваля Arctic open, я все пять дней краснел перед приехавшими друзьями, опаздывающими на просмотры из-за буксовавших авто. Международный кинофорум, между прочим! Исход «Севдорстройсервиса» был предрешён. Вернись, ПДУ!
И опять гул недовольных. Часто даже не состоянием улиц, а словам директора Михаила Яковлева о том, что для его организации контракт в почти-миллиард на три года не мечта всей жизни, а убытки. Сам-то я за годы работы с информацией успел привыкнуть к тому, что космические суммы в обывательском представлении могут оказаться мизером в масштабах городских нужд. Что удивительно, этого не понимают многие депутаты, вроде бы не самые простые люди.
Тем более стало интересно пообщаться с экс-чиновником, который в публичном пространстве не стесняется отстаивать своё мнение, которое заведомо многим не понравится.
Общение с Михаилом Яковлевым автор этих строк начал с ошибки, два раза назвав его «строителем».
- Я – дорожник, - поправил собеседник, - по образованию, профессии и призванию.
Путь в профессию вчерашний студент АЛТИ (ныне САФУ) Яковлев начал… почти с авантюры. Потомственный архангелогородец получил предложение поработать в Мезени. Романтика дальних дорог, ей он соблазнил молодую жену. Когда рейсовый АН-2 стал снижаться над Мезенью, супруга Елена, глядя в иллюминатор, с надеждой спросила:
- Это, наверное, отдалённый район города?
Город оказался большой деревней. И с обещанной жилплощадью для пары молодых специалистов не было гладко, пришлось какое-то время пожить в местной гостиничке (автор в ней тоже как-то ночевал… не Hilton, удобства на этаже). Начал с мастера производства. Причём не в самой Мезени – ездил на вахту в Кимжу, где тогда тянули «дорогу жизни» (Мезень-Архангельск). С редкими поездками к родителям в областной центр, ибо «только самолётом можно долететь». Но и дети (первые двое) появились на свет в Мезенской районной больнице в соответствующем отделении, хотя родные-знакомые крутили пальцем у виска.
- Это была позиция, - объясняет Михаил, - раз живём здесь, значит, живём как все.
Зато карьера задалась, как вряд ли бы сложилось на «большой земле». Очень быстро перешёл в должность и.о. главного инженера Мезенского ДРСУ, потом в замдиректора по производству. Признаётся – чувствовал, что готовят к большему, к нему был расположен директор предприятия, человек с жизненной мудростью и огромным опытом работы. О нем, кстати, Яковлев отзывается с большим теплом и уважением. Учил, а заодно проверял на прочность.
Параллельно возникла и партийная работа. Как бы случайно, в институте политикой совсем не интересовался. А тут зашёл, что называется, на огонёк в местное «Единство», как раз находившееся в процессе слияния с «Отечеством – вся Россия». Увидел увлечённых людей с горящими глазами… и сам загорелся. В итоге это привело дорожника Яковлева в районные депутаты.
А ещё спорт. В институте Михаил увлёкся карате (стиль кёкусинкай), в Мезени ничего подобного не было в те годы. Что делать? Открыл секцию, её же и возглавил. Что называется, без отрыва от производства.
- Почему именно карате? Было модно?
- Вот о чём никогда не думал. Просто мой вид спорта…
Так незаметно пролетели (признание самого Михаила) десять лет. А потом началось движение на слияние профильных предприятий. В 2008-м к Мезенскому ДРСУ присоединили Пинежское, в 2011-м – Лешуконское и Карпогорское. Центр управления разместился в Архангельске, что логично. Но присоединяли именно к Мезенскому, где Михаил оставался директором. Так он вместе с семьёй вернулся в город своего детства, оставив в душе самые лучшие и тёплые воспоминания о мезенских годах и людях.
Следующая карьерная ступень – руководитель Архавтодора. Совсем другой масштаб, все дороги области под контролем.
Сверху посмотрели, что справляется, и в 2016-м Яковлеву поступает совсем уж неожиданное для него предложение возглавить региональное министерство строительства.
- Крылья выросли? – спрашиваю, вспоминая нечто подобное из собственной биографии.
- Скорее, слегка придавило к земле. Масштаб, конечно, завораживающий, но и груз ответственности. Совсем другие процессы, чем на производстве. Постоянные совещания, от тебя ждут сразу и планов, и готовых решений. Мы, дорожники, в чём-то счастливые люди. Метр новой дороги – наглядный результат твоего труда. Там не так.
Спрашиваю, какой из построенных в области объектов для него самый-самый. Михаил задумывается…
- Нет, не могу сказать. Все объекты были по-своему дороги.
Спросил и о жилищном строительстве, одном из самых узких мест нашей действительности. Станет оно когда-нибудь массовым, а не элитным?
- По тем задачам, которые ставит федеральное правительство, я уверен, жилищная стройка будет развиваться с учетом федеральных средств, направленных на развитие инфраструктуры и социального жилья.
Я не поинтересовался причинами, по которым Яковлев покинул пост министра, начальству, как говорится виднее.
- Предложение возглавить ПДУ…
- …принял с удовольствием. Я же дорожник до мозга костей.
- А то, что вас больше ругают?
- Издержки нашей профессии, дорожники всегда на острие. Кстати, часто и хвалят, когда люди видят участок новой дороги. Другое дело, что хайп всегда лучше слышан.
И тут мы подходим к самому драматичному. К сегодняшней работе в ПДУ. Но это оценка автора, для Михаила – обычные производственные будни, у него действительно спортивное спокойствие.
- Откуда возник этот «Севдорстройсервис»… будь он не ладен?
- Это был отдельный контракт, кратковременный. Это связано с бюджетными процедурами, необходимыми для перехода на трехлетний контракт.
Поговорили о новом старте ПДУ.
- Да, это было очередное испытание. Осадков выпало в два раза больше, чем по норматииву. Мы же ориентируемся на прогнозы синоптиков, когда готовим технику к выходу на линию. Плюс перепады температур, каких и старожилы не помнят, город действительно превращался в каток. Но за январь мы Архангельск от снега разгребли, что бы там не говорили критики.
Ещё Михаил рассказал про регламент, по которому приходится работать его организации, и откуда берутся все расчёты, в том числе, по оплате работ. Увы, заложенные в нём нормативы не всегда совпадают с представлением жителей города об идеальном порядке. Например, ледяные отложения, ликвидация которых не входит в контракт…
- Кстати, ко многим кучам имеют прямое отношение сами горожане. Те, что паркуют свои автомобили у кромки тротуара. Когда они уезжают, остаются островки, которые ужасно портят вид города и раздражают глаз. Для решения этих вопросов мы взаимодействуем с ГИБДД, но и это не всегда приводит к желаемому результату.
А ещё жизнь портит лёд, борьбе с которым в эти месяцы ПДУ отдало много сил. Причём сколка льда стоимостью в 31 млн. рублей не входит в условие контракта. О чём направлено обращение в администрацию города о дополнительном объеме работ и их оплате. Заодно выясняю для себя, кто отвечает за состояние дворовых территорий. Здесь все претензии к управляющим компаниям.
- И всё-таки о деньгах, которые многих шокировали…
- Сумма контракта на уборку Архангельска, он, кстати, у нас далеко не единственный объект, на три года составил 838 млн. рублей. И это всё, что город мог нам предложить, хотя по существующим нормативам такой объём работ стоил бы 1 млрд. 960 млн. То есть, мы работаем за 40% от положенного, даже меньше. Плюс за эти годы обязательно вырастет стоимость ГСМ, площадь дорог увеличилась на 20%, по сравнению с предыдущим двухлетним контрактом, которые необходимо тоже убирать, то есть стоимость контракта фактически уменьшилась, если смотреть цену одного дня работ на квадратный метр. А что, разве не так?
- Что было бы, если бы вы отказались работать за эти деньги?
- Не знаю. Наверное, пришел бы другой подрядчик.
Самая острая тема последних дней – таяние снега, потоки воды, неработающие ливнёвки. Вот это уже совсем не епархия ПДУ. Однако помогают «Аркомхозу» пробиваться к колодцам. Тоже и с «РВК-центром» при авариях на сетях.
Мой собеседник начинает поглядывать на часы… беда с ними – деловыми и занятыми.
- Последний вопрос – как привести Архангельск в состояние, хотя бы близкое к идеальному?
- Многое зависит от финансирования. Необходимо подводить его к нормативному состоянию.
P.S. Следующие Итоги недели выйдут 8 марта.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD