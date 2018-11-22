Итоги недели с 28 января по 3 февраля 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Закат Мадуры – венесуэльский режим падёт под давлением соседних стран;
- Газ или терроризм – россияне легче верят в разгильдяев-соседей, чем пояса шахидов;
- Архангельск эвакуационный – какие подлецы пытались обернуть панику в городе свою пользу?
Международные новости
Венесуэла: Гуд бай, социализм!
О Венесуэле я пишу, пожалуй, чаще, чем о других латиноамериканских странах.
Разве что с Кубой посоревнуется. Всегда прикалывало, что на Острове Свободы социализм прекрасно уживался (и уживается) с вредными привычками капиталистического происхождения – курением сигар, алкоголем и проституцией… ну, просто никакого морального кодекса!
В Венесуэле социализм пытались строить на нефтяных доходах. Занялся этим неблагодарным делом бывший офицер-десантник Уго Чавес. Он как раз из тех реформаторов, кого экс-глава российского МИДа Андрей Козырев называл международной гопотой. Иных уж нет…но с теми, кто остался или их преемниками другие страны, относящие себя к миру демократии, стараются контактировать исключительно в случаях крайней необходимости.
Хотя бы из-за манеры общения. Прекрасно помню, как в конце нулевых венесуэльский Уго приехал с визитом в Москву и полез лобзать-слюнявить Дмитрия Медведева, недавно вступившего в президентскую должность. И как нашего ломало от такого стиля общения… он-то думал, оно с Брежневым ушло. Но оружие, за которым Чавес и приезжал, всё-таки выписал – внешнеполитические интересы выше личной брезгливости. Россия как раз входила в очередной период - плевать на расходы, лишь бы тошнило Вашингтон.
Потом маленького индейца свалила коварная болезнь, он мужественно боролся, но рак, как обычно бывает, оказался сильнее. И перед смертью, как опять же обычно бывает в государствах с тоталитарно-популистским стилем правления, передал власть не самому умному, а самому верному, им оказался бывший водитель маршрутки.
Николас Мадуро был на голову выше кургузого Чавеса, а в целом внешне… даже сравнивать нечего. Да вот харизма подвела – туповатый даже с виду и без огня. Я тогда, грешным делом, думал – кирдык венесуэльскому социализму. Однако сколько продержался, несмотря на скандалы, сопровождавшие каждые выборы – страна в своих симпатиях разделилась ровно пополам (на стороне Мадуро традиционно номенклатура, силовики и нищебродие).
Мы, конечно, режим Мадуры поддерживали, прощая долги и вбухивая в венесуэльскую экономику и оборонку совсем не лишние самим миллиарды долларов. Но и это не помогало, в стране, богатой нефтью, инфляция резвилась, как обезьяна на банановой пальме. И даже возник товарный дефицит, что вообще нонсенс в современном мире. Наша же пропаганда упорно стоит на своём – население страны нищает из-за происков коварного Вашингтона. По-моему, венесуэльцы сами над этим смеются, ибо видят, как их богатая ресурсами страна развивается не туда и не с теми.
В итоге настал момент, когда политика стала вершиться не в кабинетах и даже не на трибунах, а на площадях и улицах. Это всегда опасно и всегда кроваво. Причём в конце такого процесса ещё кровавей – победившая половина населения обязательно прижмёт проигравшую половину, да так, что та кровью харкать будет. Ничего не поделаешь, такова диалектика любой революции.
Куда же деваются миллионы и миллиарды от продажи нефти за рубеж (пусть на родине бензин и стоит сущие копейки, так и машина далеко не у каждого венесуэльца)? Известно куда – воруют. Чиновники. Политики. Силовики. Все, кто у кормушки. Сторонники социализма клеймят времена, когда местная знать летала прожигать жизнь на пляжах Майами и в казино Лас-Вегаса? Так и сейчас ничего не изменилось… поменялся только контингент прожигателей. И тогда, как ни крути, веселую жизнь себе устраивали хозяева, а сейчас слуги народа. И что, по-вашему, более аморально?
Конечно, США в воспитательных целях накладывают санкции, как главный потребитель венесуэльской нефти - "Мы продолжаем разоблачать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия гарантируют, что они больше не смогут грабить активы венесуэльского народа". По-моему, зря, я бы постоял в сторонке, подождал, пока сам народ с негодной властью разберётся. Раз уже процесс пошёл.
Тем более, если посмотреть на ситуацию непредвзято, Венесуэла с точки зрения демократии не так безнадёжна. Как, например, та же Куба, где… всю мою 60-летнюю жизнь правит семья Кастро, где нет и не может быть оппозиции в принципе (только в заключении). Да и в соседней Боливии ещё один полуграмотный популист Моралис занимает президентский пост третий срок подряд (когда Мадуро только второй). К тому же в Венесуэле парламент оппозиционный, именно оттуда вылупился Хуан Гуаидо и самопровозгласил себя президентом. Представьте такой же политический расклад, например… в России. Три ха-ха.
От чего же венесуэльский режим трещит по швам? А вот это чисто недовольство низов, которым по большому счёту наплевать на все свободы, если брюхо пустое. Представьте себе, что люди из страны, богатой углевородами, бегут в соседние страны нелегалами-гастарбайторами. Инженеры и врачи работают в Аргентине водителями и дворниками, а в колумбийских борделях обслуживают клиентов сплошь венесуэлки, до 90 %. Почему не на родине? У потенциальных клиентов денег нет, своими силами обходятся… вот где позор, так позор.
Всего за годы правления Мадуры страну по подсчётам правозащитных организаций покинули в поисках лучшей доли 3 миллиона человек, почти 10 % населения. Самого предприимчивого, образованного и красивого (других в латиноамериканские бордели не берут)… что это, как не национальная демографическая катастрофа?!
Внутренняя революция тогда имеет хорошие шансы на успех, когда её поддерживают внешние силы из соседних стран, такова современная диалектика. Россия, Китай, Турция… сколько угодно могут щёки надувать, они далеко. А Колумбия, Чили, Бразилия на одном континенте.
Почему страны Южной Америки поддерживают смену власти в Каракасе? Потому что режим Мадуро медленно, но верно создал гуманитарную катастрофу на всём континенте. Миллионы мигрантов, которые бегут из Венесуэлы, едут не в Европу и не в США, а, прежде всего, идут пешком в соседние страны, так гораздо дешевле (географию, надеюсь, изучали?).
Для соседних стран, тоже не ах каких богатых, не Западная Европа - это огромная нагрузка. Население Эквадора 16 млн, население Колумбии (куда идёт основной поток беженцев) – 49 млн. Чтобы был понятен масштаб: представьте, в Россию приехало бы 6 миллионов беженцев, у которых ничего нет, которых нужно обеспечить жильём, как-то накормить. Все страны Южной Америки испытывают сейчас значительный приток беженцев из Венесуэлы, что огромная проблема и для их небогатых бюджетов, и для внутриполитической обстановки – мигранты забирают работу у местных, отчаянно демпингуя. И это не сравнить с таджиками-дворниками в Москве, совсем другая конкуренция.
Именно поэтому все основные страны Южной Америки - Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор (порядка 90% по населению, территории и экономики от всей Южной Америки) поддержали венесуэльскую оппозицию и самопровозглашение Гуаидо. Лидеры этих стран прекрасно понимают, что пока Мадуро у власти, улучшений в Венесуэле ждать не стоит, а значит, поток беженцев не прекратится. Причём самому пока-президенту нужно как можно скорее принять волевое решение по собственной отставке, ибо лидеры перечисленных выше стран станут в критический момент гарантами его личной безопасности.
Те, кто поддерживает режим Мадуро – Куба, Никарагуа, Сальвадор, полунищая Боливия, из которой народ сам бежит (для венесуэльцев это лишь пункт транзита)… даже не смешно.
Ну, а Россия… Благодаря своей более чем странной политике сначала поставлять, а потом ждать, когда может быть что-то отдадут, мы вложенные в Венесуэлу миллиарды, считай, что потеряли. Кто бы не пришёл к власти и кто бы при ней не остался. Дураков-доброхотов учат (жаль, что не впрок). Сечин-то свой откат уже получил, в пролёте мы с вами.
Так дадим людям вершить собственную судьбе по своему разумению!
Федеральные новости
Теракты: От Магнитогорска до Архангельска
Ещё когда только начиналась российская военная операция в Сирии (или кампания, операции так долго не длятся), я писал о том, что нам аукнется. Не Кремлю, не Горкам-9 и не Бочарову ручью. Именно нам, простым россиянам.
Сначала могло показаться, что Россия просто соскучилась по войне. Она что, одурела, сам собой напрашивался вопрос. В начале нулевых в дома, откуда ушли на срочную российские призывники, ещё приходили похоронки. Правда, контртеррористическую операцию в Чечне никто войной тогда не называл. Боялись называть… потому что так и просилось страшное прилагательное Гражданская, за которым тупик.
Вот Сирия – другое дело. Сирия далеко. Совсем другая страна. И война оттуда не дойдёт до порога твоего дома. Иначе как объяснить результаты тогдашних опросов общественного мнения, по которым 47% россиян поддерживали совершенно чужого им человека по имени Башар, а к военной операции Росси в Сирии положительно относились 72% респондентов, отрицательно её воспринимали только 14%, столько же затруднились ответить. Последние, полагаю, в школьные годы злостно прогуливал уроки географии.
Такое благодушие продержалось ровно до первых цинковых гробов на родину. Гибли лётчики, гибли спецназовцы, медработники, журналисты и даже артисты. Не много и не часто, не до народных акций протеста, это не в наших традициях (не то, что американцы против Вьетнамской войны). Но процент поддерживающих неуклонно катится вниз. Проверить легко – давно опросы не проводят.
Мы должны понимать, что Россия декларированно воюет там с противником, за упоминание одного имени которого без соответствующего пояснения тебя могут подвергнуть штрафу (я уже налетал). То есть, с полными отморозками без правил, чести и воинской формы. Которые в предчувствии скоро конца запросто растворятся в пустыни, чтобы возникнуть в любой точке мира. Зачем? Взрывать и кошмарить, кошмарить и взрывать. Причём возникнуть в обличии россиянина, или даже потомственно русака. И как их вычислить, ведь веру ничем не просканируешь?
Я всё ждал (с ужасом) – когда нас начнут взрывать. Не точечно, не один вагон метро в Санкт-Петербурге. А массово, в разных точках России, где и не думают ждать.
И вот страна в одночасье вспомнила, что где-то за Уралом есть такой город Магнитогорск. Легендарная Магнитка, город-завод… какое имеет он отношение к войне в Сирии? Однако…
Первые сообщения – опять взорвался газ. Что случается, в стране не только водопроводные сети изношены, но и газовые. Печально… но не фатально. Легко можно определить виноватых – или коммунальные службы плохо следят за своим хозяйством (тоже мне, новость), или какой-то недобросовестный жилец что-то химичил на собственной кухне с газовым баллоном. А то, что часто стало взрываться, тоже объяснимо – страна большая, быстро изнашивается, прорехи латать не успевают.
Другое дело, если взорвали злоумышленники. Я хорошо помню ужас, охвативший Москву в 99-м после двух взрывов жилых домов подряд. После теракта на Каширском из столицы потянулась вереница машин в сторону дачных посёлков – мужчины увозили свои семьи подальше от эпицентра. Сам лежал ночью с открытыми глазами и грешно думал – хорошо, что на втором этаже живём, если накроет, точно не выберемся, не надо будет заново жизнь начинать (в материальном смысле).
Тогда сходу было понятно – привет от Чечни (есть другие версии… но основная причина всё равно в той взбесившейся республике. То есть, адрес врага известен, с этого и началась Вторая чеченская кампания.
Но сейчас-то… Вроде террористов в Сирии разгромили. Не всех, конечно, кто-то ушёл как песок сквозь пальцев. Где их искать, где громить… если терроризм не только прописки, он даже национальных признаков не имеет?!
По городу-заводу в самый разгар постновогоднего пролетарского похмелья поползли слухи о подозрительной маршрутной «Газели», в которой якобы взорвали террористов (классический эксцесс исполнителя). Прилетел Путин, прилетел Бастрыкин… из-за бытового газа и такой шухер?! Пошла речь о предотвращении массового теракта – якобы какой-то бомж украл мобильник, отсоединил какие-то провода и, тем самым, предотвратил взрыв супермаркета с тысячами жертв. А что, чем версия смешнее, тем убедительнее.
За информационным шумом затерялось много интересного. Вся страна с замиранием сердца следила за спасением годовалого ребёнка, которого достали из-под завалов спустя сутки… и отправили в Москву. Зачем так далеко… неужели в соседнем миллионнике-Челябинске не нашлось нужного оборудования и специалистов?! Это или понты, или признание в разрушении всей периферийной системы здравоохранения. Вы слышали объяснения по этому поводу от кого-нибудь из кремлёвских? Я - нет.
Так всё и подвисло в воздухе – то ли теракт, то ли коммунальное разгильдяйство. Первое, конечно, информационно привлекательнее, добавляет адреналина, превращает обычную офисную (или цеховую) жизнь в гусарскую рулетка. Хоть народные антитеррористические дружины создавай.
Но самое смешное дальше. Как показывают опросы, россияне из других неуральских регионов в упор не верят в версию теракта. Большинство россиян (74%) полагают, что взрыв и обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря произошли по вине самих жильцов и коммунальных служб. Те самые коммунальные сети и умельцы-самоделкины, о которых я написал выше. Причём именно в человеческий фактор верят чаще, чем в техногенные причины. Что тут скажешь – народ хорошо знает свой… народ, и не питает в отношении него никаких иллюзий.
Оппозиционные политики настаивают – от народа скрывают правду, Россию взрывают завербованные Джамшуды. Народ только лениво отмахивается – если кто нас и взрывает, так Вася-алкоголик, у которого за неуплату отключили газ с отоплением. И кто кого переубедит?
Тут поневоле задумаешься. С терроризмом можно бороться вечно, а любой провал будет объясним и встречен обществом с сочувствием. Вот заменить неисправный газовый вентиль… и хлопотно, и неинтересно.
Но вот когда начинают кошмарить всю страну… об этом поговорим в региональном разделе Итогов недели.
Региональные новости
Архангельск: Город на ушах
В среду с утра мне позвонил знакомый:
- Ты, журналюга, не знаешь, что в городе творится? Мой родственник приехал ложиться в областную на плановое лечение, а ему от ворот-поворот. Говорят, угроза взрыва… всему Архангельску. Да кому мы на… (непечатно) нужны, кроме клопов?!
Действительно… я пролистал интернет, а там…
Нет, не буду мучить подробностями, вы их не хуже знаете. Какие-то падлы то ли обзвонили, то ли отписали в социально-значимые объекты – школы, больницы, поликлиники… заметьте, ни в мэрию, ни в правительство области и не в заксобрание, тут, если что, народ только возрадуется (это я логику террористов вычисляю). Пуганули, разве что, администрацию Приморского р-на, но об этом громко не сообщали, боялись, народ встанет в очередь к террористу – дай мне, дай мне кнопку нажать! Зато Главпочтамт на уши поставили в отместку «Почте России» за утерянную посылку с тротилом (авторское предположение).
Школы моментально эвакуировали. Все, хотя звонили-писали далеко не всем. Мой шалопай-десятиклассник позвонил радостный:
- Пойдём с ребятами по пивку за террористов… такая нечаянная радость… у нас как раз сдвоенная алгебра.
Холку бы ему намылить… так ведь сам таким был.
Только странно. Школы эвакуировали, а детсадики – нет. Это что за логика такая – на малышей у извергов рука не поднимется, или родители новых по-быстрому нарожают? Простите за цинизм, но я действительно не понимаю.
Из больниц, правда, никого не вывозили. Просто временно прекратили приём плановых, не отказывая тем, кто по скорой. Проверили… ничего не нашли… часам к трём всё вернулось на круги своя.
То есть, паника без трагических последствий. Это условия игры такие – если угрожают, надо реагировать.
А если наплевать на подобные сообщения – нас не поставишь на колени..? Известно, что взрывают всегда без предупреждения. Но представим, что здесь орудуют действительно террористы. И они взрывают школу, в которой оказалось гордое и несгибаемое руководство. И как жить после этого?
Сразу вспоминается известная притча про Ванюшу-шутника, который пугал деревню волками, а волки про это каким-то образом прознали, и как-то ночью перерезали всю скотину.
В это время в соцсетях вовсю шла конспирология – почему угрозы взрывов стали поступать перед большим воскресным митингом… власти хотят объявить режим ЧС и всё отменить?! Даже комментировать придурков не хочу, такими вещами не шутят. К тому же любая утечка подобной информации может стоить чиновникам, как минмум, тёплого местечка, увольнение с волчьим билетом… кто же рисковать будет?! Пусть проорутся Москве на забаву.
Так кто же пугал Архангельск, кому это выгодно?!
Задал вопрос коллегам по «Вольному делу». И получил в ответ…
Илья Азовский (ПСЗ, Эхо севера):
- Это диверсия. Это беда. Это печальное последствие бесконтрольного развития массовых коммуникаций и средств связи. Обратная сторона анонимности в Интернете. Любое достижение цивилизации - только изначально благо, любой технический прогресс - это проблема, это боль, это беда. Мошенники, вредители и просто шизоидные типы вовсю использую Интернет и современные мессенджеры в своих тёмных делах. И, увы, при всём своём величии, военной мощи, многочисленности правоохранительных и надзорных структур государство перед ними бессильно. На минувшей неделе мы имели дело с терроризмом (или его формой) – уголовка. Но от Интернет-уголовщины люди страдают давно и постоянно… Из отчета начальника УМВД по Архангельской области генерал-майора Сергея Волчкова – цитата: В прошлом году на территории региона количество случаев мошенничества возросло более чем на два процента, зарегистрировано в прошлом году и в начале этого две с половиной тысячи случаев, раскрыто 660 преступлений, работа по остальным продолжается. Из общего количества 1100 — так называемое дистанционное мошенничество, то есть с использованием средств мобильной связи и Интернета. Осложняет расследование тот факт, что пострадавшие обращаются по месту жительства, а лица, подозреваемые в основном находятся на территории других субъектов Российской Федерации, а бывали и факты, когда они находились за пределами нашей страны. Конец цитаты. Иными словами, суверенитет в нынешние времена – относительное понятие. Государство бессильно в защите своих граждан. И от мошенников. И от террористов. Повторю, это беда. Вдвойне беда бедовее, если посмотреть на реакцию в соцсетях. Рефлексирующие диванные аналитики и профессиональные революционеры тут же это связали с мусорными протестами. Для тех, кто организует массовый психоз, всё происходящее бизнес. На Руси таких называли мироедами. Ясно, что связь с протестными акциями – бред, теория заговора. Но качать тему для мироедов оказалось очень удобно. Ещё бы, всё просто: вот митинги, вот массовый интернет-терроризм. Бред оказался бредом – никакого ЧС не объявили, митинги не запретили. Но какая уже разница – тема вкачана в умы людей, и тезис для оправдания лжи готов: власти испугались разоблачения. Мироедство как стиль поведения. Громче, нахрапистее и безнаказанней. Чем невероятнее ложь, тем легче в неё верят массы. Тезис мироеда Геббельса жив и в 21 веке. За всем этим как-то поблекла суть. Удар Интернет-террористами был нанесен по школам и больницам. В этом подлая суть этих тварей. То есть ударили по детям и по больным. Создали кошмар учителям и врачам. Тем, кто незащищеннее, тем кому, тяжело. По тем и бахнули. Не по Правительственным учреждениям, не по бюрократам. А по самым слабым. Подлецы, что тут комментировать. И методы у них подлые.
Николай Прокофьев (Архсвобода):
- Не вижу в произошедшем абсолютно ничего необычного. В последнее время случаи подобного рода стали обыденными и воспринимаются обществом, как нечто скучное. Судите сами... Сегодня уже все про вчерашние "виртуальные бомбы" забыли. На месте власти я бы радовался даже, что какие-то моральные уроды отвлекают общество от реально важных моментов в жизни этого общества, "развлекая" нас сообщениями о бомбах. Не исключено, что именно власть подобными вещами теперь и занимается... Такого рода "игры" спокойно укладываются в людоедские правила ведения современной идеологической войны режима с населением и некоторыми даже подаются в кулуарах Кремля, как пример "удачного политологического решения" в направлении отвлечения внимания масс от реальных проблем...
Андрей Рудалёв (Беломорканал):
Впервые в Архангельской области применил эту тактику молодой северодвинский дегенерат в 2015 году, который уехал на Украину воевать за карателей. Уже тогда было понятно, что подобная изматывающая тактика дестабилизации довольно действенна и дальше будет довольно широко использоваться. Тогда северодвинский отморозок кошмарил город на протяжении нескольких месяцев. Регулярно «минировал» жилые дома, в том числе тот, в котором сам жил, школы, больницы и торговые центры. После утихомирился или его утихомирили. Вслед за неадекватами и дураками, как правило, приходит довольно прагматичная публика, у которой свои задачи. Так что к подобному надо быть готовым. Как? Это уже дело спецслужб. Пока атаку, которая произошла на днях, можно воспринять за неплохую репетицию для спецслужб. Но тут главное, чтобы не замылился взгляд. Как в истории с мальчиком и волком: дураки кричат «бомбы, бомбы!», а потом, когда на них перестают обращать внимания, но приходят отморозки и бомбы материализуют.
АРХАНГЕЛЬСК, БУДЬ БДИТЕЛЕН!
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD