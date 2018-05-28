Секретная миссия Игоря Орлова? Что получит Архангельская область от слияния с Коми и НАО

Очень хочется высказаться на тему выборов.

Про всех мироновых-сурайкиных, зарей-закатов, приставов-кухмистеров, широких-узких и прочих перевертайло.

Но нельзя, сегодня нельзя, нарушает законодательство.

Поэтому остановлюсь на теме, на которую в предвыборном раже не обратили должного внимания коллеги-журналисты. Господа, нюх совсем потеряли? Выборы – вещь проходящая, а вот укрупнение регионов надолго, если не навсегда.

Я бы сам не обратил. Разговоры о вхождение богатого Ненецкого округа обратно в бюджетную Архангельскую область слышу с момента своего приезда сюда. По-моему, это был основной камешек раздора в отношениях областного Ефремова с окружным Бутовым. Когда последний слетел с поста, свет в конце тоннеля должен был бы появиться… если бы губернаторское кресло не занял молочник Киселёв. Настолько никакой, что даже его бывший покровитель Баринов, как раз победивший на выборах в НАО, стал ярым противником слияния – мой ненецкий народ никогда за это не проголосует.

А с чего бы ненецкому народу голосовать? По России прокатилась небольшая волна укрупнений, но там маленьких и бедных присоединяли к большим и самодостаточным, и никак не наоборот.

Поэтому и после Баринова все окружные главы успокаивали (перед очередными выборами) своё ершистое население – пока мы губернаторы, никакого объединения. Ну, чисто Путин об увеличении пенсионного возраста.

Да, результат подобного референдума в Нарьян-Маре можно предсказать, не будучи Нострадамусом. Если его проводить… а если обойтись без этих демократических глупостей? Никакого присоединения… только создание макрорегионов. Подразумевает такая форма всенародный референдум? Сомневаюсь…

И я бы не обратил должного внимания на сообщение. Если бы не авторство ИТАР-ТАСС, куда уж компетентней. Если бы эта новость не попала в губернаторскую рассылку, такой чести удостаиваются единицы. И если бы к Архангельску и Нарьян-Мару в компанию не добавился Сыктывкар. А это уже тянет на сенсацию.

Как и такая фраза: …слияние этих регионов — вопрос уже решенный, при этом на стадии обсуждения находится предложение по присоединению к ним Архангельской области, инициатором которого стал губернатор этого региона Игорь Орлов.

То есть, если Игорь Анатольевич сам всё это затеял, логично предположить, что у него есть гарантии – именно Архангельск станет административным центром укрупнённого региона. С ним самим во главе? Тогда откуда все эти разговоры об его уходе на повышение в федеральные министерские структуры? Причём он сам, худо-бедно, второй срок дорабатывает, а комяцкий Гапликов да ненецкий Цыбульский вообще новички, никак ещё себя не проявившие.

Зато вся эта губернаторская тройка относится к понятию варяги. Сомневаюсь, что даже под масштабную административную реформу кто-то будет опять отменять прямые выборы глав регионов, в оправдание такого шага бог знает, что должно случиться, представить страшно (по прошлой аналогии). Скорее всего, будет предложена крупная объединяющая фигура федерального значения, чтобы компенсировать её незнание местных условий своими прочими заслугами. Опять же трудно представить кого-то конкретно…

Мне видится, что НАО от этого объединения только потеряет. Потому что Нарьян-Мар ни при каких обстоятельствах не сделают столицей… бабло же будут делить или в Архангельске, или в Сыктывкаре. Не спешите морщиться и безнадёжно махать рукой, что-то перепадёт и населению, а не только самим делителям. Хотя бы за одно молчание… посмотрите, как спокойно ведёт себя в политическом смысле население богатенького Салехарда. Заодно выиграют СМИ будущей столицы макрорегиона, другие учреждения и заведения. За счет загнивания тех, что в одночасье окажутся на периферии нового административно территориального образования. А разве у нас по другому когда- то было?

Но, может быть, я опять сгущаю? Посоветуюсь-ка с коллегами по «Вольному делу»:

Илья Азовский (Эхо севера)



Я думаю, что речь идет про федеральные округа. Их сделают меньше и самих округов, соответственно, будет больше. Эта реальность кажется мне вероятной.

Теперь о маловероятной версии - об укрупнении регионов. Шансов на этот вариант около процента. Там сложная юридическая процедура. Сейчас это просто не кажется реальным. Вот речь о некоем поступательном движении может идти - например, окончательное и бесповоротное решение вопроса с субъектами-матрешками. Я вообще не отношусь к НАО как к субъекту - некое странное образование с крохотными населением и гигантской бюрократической надстройкой. Конечно же НАО должно быть приравнено к району.

Но даже если потеоретизировать. Это как порукоблудить. Но можно. Архангельск, Сыктывкар, Нарьяна. В один субъект. С точки зрения экономики - стопроцентный плюс. Но управляемость внутри большого субъекта всю экономическую целесообразность тут же дезавуирует.

И главный вопрос - где столица. Ибо, где столица, там и бюрократия, там финансы, там развитие. Как только не столица - сразу заштатная тьмутаракань. Географически Архангельск посередине. Ясно, что не Нарьяна. Но Сыктывкар богаче. Безусловно столицей надо именно поэтому делать Архангельск - раскулачивание Коми и вдыхание жизни в увядающий поморский край.

Николай Прокофьев (Архсвобода)



Разговоры об укрупнении регионов РФ идут давно. Мы, регионалы, внимательно следим за движениями Кремля в этом направлении. Нового ничего нет... Центральная (московская) власть становится все слабее, и реально хочет за счет "укрупнения" регионов укрепить "ручное управление" огромной нищей территорией с вымирающим и от того - все более "центробежным населением".

Сейчас речь идет об очередной инициативе /проекте в кулуарах российской власти. ...Проект «Стратегии пространственного развития» Минэкономразвития, предлагающий новое разделение территории России на 14 макрорегионов.

Экономисты говорят об экономической пользе. Политика - о политической. Нам же - людям, населяющим все пространство реальной (не московской) России, от всех этих проектов зажравшихся кабинетно-кремлёвских тварей ни тепло, ни холодно...

Вообще, в очередную предагональную фазу существования империи, ...которая вот-вот наступит.., выдумки давно оторванных от реальной жизни Кремлевских выдумщиков, сулят населению русской провинции одну только головную боль.

Андрей Рудалёв (Беломорканал)

Это еще один бездарный мыльный пузырь, который надувают власти, чтобы пустить пыль в глаза. Симулякр.

Все это показатель того, что они не знают, что делать с Севером, кроме как качать из него природные ресурсы, бросая здесь лишь подаяние – крохи на бедность. Высасывая из Севера все, они воспринимают его обузой. Хотя нет, точку роста все-таки прощупали – сделать здесь всероссийское отхожее место. Может именно на этой основе и говорят об объединении регионов.

Циники, бездари и бездельники. Из народа пьют кровь, из регионов - ресурсы. Что они еще могут? Только испражнять очередной бред.

И тем не менее…

Леонид Черток