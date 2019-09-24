Архангельску стыдно перед гостями Arctic Open. О чем думает «Севдорстройсервис»?

Третий день ситуация на улицах и во дворах областной столицы упоминается горожанами и ее гостями (сейчас в Архангельске проходит Третий международный кинофестиваль стран Арктики, на который съехались кинематографисты со всего мира) исключительно в непарламентских выражениях и жестах.
Машины буксуют в снежной каше у ТЦ «Титан-Арена», где в залах «Миража» проходят показы конкурсных работ.
Гостям фестиваля приходится пробираться через снежные сугробы (обходов они по понятной причине не знают) и жаловаться на промокшие ноги.
Обильный снегопад при нулевой температуре – что может быть хуже для русского севера?!
Члены оргкомитета фестиваля горько шутят, что теперь в устах кинематографистов загадочно слово «Севдорстройсервис» будет самым страшным русским ругательством.
Напомним, что данная организация выиграла тендер на уборку Архангельска два последних месяца текущего года. В связи с чем у наблюдателей возникло законное подозрение, что «Севдор…» в первые же дни работы понял, что взял себе непосильную ношу, и теперь делает все возможное, чтобы с ними не продлили контракт.
Ну, в социальных сетях все чаще звучат реплики о том, чтобы впредь проводит конкурсы на уборку улиц по каждому району отдельно. А не на весь город, ибо у нас физически нет компаний с нужным объемом специальной техники.