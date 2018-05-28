Итоги недели с 10 по 16 сентября 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Феномен низкой явки – на выборах 9 сентября победил бесплатный интернет в городских парках;

- «Оскар» в руки не даётся – «Собибор» у себя на родине не нашёл достойных конкурентов;

- А было ли фиаско – «Единая Россия» в Поморье стала главным объектом провокаций и наветов.

Федеральные новости

Выборы: В одно ужасное воскресенье

Все обсуждают прошедшие выборы. Почему бы и мне...?

Но только их губернаторскую часть (законодательную оставлю для регионального раздела). Ту, что от нас пока далече, ибо Игорь Орлов клятвенно обещал нас не бросать минимум до 2020 года (до конца своего второго срока). Ну, а дальше, как бог даст.

То-то и оно. Все эти слухи о переходе в федеральные структуры, разговоры об объединении с Коми как дембельский аккорд. Запустить информацию в массы, пусть пережёвывают, свыкаются с мыслью.

Но это дело ещё неизвестно насколько затянется. А придёт приказ из Москвы паковать чемоданы, Орлов, как дисциплинированный солдат своей партии (чего сам никогда не скрывал), только скажет последнее «прости» или «не поминайте…». И к нам пришлют того, кого придётся ближайшей осенью выбирать. Будет ли ему, ставленнику Кремля, конкуренция внутри региона, причём от представителей оппозиционных партий, лично я сильно сомневаюсь, вернее, не вижу таковых претендентов.

Но ведь в других регионах идёт какая-то движуха. Попробуем взглянуть на неё непредвзятым глазом.

Прежде всего, взор падает на Москву, где действующий столичный глава Собянин легко взял 70%. Тоже варяг, замечу, представить такое в 90-х или даже в начале нулевых решительно невозможно. Та Москва чужих принимала, разве что, с метлой в руке… или с микрофоном на эстраде. А краше Лужкова среди своих не находился.

Что же изменилось? Во-первых, избиратель. Нет, не качество. Просто я не помню в те годы таких пробок. На дорогах ещё ладно, это показатель роста благосостояния населения плюс заманчивые условия автокредитов. В конце концов, у нас теперь и Архангельск стоит в час пик, чего я не помню по своим первым приездам сюда. Но людские пробки в метро при переходе с ветку на ветку – это за гранью! Кто все эти люди?! Приезжие, причём не туристы. Вот вам и изменение состава избирателей – пришлые голосуют за пришлого, свои за своего. Они просто сравнивают свои тьму-таракани с сияющий Москвой, Собянин им кажется реинкарнацией Гудвина… а как не проголосуешь за волшебника.

Но во-вторых, Собянин нравится многим коренным москвичам, это я читаю в интернете. Не лицом, а тем, что делает. При этом другие именно это в нём отвергают, говорят о загубленной старой Москве. То есть, на всех не угодишь, кому-то дороги исчезающие особняки и дворики, кому-то среднеевропейский вид, что обретает наша столица. Чтобы понять, самому нужно глянуть, но, увы…

И ещё. Прямо в день выборов в Москве произошли очередные столкновения молодёжи с полицией, жуткими кадрами переполнены соцсети. Это происходит в городе, где правит Собянин. Или мэр-надёжа не ответчик за происходящее? Или те, чьих детей в воскресенье таскали за волосы в пикет, не ходят голосовать? Или все факторы вместе?

Я отнюдь не сторонник Навального, которого продолжаю считать кремлёвским антилиберальным проектом и провокатором. Я сторонник повышения пенсионного возраста, о чём писал не раз и снова подтверждаю. Но не знаю, как повёл бы себя в то ужасное воскресенье на Пушкинской. Наверное, встал бы спина к спине со школотой, в этой схватке, я выбираю её сторону.

А теперь пробежимся по России. Глав регионов в минувшее воскресенье выбирали в 16 регионах. В тех, куда заранее были присланы губернаторы нового типа из путинской гвардии – молодые эффективные менеджеры, космополиты, которым по большому счёту по фиг, где работать, была бы цель поставлена - там всё прошло без сучка и задоринки (кроме, разве что, Приморья). Но есть места, где народ проявил ненужную самостоятельность (она же строптивость).

Итак, в Приморье единоросс Тарасенко споткнулся о коммуниста Ищенко. Который, судя по всему, выбрал верную тактику, ибо во всех интервью упоминает не свою партию, как гаранта собственной порядочности, а общественную организацию «Дети войны». Дети войны… кто же им не поверит, это от партийных функционеров только и ожидай штучек-дрючек. Разрыв между конкурентами чуть ли не в два раза в пользу единоросса, но Москва уже получила сигнал – на Дальнем Востоке не всё в порядке. И Путин уже тут как тут, говорит о продолжении масштабного развития региона, о котором как-то подзабыли после приснопамятного саммита. Значит, пойдут и деньги… видите, как полезно иногда припугнуть центральную власть. Пусть недобор Тарасенко нескольких процентов до победного полтинника можно отнести к некой арифметической погрешности, лишь бы на впрок всем пошло.

Зато в двух регионах дела у действующих губернаторов-единороссов просто швах. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, выдвинутая от "Единой России" на выборах главы региона, лидирует на выборах с результатом 36,46%. Второе место с результатом 31,28% занимает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хабаровском крае за должность губернатора также поборются во втором туре единоросс и представитель ЛДПР - действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт от ЕР и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравшие по итогам обработки 100% протоколов 35,62% и 35,81% голосов соответственно.

Наверное, на меня обидятся друзья-лдпровцы, но я всё-таки скажу – голосовать за их кандидата вариант общественного протеста. Потому что они сами признаются, что после естественного ухода на покой их пока вечного лидера Владимира Вольфовича эта партия в течении пары лет прекратит своё существование, оставшись без мотора и без стержня. Этого избиратель не может не чувствовать. Все мы смертны (даже такие, как Жириновский), но что такое губернатор развалившейся партии, продолжающий руководить регионом (выбирают-то на пять лет), даже мне трудно представить. Напомню, лидеру ЛДПР хорошо за 70. Так за что проголосовали ещё в одном регионе Приморья и почти под Москвой? Ладно Шпорт… но с известностью и авторитетом владимирской Орловой я бы сам покинул губернаторское кресло, не дожидаясь полного фиаско. Ещё один урок Кремлю – заранее анализировать и своевременно действовать на упреждение подобных ситуаций.

И везде явка почти никакая, чуть за 30 %. Из чего можно сделать вывод: голосуют два ядерных электората (если взять по 30 % от общей тридцатипроцентной явки) – ядерно-лояльный и ядерно-оппозиционный, нормальный избиратель просто никуда не пошёл. Но тогда по логике во втором туре кандидат от ЛДПР должен просто разгромить противника-единоросса? Ничуть не бывало, коммунистический электорат ещё больше ненавидит соколов Жириновского, чем исполнительную капиталистическую власть, их лидер на каждом ток-шоу пинает красных покойников - то Ленина, то Сталина, это его коронный номер.

И какой вывод должна сделать верховная власть? Главное, чтобы в каждом городском парке был бесплатный WI-FI… и тогда каждый регион будет голосовать за своего действующего, как Москва за Собянина. Голосовать двумя способами – или прийти и поставить закорючку напротив его имени, или не прийти, что тоже на руку административному ресурсу.

Так что зависайте, господа, зависайте… но после не жалуйтесь на власть.

Кинематограф: Кто на «Оскара»?

Я не раз говорил, что за футбол не переживаю. Как и за весь отечественный спорт.

Но я болею за наше кино. На «Оскаре», Берлинале, в Каннах, Венеции…

«Оскар» считается самым престижным. Потому что редко в руки даётся.

Многим, если не всем, известны наши победы. Их всего четыре, если считать художественные ленты. И то… лично для меня авторство «Дерсу Узала» под большим вопросом, всё-таки режиссёр-постановщик там великий японец (Акира Курасава).

Зато в победе «Войны и мир» Сергея Бондарчука нет никаких сомнений, глыбы и лента, и режиссёр. Фильм своей масштабностью настолько поразил сам Голливуд, что не дать «дядюшку Осю» было просто неприлично – кинематографический мир бы не понял. Плюс величина экранизируемого писателя, долгие годы остававшегося для Запада олицетворением литературной России (дело вкуса), пока его немного не подвинул Солженицын (то же самое). Но это чистое искусство, тут даже копаться не стоит.

А вот «Москва слезам не верит» уже вызывает сомнения в политической ангажированности. Конечно, не мы проплатили «оскаровскому» комитету (чай, не «Солдаты свободы» выставили на конкурс), но международная ситуация была такой, что американский приз как пощёчина - и отказываться глупо, и принимать, как подачку. Всё рассчитали, ироды заокеанские, а унижаться пришлось нашему атташе по культуре. Который даже не осветитель.

Причём издевка тонкая. Я ещё тогда представлял, какими глазами смотрел рядовой американский зритель на этот вариант социалистической Золушки. Директор крупного столичного предприятия ездит, мало того, что на кургузой машинке, так ещё и сама за рулём. Живёт с дочерью по их понятиям в однобедрумной квартире, где ей приходится заниматься любовью в гостиной. Причём с кем заниматься… тоже некомильфо, какой-то полубомж (если судить по обстановке его комнаты) из общаги, сильно закладывающий за воротник.

А дальше самое интересное. Это мы, наивные советские инакомыслящие, представляли, что на демократическом Западе койка уравнивает миллионершу с техасским ковбоем. Фиг-два, разве что в голливудских мелодрамах, а в жизни там даже пиво пьют с ровней себе.

Это наш зритель умилялся. Умилялся, что лимитчица из грязи в князи (как обещали в 17-м году). Что без активной партийной деятельности (не отображено в сценарии), да ещё с сомнительным семейным статусом двигается по службе. Что слесарюга выпивает с докторами наук, а значит пролетариат до сих пор хозяин. Но, главное, что, если разложить всё по полочкам, самой счастливой из трёх приезжих девчонок оказывается самая невзрачная, всю жизнь прожившая с единственным мужем в уютном мещанском мирке. Как и большинство зрителей в советских кинотеатрах, которые себя с нею сравнивали… не надо для тихого счастья ни институты заканчивать, ни звёзд спорта из запоев выводить. Вот где кайф, где успокоение, по-моему, сам Меньшов так до конца и не понял, какую обывательскую туфту он тогда снял.

Ещё был триумф Никиты Михалкова с первыми «Утомлёнными солнцем». Который я лично воспринимаю, как попытка оправдать папашу Серёжу за подобострастное поведение в известные годы – а вы хотели, чтобы с нами Михалковыми также, как с Котовыми, в лагерную пыль?! Шёл 1995-й, опять чисто политическая конъюнктура. К тому же Никиту Сергеевича до этого прокатили с каннской «Пальмовой ветвью». Он до того обиделся, что обозвал «Криминальное чтиво» Тарантино «заурядным боевичком», так и не поняв, что эта лента стала началом нового направления в мировом киноискусстве. Это вам о масштабе личности Михалковых… всех троих.

А сколько наших лент номинировалось, но ничего не получили! Вот лишь несколько названий – «Белый Бим, Чёрное ухо», «А зори здесь тихие», «Баллада о солдате», «Военно-полевой роман», «Частная жизнь», «Чайковский»… ни за один не стыдно. Да, очень непростая премия, но по гамбургскому счёту самая престижная в этом мире Великой иллюзии.

Потом как-то незаметно пришло время Карена Шахназарова. Снявшего, на мой взгляд, очень приличных «Мы из джаза», ничевошный «Зимний вечер в Гаграх» и уделавший в экранизации собственную роскошную повесть «Курьер»… больше и обсуждать нечего. Российский оскаровский комитет периодически прогибается перед хозяином «Мосфильма» и посылает за океан его очередное г… без какой-либо надежды на успех. Благо, Карен так занят на ток-шоу, что снимает редко. И тогда есть шанс нам действительно выстрелить (если Михалковы путаться под ногами не будут).

Мне обидно за Звягинцева. Не за то, что пролетели его «Левиафан» и «Нелюбовь» (первый тоже политическая конъюнктура, что тут стринги морщить… но талантливая), а что не послали его почти гениальную «Елену», которую считаю лучшим российским фильмом последнего десятилетия. Мне обидно за Хлебникова, что его «Аритмии» пришлось дома конкурировать с «Нелюбовью» и в итоге никуда не поехать.

Мне уже обидно за Константина Хабенского, очень хорошего актёра и искренне уважаемого мной человека. Да, для режиссёра-дебютанта попасть в лонг-лист самой престижной кинопремии мира… но это было бы круто для начинающего во всех смыслах Саши Ханта (его «Витька Чеснок…» имел такой шанс), но не для маэстро уровня Хабенского.

Слов нет, «Собибор» фильм нужный. Нужный, прежде всего, нашему зрителю. Чью психику долгое время берегли от подробностей ужасов Холокоста, в советской идеологии даже в охране Освенцима обязательно найдётся парочка сочувствующих немецких пролетариев. Теперь вы знаете – там все были бесы. От того и война была не на жизнь, а на смерть.

Вот только показанное Хабенским американские кинокритики видели не один десяток раз. Тот же «Сын Саула», снятый венгерским режиссёром Ласло Немешем именно для венгров. Но для американца, пусть и десять раз кинематографиста, совершенно нет разницы, чью трагедию ему показывают – венгерского еврея или советского, боль и ужас у них одинаковы.

Другое дело, польская «Ида», обошедшая «Левиафана». Там кошмар концлагеря и смерть в еврейском гетто остаются за кадром, речь идёт о покаянии нации (чего поляки и взбесились). Причём не в лоб, через символы и метафоры, а это уже настоящее искусство. Как я в тот год ни болел за Звягинцева, но «Иде» аплодировал.

Так почему именно «Собибор», решили снова сконъюнктурить, а потом всплескивать руками – даже наш Холокост им не по вкусу? Совсем не обязательно. Известны ещё две ленты, рассматриваемые комитетом в этом отборочном году – «Довлатов» и «Лето». Вполне достойные фильмы и ни разу не прогиб в адрес власти, но… не оскаровский уровень. Герман-старший, к вашему сведению, тоже ни разу не выставлялся, потому что понимал и свои шансы, и для кого он своё кино снимает. А не дойти до шорт-листа не к лицу киноклассику.

То есть, просто не оказалось более достойного фильма, чем «Собибор». А Звягинцев ничего не успел снять, он вообще медленно это делает.

Но, говорят, собирается… подождём?

Региональные новости

Архангельская область: Выборы крайнего фола

«Как же я вас всех ненавижу!».

Только так я могу перевести то, что сказал ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПОМОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 9 сентября.

Причём сказал всем политическим партиям без исключения.

Что теперь насмехаться над «Единой Россией», взявшей меньше возможного? Мне мои источники рассказывали, как дрожали поджилки у тех, кто трудится на постоянной основе в её региональном штабе, в ночь подсчёта голосов. Уже пошли разговоры, что Москва будет делать оргвыводы, искать известных козлов.

Даже жалко парней (особенно одного, пузатенького… вы его знаете). Потому что, по всем прогнозам, беря во внимание и пенсионную реформу, и скандал с мусорными полигонами, и общее настроение - всё должно было кончится оглушительным провалом. Особенно, если судить по репликам в соцсетях.

Но ничего подобного. Отдельно на местах - да, проиграли. И что? Почти равенство голосов в представительских органах власти ещё не катастрофа. Вы вспомните, какой была Госдума в 90-х, почти красной. Однако, капитализм рос и созревал, разве что законотворчество тормозилось, и это очень мешало экономике страны.

По-моему, должны грустить и другие партии, которые так надеялись, что теперь-то уж электорат в их руках. А этот самый электорат своей явкой ниже 30 % очень не комплементарно выразился по отношению ко всем, и вряд ли у оппозиции когда-нибудь будет такая же фора.

И какой теперь прок протестному избирателю? Мы все знаем, как по принципиальным ключевым вопросам исполнительная власть умеет нагибать оппозицию в нужную ей на этот момент позу. Не надо всю, только чтобы было большинство при голосовании. Причём не деньгами покупают, мне давно рассказывали, что практически на каждого депутата есть соответствующая папочка, а в ней во-о-от такой крючок – кого посадить, а кого разорить. И не надо делать удивлённые глаза, в депутаты у нас берут людей деятельных, бывалых, по-разному состоявшихся. Соответственно, на каждого что-то есть, ничего не бывает только за бездельниками. Вот сейчас скандал по Сыровой пошёл. В других обстоятельствах можно только восхищаться такой женщиной – стала миллионершей без среднего образования и какой год старшинствует над теми, кто с высшим, а иногда не одним. Но в данной ситуации – хоть мандат на стол клади, на худой конец спикерство. Видимо, на последнее и рассчитано. Что ж, если ход и не гроссмейстерский, то достойный мастера международного класса… просто мастера вываливают всё и сразу.

Главная интрига – смогут ли три партии в ГорДуме договорить дружить против одной. Если нет… то, думаю, через пять лет следующая явка не превысит и 10 %.

В целом же динамичность прошедшей избирательной кампании явно проигрывает её итогам.

Ну, какие были скандалы? Кто-то из кандидатов куда-то пропадал, но в последний момент нарисовался. История с угрозами в адрес коммуниста Таскаева… очень сомнительная. Я уже писал, что в мой адрес поступил звонок от инфантильной дамы, представившейся помощницей Виктора Зари. Которая понесла такую пургу - «своими подозрениями вы дискредитировали не только уважаемого человека, но и все правоохранительные органы в его лице… они с вами тоже судиться будут».

Меня в данном общении смутил не только идиотизм логического построения, но и сам факт звонка какой-то там помощницы. Ей-богу, Заря не производит впечатления человека, прячущегося за женскую юбку. Он мой телефон знает, общались по другим вопросам… почему сам не позвонил? Или это такая же адресная подстава, как и предупреждение Таскаеву «поменьше выходить на улицу»? Знали же его активность в соцсетях, что не смолчит, обратится за защитой к журналистам. В итоге получилась двухходовка по дискредитации известного единоросса за три дня до голосования.

Или история со звонками и смс-ками, в которых якобы судебные приставы обещали встречать на избирательных участках каждого пришедшего отдать гражданский долг и чуть ли его не дактилоскопировать на предмет алиментов. С одной стороны, типичная сушка явки, выгодная партии власти. С другой расчёт, на кого падёт подозрение в нечестной игре, сами приставы сразу открестились. Но есть и странность, почему всё затихло, почему не разматывают клубок, когда есть адреса и телефоны, с каких поступали сообщения? Приставы – это те же силовики, которые завсегда за «Единую Россию».

Вот и получается, что в этот раз партия власти превратилась в партию для битья, хоть жалей её, ей-богу. И уже есть, кого жалеть персонально. Работники новодвинской культуры очень беспокоятся, что «добрый папа» их города, проживающий в Италии, не простит им проигрыша единоросса Зылёва лдпровцу Пивкову и отключит живительную влагу, шедшую от его щедрот на гуманитарные программы. Новодвинское телевидение так просто потрясывает.

Неужто всё так мрачно? Спрошу-ка я мнение коллег из «Вольного дела»…

Николай Прокофьев (Архсвобода)

- Первое. Все как всегда... С редкими исключениями, на выборах 9 сентября в Архангельской области победили - большие деньги местных нуворишей, накопленные ими криминальным путём. Таких депутатов с грязным криминальным прошлым в Архангельском областном собрании и Архангельской гордуме снова будет большинство. Партийная принадлежность этих существ, снова купивших себе места в законодательных структурах Поморья, не играет абсолютно никакого значения. Все они купили себе мандаты только с одной целью - снова грабить и уничтожать население региона.

Второе. Из-за разногласий и разной партийной принадлежность всех этих существ мы с вами можем стать свидетелями обострившейся междоусобицы всей этой стайки грызунов за куски Архангельского областного и городского бюджетов. Для вымирающего населения Архангельской области единственным положительным моментом могут стать зрелище в виде крысиных боёв между грызунами - депутатами в очереди к заднице губернатора (ФИО неважны...) за право первоочередного ее вылизывания и мочилово ими же друг друга из-за кусков бюджета, падающих со стола вороватых городских и областных чиновников.

Илья Азовский (Эхо севера)

- Фееричный провал партии власти налицо – результат чуть выше 30 процентов. Успех ЛДПР и КПРФ. Особенно в крупных городах. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Коряжма, теперь это наш северный протестный пояс. У пояса два цвета – красный (КПРФ) и жовтно-блакитный (ЛДПР). Сельские районы по-прежнему во власти «Единой России». И это едва ли было голосование «ЗА». Это было голосование «ПРОТИВ». Это шлепок по щеке. Хлесткий и увесистый. За пенсионную реформу, за свалки, за чванство, за бюрократизм, за дурацкие законы.

ПРОТИВ власти голосовали города. Причём там, где благополучнее и сытнее, там и против власти люди. Где хуже житьё (сельские районы, окраины) – там почему-то народ терпимее. Метаморфоза. Такая же как в Ливии случилась, или в Сирии. Там люди жили благополучно, а кое-где даже жирно. Но однажды стало скучно. Слава разуму, у нас есть выборы. Народ оттопырился за всё.

Меня поразило поведение власти. Я просто помню выборы времен Ефремова, Киселева, даже Михальчука. Предвыборные недели – это было как в сказке: народ с чаяниями и геморроями мог стучаться, кричать, просить. И что-то делалось. Власть пыталась что-то как-то подсластить людям в жизни. По крайней мере, не вредили партии власти. Нынче все иначе… Я даже не про пенсионную реформу, несвоевременную. И даже не про свалки – хотя с последним власти обострили всё по глупости своей и из-за патологического чванства. Я про мелочи. Раньше такого представить было нельзя, чтобы в канун выборов в центре города отключили горячую воду в нескольких очень многоквартирных домах. Раньше бы одного звонка было достаточно с криком «я вам устрою выборы». Нынче отключили и как так и надо. Народ помылся холодной водой и пришёл на участки сделать назло. Или в Поселке Первых Пятилеток – у людей муниципальные власти Архангельска решили отнять право пользоваться овощехранилищем. 200 человек теперь не знают, что делать с урожаем лука, картошки и свеклы. И без того обокраденных и недовольных жизнью рабочих бывшего СЦБК без повода ещё раз обозлили.

Ясно, какой образовался мотив на выборах? И так постоянно и регулярно. Вместо реальных дел – сказки про то, как будет хорошо лет этак через -дцать… Это или мазохизм, или вредительство, или импотенция власти – вялая, дурная, но очень пафосная власть даже в мелочах спровоцировала то, что произошло 9 сентября. А вот конкретная диверсия - в центре города в почтовые ящики архангелогордцев пришли письма счастья - судебные приказы от мировых судей в пользу ТГК-2. Значительная часть из них подлежит отмене, но это была пятница, канун выборов. Приказы были подлинные, но суть их - это беспредел. Скажите, что должен чувствовать человек, идущий с этими судебными приказами на избирательный участок? Ничего кроме ненависти к власти и лютого желания плюнуть в эту власть. Тьфу…

Андрей Рудалёв (Беломорканал):

Про ЕР и региональную власть говорить уже - дурной тон. Они показали, чего стоят, стала известна близкая к реальной поддержка народа. Партия власти на выборах буквально топила своих выдвиженцев. Бабки и административный ресурс на этот раз были не самым действенным выборным инструментом. Прошли многие депутаты от "оппозиционных" партий, но и здесь стараниями глупой, неразумной и недальновидной власти с дальними прописками, выжженная земля.

Как бы не получилась песочница, где мальчики и девочки горячо заспорили, чья лопатка и стали бы кидать друг в друга… песком. ЛДПР - крайняя степень деградации, пещерный век политики и показатель того, до чего довели людей. Кто-нибудь знает в Северодвинске новоиспеченного депутата Зеленовского? А он вообще существует? А Анастасия Микляева от КПРФ? Мандат свалился на нее, не исключено, даже без желания на то. И что теперь с этим делать? В свое время она по списку проходила в горсовет, но никак там не отличилась, стала чуть ли не главным прогульщиком. Сделала выводы?

В итоге: ЕР - плохо, а теперь и бесчеловечно, остальные - пошло. И что теперь нам с этим делать? Учиться азам парламентаризма, писать по прописям? Мы видим, что существующая политсистема загоняет нас в тупики. Дальше будет только хуже, если, конечно, общество не возьмет все в свои руки. И надо тут помнить главное: Владимир Путин не вечен. Что после него? Грызня и делёж? Так уже много раз было в истории, и вся эта публика камня на камне не оставляла от страны. Вот об этой перспективе надо думать, чтобы не допустить больших катаклизмов и большой крови.

Однако самое интересное начнётся позже, при дележе комитетов, мест в президиуме и рокировках в политсоветах. Запасёмся попкорном…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD