Вы чьё, казачьё? Конец непоротого поколения, или Путина опять подставляют

Это событие интернет жарко обсуждал всю вторую половину майских праздников. И ведь было что…

…как будто фильм о революции 1905 года посмотрели. 5 мая по всей стране прокатились акции так называемых навальнят. Под издевательским лозунгом «Он нам не Царь» (кто это ОН, и без объяснений понятно). Суббота, на Первомайские поиздержались… вот и повалила московская школота на Пушкинскую.

А дальше - как по сценарию. Я давно не сомневаюсь в Навальном как в провокационном кремлёвском проекте. Он уже и не скрывает, что делает ставку на молодых… даже юных. Которые в перспективе должны что-то там снести (о том, чтобы что-то построить, говорится мало и крайне невнятно). «Он подставляет под дубинки наших детей!» - этот тезис звучит в Москве не первый год. И всё-таки у взрослых была надежда, что облечённые государственной властью и сдерживаемые уставом люди будут соразмерять свои силы в борьбе с детскими беспорядками. Тем более что по интернету ходят ролики, где иностранные полицейские в подобных ситуациях снимают шлемы и встают на одну сторону с народом. Бывает… смотря, конечно, по какому вопросу бунтуют.

То есть, и у нас граница применения силы есть. Вспомните мордатого «жемчужного прапорщика» из Питера, который треснул по голове недовольного этой властью худосочного интеллигента, да ещё «хорьком» обозвал. С чем его тогда смешали? Мало того, три года навесили, из органов уволили. Потому что при исполнении и по приказу. Родители это учитывают. По себе знаю. Когда нашего старшего прошлой осенью из любопытства понесло на митинг Навального, мы особо не волновались, только посоветовали не лезть в драку первым.

А вот если идут мочить оппозицию от души… Не только по велению сердца, но и по договору с московской мэрией. Как мы в 80-е в народную дружину пьянь ловить… а потом препровождать домой из чувства мосфильмовской солидарности (в районе киностудии одни знакомые попадались). Только для нас это был просто рабочий день (меньше трёх часов) плюс какое-никакое развлечение. И ни грамма идеологии. И уж, конечно, никаких предметов в руках.

На Пушкинской против школоты выпустили ряженых казаков. На многочисленных съёмках очевидцев хорошо видно их основную функцию – затесаться по одному в группу полицейских и из-за их спин наносить самые жестокие удары. А уж если кто рискнёт ответить, тут люди в форме обязательно защитят своего штатского соратника. Берцами по почкам, очень действенно.

Подлость, говорите? Так казачкам не привыкать, это сословие давно используют в подобных целях. В 1905-1907 гг. казаки второй очереди были мобилизованы царским правительством для несения службы по охране общественного порядка, которая заключалась в тот период в разгоне политических манифестаций и забастовок, охране государственных учреждений, предприятий, помещичьих усадеб и других объектов. Именно в этот период среди части населения Российской империи стало формироваться негативное отношение к казакам как к сатрапам царского режима. Впоследствии это отношение вылилось в трагедию казачества в годы Гражданской войны и первые десятилетия советской власти - зажиточные и работящие за белых, лентяи и голытьба за красных… у Шолохова про это подробно написано.

Но то была уже война. А вот из семейной хроники. В указанных выше годах семья бабушки по отцовской линии проживала в Екатеринославле (ныне Днепропетровск). Местные казачки, поддавшись общему настроению, которое до сих пор присутствует в современной Украине, поднялись на еврейский погром. И… обломались, итоговый счёт потерям оказался не в их пользу, жители еврейской слободы заранее сформировали отряды самообороны. Впрочем, позже, когда в городе бесследно стали пропадать еврейские дети, прадед быстро отправил семью в их одесский дом. Но бабушка, тогда шестилетка, хорошо запомнила – их шли убивать именно казаки. И уже в гражданскую, когда воевала за красных, старалась с ними не общаться.

Кто такие казаки? Ясно, что не национальность и не этнос. Что-то типа наших асфальто-поморов. Нахлобучил папаху, навесил висюлек с полгруди, хлопнул стопку с сабельки - уже хорош, можно на защиту правопорядка. Вот только с нагайкой на интеллигенцию, да посреди либеральной Москвы – это явно перебор и подстава мэра Собянина. Вот уж кто заработал себе ненавистников на пару поколений вперёд. Даже Макс Шевченко осерчал и из СПЧ вышел… кто бы ожидал такого от этого прихвостня.

А дальше начинается самое забавное. Казачьё понимает (а, скорее, ему перед этим вставляют истинные организаторы процесса), что на Пушкинской переборщило. Детей нагайками лупить – это не режиссёру Учителю из Северодвинска грозить. Здесь посмеялись, а там возмутились. Да и президенту нашему совсем не к лицу на четвёртом сроке выглядеть полным отморозком (ведь людей, по факту, стегали, прикрываясь его именем).

Так вот, казаки решили выпороть казаков. Показательно. По-взрослому (то есть, по голой). «Да, мы провели сход. Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим казачьим обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», - пояснил произошедшее казачий блогер Ящиков. При этом он же уточнил, что в следующий раз казаки при столкновении со своими политическими оппонентами, оставляют за собой право действовать так же, как на Пушке. Они порют – и их порют… демократия.

Там под это дело подведена целая философская база. Видите ли, порка для казака такой же элемент достоинства как… усы у кавказского мужчины, их даже в советской армии разрешали не брить. А нагайка, соответственно, типа кинжала. И дальше почти по Чехову – если она висит у казака на стене, то хотя бы один раз должна кого-нибудь выпороть.

По всему получается, казаков в случае репрессий будут использовать в их старом качестве «псов режима». У власти появилась отличная отмазка – одна часть общества схлестнулась с другой её частью, мы тут ни при чём. Если первые переборщат, как 5-го на Пушкинской, их посекут для вида. Помните, кто-то заикался по поводу нового непоротого поколения? Так вот, нет его… Олег Палыч, вам повезло, что не дожили.

Собственно, можно расширить правоприменительную практику – выпускать казачков не только в места скопления недовольных, но и точечно выставлять у подъездов известных неодиссидентов. Сейчас наша Госдума менжуется принять закон об ответственности за умышленные действия, способствующие принятию антироссийских санкций. Правозащитники это сравнивают со статьёй за антисоветскую пропаганду, которая имела очень широкую правоприменительность - мог быть анекдот про Брежнева, а могло быть и распространение «Архипелага ГУЛАГ» (надо мной та десяточка висела).

Теперь можно и не принимать. Казаки с нагайкой пострашнее любого вертухая будут - стоит хоть раз получить ею от души по ж…е. Граждане в страхе…

…чего же такими не править?

Леонид Черток