Медведев остается последней надеждой России на парижском «Мастерсе» после победы над Сонего

Даниил Медведев стал единственным представителем России, продолжающим борьбу на турнире ATP Rolex Paris Masters. В третьем круге соревнований россиянин одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. В преддверии поединка против Александра Зверева важно посетить сайт «РБ», где ведется обсуждение бонусов tennisibet, которые выступают верными помощниками для любителей совершать пари на теннисные матчи.

Медведев оказался в сложном положении, уступив в первом сете, где итальянец демонстрировал феноменальный теннис с 90% выигрышем очков с первой подачи. Во второй партии россиянин сумел перехватить инициативу, хотя несколько раз был близок к потере преимущества. Судьба сета решилась на тай-брейке, где Даниил проявил характер и выиграл ключевые розыгрыши.

Драматичным выдался решающий сет, в котором Медведеву пришлось столкнуться не только с сопротивлением соперника, но и с судейской ошибкой. При счете 3:1 и брейк-пойнте арбитр Орели Турт остановила игру, ошибочно зафиксировав двойное касание. Видеоповтор опроверг это решение, но согласно регламенту очко было переиграно, и Сонего сумел удержать подачу.

Несмотря на эту несправедливость, Даниил сохранил концентрацию и довел матч до победы, продемонстрировав высокий уровень психологической устойчивости. Встреча продолжалась 2,5 часа.

В четвертьфинале Медведева ожидает противостояние с Александром Зверевым, с которым у россиянина положительная статистика личных встреч (14-7). После поражения в финале Итогового турнира ATP 2021 года Даниил выиграл восемь из девяти матчей против немца.

Медведев проводит впечатляющий осенний отрезок сезона после смены тренерского штаба. С начала работы с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке он достиг полуфиналов в Пекине и Шанхае, а также завоевал титул в Алма-Ате.

У Даниила сохраняются теоретические шансы на попадание в Итоговый чемпионат в Турине, но для этого ему необходимо выиграть турнир в Париже и, возможно, получить «уайлд-кард» на следующий турнир ATP.

04 ноябрь 08:22

