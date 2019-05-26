Итоги недели с 29 июля по 4 августа 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Украинский калейдоскоп – что будет делать Вова Зеленский со своей диктаторской властью;
- «Детский мир» в ужасе – политическая прямота мэра Собянина как трамплин в первое кресло страны;
- Мусорные завихрения - - компания «ЭкоЦентр» испугалась народного гнева и низких тарифов.
Международные новости
Украина: Шок – это по-ихнему
Окончательные результаты выборов в Верховную Раду, похоже, стали неожиданностью даже для их главного призёра. А вот приятной неожиданностью или нет… это как посмотреть.
После подсчета голосов выяснилось, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, получив 254 места в парламенте из 450, а минимум, необходимый для принятия решений, - 226 голосов. Таким образом, впервые в истории Украины в Раде установилось однопартийное большинство. Президентская партия будет контролировать парламент Украины, что дает возможность Владимиру Зеленскому и его сторонникам самостоятельно сформировать правительство и назначить своего премьера.
Это значит, что пропрезидентской партии, которая представляет из себя (вы только вдумайтесь!) название популярного комедийного сериала, для проведения через парламент судьбоносных решений даже не придётся блокироваться с «Голосом» популярного украинского рокера Вакарчука («Океан Эльзы»). За которым, кроме голоса (не оперного, зато без кавычек), ничего в сущности и нет, один протест да развлекуха.
А ведь полгода назад я иронично писал о «Факторе Зеленского», который должен был внести оживление в нудный избирательный процесс. Ого, в итоге украинцы получили готового диктатора, которой властью может распорядиться так… а может этак. Впрочем, импичмент в действительно демократических странах пока никто не отменял, но все понимают, насколько это крайняя мера.
Когда смешно, тогда не страшно… ну а дальше? Эта фраза всё из того же февральского материала. Пора бы получить ответ.
У меня создалось впечатление, что к Зеленскому и в мире, и в Москве, и в Киеве стали серьёзно относиться только после результата на выборах в Раду. И враги, и друзья, не суть важно.
Главный поступок, который от него ждут все, прекращение боевых действий в Донбассе. Простого приказа главнокомандующего украинским войскам отойти на зимние квартиры, и уже потом решать, в каком статусе будет существовать мятежный регион в составе Украины (выхода Зеленский-президент не допустит, это объективно). Ведь ради этого за него многие голосовали, не так ли, хотя бы пацифистски настроенная молодёжь?
Даже не обсуждается – на руку «Слуге народа» сыграло тоже, что в середине нулевых не пропустило российских либералов в Государственную Думу, фактически переведя их в несистемное состояние. А именно, невозможность договориться при внешней схожести политических платформ. Четвёртое место, занятое партией бывшим президента Порошенко это та публичная пощёчина, после которой навсегда уезжают на заграничный огород капусту выращивать (то есть, как можно дальше от возможных неприятностей). Вот для Юлечки Тимошенко её «бронза» действительно награда как показатель политической устойчивости. Учитывая непростой характер «серебряного медалиста» Олега Бойко, который с большой долей вероятности будет работать с оглядкой (возможно, неявной) на реакцию Москвы, у девушки с косой до попы есть неплохие шансы на этой каденции стать основным партнёром действующей власти и даже помечтать о своём возвращении во власть исполнительную. Если не премьером, то каким-нибудь ключевым министром. Напомню, она любит две вещи – силу и деньги (силовой или экономический блок кабмина). Министр обороны в юбке, да ещё с косой – отличный европейский тренд. Вот только не завитую я тем, с кем её армия будет воевать… ждать милости от этой дамы более чем наивно. Даже пленным.
Сегодня многие сравнивают эти выборы в Раду с выборами в нашу Думу образца 2016 года. Цитата: Там тоже был невпечатляющий — менее 50% - результат "Единой России" по партспискам, который, однако, был намного перекрыт почти тотальным превосходством ее же по одномандатным округам. Итог мы все помним — ЕР получила в ГосДуме не простое, а конституционное большинство, и Государственная Дума... практически умерла как самостоятельный орган и вообще "место для дискуссий". Вроде бы никакой катастрофы у нас не произошло… но к этому моменту «Единая Россия» уже 16 лет была у власти, и все хорошо представляли, чего от неё можно ожидать (и плохого, и хорошего). Зато «Слуга народа» один большой сюрприз. Как и её лидер.
Принято считать, что главное личное качество у нового главы государства (особенно с такими полномочиями) – это умеренность. Но, боюсь, именно это и не подходит Украине в её сегодняшнем состоянии, что-то обязательно должно происходить, меняться, причём кардинальное. То, что националистические партии остались за бортом нынешней Рады, не должно расслаблять людей доброй воли (простите за пафос), ибо эти твари как раз способны к объединению. Особенно в условиях уличного противостояния, таких нелегитимность только заводит.
Вот и возникают сомнения – не закончится ли новая диктатура по либеральному принципу какой-нибудь показной борьбой с коррупцией, когда освободившиеся от порошенковских протеже тёплые местечки займут такие же, только пришедшие от Зеленского? Разве мало мы видели подобных сценариев на постсоветском пространстве.
Вполне допускаю, что исчезнет «чёрный список» российских артистов, въезд которым в Незалежную пока заказан. А толку… за прошедшее с последнего Майдана пятилетие Украина не сказать, чтобы очень горевала по Валерии или Газманову, местный зритель прекрасно пробавлялся Макаревичем и Орлушей (и мы бы без Вакарчука наяву прекрасно бы прожили).
Есть ещё один сомнительный момент, на который почему-то не обращают должного внимания. Всё-таки Украина по своей политической (и не только) культуре и ментальности находится где-то между Россией и Польшей. Если первые годы её независимости страна переживала постсоветский шок (то есть, близкий нам), то уже второе десятилетие там отмечается польская сеймизация (Сейм – высший законодательный орган Польши). На деле это означает бесконечные споры всех со всеми, затяжной делёж портфелей, прочих лакомых пирогов, интриги… и как итог досрочный роспуск, я об этом писал не единожды. Те ещё игры, а в сегодня положении Украины просто убийственные, страна имеет все шансы стать главным европейским посмешищем, что действительно может привести к её распаду.
Зеленскому же и карты в руки. Он совсем недавно взошёл на политический Олимп, народ не успел ещё в нём разочароваться. При этом видно, что украинская нация как огня боится авторитаризма, насмотревшись на ближайших соседей (не будем показывать на себя пальцем). Если у «политического босяка» от успехов сорвёт крышу, народ разочаруется в нём быстрее, чем в предшественниках. Есть такое предчувствие, что убирать Вовку будут жёстко, Януковичу и не снилось.
Жалко Вовку… всё-таки почти коллеги (в прошлом).
Федеральные новости
Москва: Большая порка
27 июля в Москве били москвичей.
Впрочем, не удивлюсь, если в момент, когда вы читаете эти строки, столица шокирована новыми инцидентами с участием Росгвардии – на 3 августа оппозиция обещала замесить ещё покруче. И то, что в субботу били исключительно москвичей, тоже не факт, есть данные (а также слухи), что в златоглавую на намеченные числа съезжалась оппозиция со всей России.
Тут и не знаешь, кому верить.
В любом случае, бьют не первый раз. В мае прошлого года страна ужаснулась кадрам, выложенным в соцсетях, как здоровые мужичины-казаки устроили настоящую порку школьников-навальнят на Пушкинской площади. Но в том инциденте, обратите внимание, общественная сила пошла на общественную силу… люди в форме, разве что, симпатизировали со стороны мужикам с нагайками и следили, чтобы они никого сгоряча не забили до смерти. Тогда я имел наглость предположить, что хозяин Москвы (Сергей Собянин) нашёл действенный способ бороться с инакомыслием без подставы стражей порядка… или его самого кто-то ловко подставил, выставив самым жестоким российским градоначальником. Оказалось, он сам ого-го.
А ещё вспомнил события 1993 года, весна-осень. Тогда толпы разъярённых пенсионеров бросались на милицию, требуя возвращения советской власти (а вместе с ней талонов, очередей и прочих неизбежных издержек социализма), «банду Ельцины под суд» и немедленной публичной казни всех олигархов. Впервые в жизни мне было жалко ментов (правда, недолго), их били, а они не знали, как и чем ответит (возможно, от недостатка соответствующего опыта). Главное, что всё это показывали по центральным телеканалам с разных точек (не только камер, но и сочувствия журналистов). То есть, можно было составить более-менее объективную картину событий.
Сейчас вся видеоинформация в интернете. Естественно, что представляет она исключительно точку зрения протестующих, официоз стал комментировать произошедшее только постфактум. Смотреть на это страшно, особенно съёмки, сделанные на асфальте перед «Детским миром»… самым добрым из магазинов, как нам объясняли в детстве. То, что мы видим, ясно указывает на необоснованную чрезмерность проявления силы со стороны власти. Это потом Собянин в официальном выпуске новостей на своём мэрском телеканале «ТВЦ» рассказывает, что среди бойцов «Росгвардии» тоже есть пострадавшие и раненые, только ему никто не верит. Вот она – сила гласности в одностороннем порядке.
Но вот, что смущает. Самые яркие и драматичные кадры, снятые о зверствах бойцов в чёрной форме и масках, при ближайшем внимательном рассмотрении оказываются… фейком (фотомонтажом). Зачем… неужели правды было мало?!
Тем не менее, московские события возмутили (испугали) даже СПЧ (Совет по правам человека при президенте). Вот их реакция - Глава комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский считает, что "толпа вела себя мирно", в отличие от полицейских, которые проявляли "демонстративную жестокость, желание напугать и наказать". Он добавил, что в докладе президенту отразит "опасения, связанные с полной безнаказанностью полицейских". "Власти должны пересмотреть свое отношение к согласованию массовых мероприятий, так как для многих несогласованные митинги теперь станут нормой. Просто потому, что власть не оставляет им выбора"
То, что несогласованные митинги будут, никто и не скрывал. Но не ожидали такой реакции силовых структур, явно получивших приказ «мочить». Не где-то на Болотной, там совсем мало места для «зрителей», а в центре столицы, на открытом участке, рядом с гостиницами, там в какую сторону ни плюнь, обязательно в иностранца попадёшь. Зачем это надо, прежде всего, Собянину?
Действительно, сразу стать главным объектом критики, это надо постараться. Тем более, стать планово, хорошо бы мэр вернулся в понедельник откуда-то с дачи (из батискафа) и устроил разнос своим опричникам – разве можно так бить людей?! Но нет, он их публично благодарит, ими гордится и по факту становится «мэром дубинки». Что ему пять-шесть оппозиционных депутатов в Мосгордуме, которая настолько под ним (традиционно, наследие Лужкова), что любого гудкова перемелет, откуда такая политическая негибкость?
Ну, во-первых, традиционная Москва вполне довольна своим мэром. И реновацией, и сохранившимися льготами, и пенсиями всей России на зависть, и строительством социальных объектов. Сужу по своей матери, которая всю жизнь относилась к диссидентским кругам, а теперь окончательно дезориентирована в политике, но жизнью своей довольна как ни при каком Брежневе. К тому же её поколение так и не совладало с интернетом, а значит, ориентируется исключительно по телевизионной картинке. Из того пакета, где нет «Дождя».
Во-вторых, хочу напомнить, что с самого начала было известно – Москва для Собянина лишь трамплин вверх, он и не собирался становиться для её жителей своим в доску. И стартовать собирается не в министры, гораздо выше. И тут его поведение вполне укладывается в схему. Как преемник Медведева он своей жёсткостью выглядит надёжней этой либеральной размазни (помните подобные обвинения в адрес главы кабмина?) не только для патриотически настроенной части общества, но и для тех, кто держит власть в нашей стране. Как преемник Путина – такой не даст России развалиться, раз полицейским мог приказать применить силу, значит, и армии сможет. Что касается финансовой составляющей этих двух проектов, так ни для кого не секрет, что весь московский бизнес выстроен под действующего мэра. А это 21% от общероссийского бюджета… у кого в стране с деньгами лучше?
Всё это, конечно, не дай бог… но другого логичного объяснения я не нахожу.
Есть, впрочем, и третье мнение. Мне его высказал известный архангельский адвокат, несколько лет назад переехавший на ПМЖ в Москву, где он занимается как раз защитой арестованных оппозиционеров из числа незарегистрированных кандидатов. Илья Уткин: … революции в Шиесе не делаются, они происходят внутри Садового кольца. Сейчас власть стала играть на грани потому, что пряники заканчиваются, остаются кнуты. Есть ощущение, что приближаемся к точке бифуркации (бифуркация – от латинского «раздвоенный», всевозможные качественные перестройки или метаморфозы различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят). Но мы точно еще к ней не подошли. Все протестные акции пока и для власти, и для протестующих - ритуал, в котором каждый знает свою границу допустимого. Это не русский бунт. Но игры на грани. Настоящий взрыв может произойти в любой момент, когда протестующие уже будут на улицах и тут будет разыгран вариант с сакральной жертвой с любой из сторон.
Он же поведал, что разгоны протестующих и другие акции устрашения теперь контролирует ФСБ, а не МВД, как ещё недавно. А это явный признак того, что статус оппозиции вырос в глазах действующей власти – они теперь не шпана, а вполне себе политические противники.
КВНщик Семён Слепаков назвал происходящее в Москве «классом, где обделалась сама учительница». Что справедливо, как бы разнузданно не вела себя школота, она не представляет из себя опасности, адекватной применяемой против неё силы.
Либеральная общественность настолько шокирована и возмущена увиденным, что в штыки восприняла обращение популярного в столице театрального режиссёра Константина Богомолова к молодёжи – если вы решили выходить на несанкционированный митинг и вообще активно участвовать в протестном движении, будьте готовы за это отвечать и получать. И всё, сказавший тут же записан в собянинские прихлебатели. А что не так? Я почти теми же словами напутствовал старшего сына, когда в Архангельск приезжал Навальный, хорошо, тогда обошлось. Потому что это общемировая практика, активно выступающие против действующей власти не только рискуют быть побитыми (посмотрите на Францию) и оказаться в кутузке, но и попасть в чёрные списки неблагонадёжных, в дальнейшем могут быть проблемы с трудоустройством (в той же Америке точно так). Я не говорю, что это хорошо и правильно, скорее наоборот, люди имеют право на выражение гражданской позиции без применения насилия к органам правопорядка и прочего хулиганства. Но такова данность.
Интересно, после случившегося в столице в Архангельске оценили миролюбивость местной исполнительной власти?
Региональные новости
Архангельская область: Риски и писки
Новость, которую всю минувшую неделю мусолили и СМИ, и соцсети – региональный оператор по обращению с ТКО выходит из договора с правительством области.
Ага, сказали те средства массовой информации, которые все эти месяцы поливали компанию на чём свет стоит, и они не выдержали. Началось стенание по ушедшим, хотя ещё неделю назад «ЭкоЦентр» на тех же страницах представлялся чуть ли не мусорным монстром.
Начинаешь разбираться в деталях и среди потока слов выискиваешь удивительные вещи. Так, например, наблюдательные архангелогороцы приметили, что после прихода вышеназванного оператора в регион со дворов областной столицы стали исчезать мусорные контейнеры, демонтироваться площадки для сбора ТКО. Оказывается, это дело недобросовестных рук архангельских компаний, работающих на рынке утилизации отходов – не оставить конкурентам ничего своего. А то, что город медленно зарастает грязью, им, видимо, побоку. Вот и решайте, кто опасней в подобной ситуации – варяги или свои скопидомы.
Наверное, такое отношение не понравилось «ЭкоЦентру», пришедшему в наш регион работать, а не преодолевать сопротивление своих местных коллег. И не только их. Сколько у нас в области длится протестное движение… скоро год? Пока в Архангельске и в близлежащих городах это мирные акции протеста. Но посмотрите, что творится в Ленском районе, где дело дошло до драк, порчи коммуникаций и строительной техники. Всё это называется «коммерческие риски», которые любая компания внесёт в стоимость своих услуг. И означает, что сумма, выставляемая ежемесячно в коммунальных квитанциях, будет расти в арифметической прогрессии к усилению общественной напряжённости.
К слову, как стало известно нашей редакции из собственных источников, с этими расчётами представители «ЭкоЦентра» не раз приходили в администрацию области, настаивая на повышении тарифа на вывоз мусора. И слышали твёрдое «нет» лично от губернатора, который совсем не желает повышения градуса общественного накала, ибо за этим стоит его политическое будущее. И так стоимость утилизации кубометра мусора в 220 рублей казалась непомерно высокой, из средств регионального бюджета её готовы были компенсировать до 150. Но больше… наш бюджет тоже не резиновый.
Собственно, в своих коротких комментариях региональным журналистам представители уходящей компании и не скрывают, что всё дело в деньгах – ваш регион неспокойный, риски большие, нужно поднимать тарифы.
Не лучше ситуация с новыми мусорными полигонами для так называемой Большой агломерации севера – Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Действующие практически исчерпали свои ресурсы, что видно глазу не только специалиста, но и простого обывателя. Соответственно, их нужно рекультивировать (что тоже великие затраты) и найти места под новые. А в этом вопросе снова ступор! Как только властями предлагается какое-нибудь место, вокруг тут же поднимается вой – только не здесь! Причём к хору протестующих сразу подключаются и журналисты, и ряд депутатов, уже год делающих себе имидж борцов с властью и защитников народных интересов на мусорной теме.
Но при этом никто не предлагает альтернативного места (кроме шуток типа «у входа в областное правительство», а это самый центр города). Ведь взрослые, ответственные люди, должны понимать, что без полигона для хранения ТБО, хотя бы их части, не подлежащей переработке, сегодня не обойтись. Плазменные печи, сжигающие мусор почти без остатка, штука, безусловно, хорошая, но пока больше из области фантастики.
«Нет» сказать проще всего, особенно не неся ответственности за происходящее в регионе. Гораздо сложнее предложить что-нибудь толковое.
Сейчас как раз идут общественные обсуждения. Кто-то из граждан предложил ликвидировать… уличные урны, мол, они своим видом провоцируют граждан на курение и распитие пива. Ещё запретить жильцам новых домов перепланировать свои квартиры, от этого тоже много мусора. Давайте к любому бреду прислушиваться, если он исходит от представителей общественности, а не от чиновников или бизнесменов?
В итоге ответственность приходится брать на себя исполнительной власти, ибо с неё конечный спрос. До 5 августа специальной комиссией будут рассмотрены и систематизированы все поступившие предложения по новой территориальной схеме (их более 1320), и выдано экспертное заключение.
А уже потом будет объявлен конкурс на нового регионального оператора, причём есть вариант, что он будет не в единственном числе. Зато при этом выборе будут учтены все пожелания трудящихся, которые комиссия сочтёт разумными. Естественно, что соглашение будет подписано по тем тарифам, которые укажет администрация области, на то и конкурс.
Новая территориальная схема (некоторые предпочитают называть её «дорожной картой», что сути не меняет) содержит три основных момента: сокращение количества твёрдых коммунальных отходов, которые подлежат захоронению; увеличение доли сортировки и утилизации; внедрение системы раздельного сбора коммунальных отходов на всей территории региона. Именно с этой схемой придётся работать тем, кто придёт за «ЭкоЦентром».
Начинать работать придётся прямо с колёс, область и так потеряла почти с запуском мусорной реформы. И винить в этом приходится… не только власть и регоператора, но разные буйные головы, запудренные политическими провокаторами.
А «ЭкоЦентр»… ну и ушёл. Мало ли от нас кто уходил. Новые появлялись…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD