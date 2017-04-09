Итоги недели с 3 по 9 июля 2017 года

Сегодня в Итогах:
- Путин и Трамп – судьба Касперского в США вряд ли интересует кремлёвского хозяина;
- Дела давно минувших дней – вильнюсскими событиями Горбачев доказал свою невиновность в развале СССР;
- Вектор развития – вместо новостроек архангелогородцы XXI века получили мобильные телефоны.
Международные новости
Германия: Два-мачо-два
Когда я пишу эти строки, ещё точно неизвестно, произойдёт ли вообще в Гамбурге на саммите G-8 встреча Путин-Трамп один на один. Но это как раз и прикольно - потом можем сравнить, что ждали, а что вышло на самом деле…
Напомню, Трампа ещё весной в Архангельске ждали на Арктический форум. По крайней мере, грезили: вот приедет, и дороги сами заасфальтируются, аварийные дома расселятся, а город наш намертво войдёт в историю как место новой «встречи на Эльбе». Помечтали… и отпустило. Если чудеса где-то случаются, то не здесь. И не в высокой политике…
И чего все эту встречу ждут? Ну, как чего… интрига практически шекспировская. Все ждали, что вот непредсказуемый мачо-миллиардер победит вполне предсказуемую тётку Хиллари, и сразу отменятся все санкции, все законыдимыяковлева, и отношения между двумя супердержавами станут как при программе «Аполлон-Союз». Ан нет. Наоборот. Трамп нарочито играет в крутого, отмазываясь от обвинений в принятии российской киберпомощи. С нашей стороны вздох разочарования… От кого? От политологов, телеведущих, кремлёвских шестёрок, всяких депутатишек, короче, челяди.
А Путин - он всё знает, всё предвидел. Ибо они с Трампом во многом похожи. Так многим кажется… или так хочется, чтобы казалось.
В чём именно сходство? Прежде всего, в мачизме. Что это, спрашиваете? Объясняю - проявление агрессивной маскулинности, проявление превосходства мужского пола (мужской шовинизм). Исторически мачизм сформировался в Америке, но характерен для всех стран современного мира. Считается, что мачо постоянно самоутверждается, преодолевая комплекс неполноценности. Если мачизм строго следует гендерным нормам и атрибутам, то мужественность опирается на этические принципы и стратегии (мужчина должен быть лидером, кормильцем, проявлять упорство, силу и т.д.).
Ну, с Трампом всё более-менее понятно. Несколько браков, теперешняя супруга вообще в дочки годится, сразу видно, кто в их небоскрёбе Трамп Тауэр хозяин. Плюс к этому его предвыборные высказывания, от которых корёжило американских феминисток. Но в то же время, это был точный расчёт на свою аудиторию. На усталых ковбоев, которые, чуть что, хлоп свою дражайшую половину по упругой заднице – молчи, women, твой день 8 марта (или когда там у них этот праздник).
Путин же не такой. Ну, развёлся. Ну, фотографируется с голым торсом. Ну, слухи разные ходят. В группах его поддержки в основном экзальтированные дамочки хорошо за сорок. А так, галантен и внимателен, любую прямую линию посмотрите.
И тем не менее. …на встрече Трампа и Путина количество "неистового мачизма" достигнет "уровня, никогда ранее не наблюдавшегося в высших эшелонах глобальной политики". "Многое из написанного и сказанного по всему миру о взаимодействии двух лидеров будет основано на нескольких выбранных образах их общения" – подобными прогнозами пестрит минимум половина популярных за океаном политических изданий.
Почему? Да потому что никто не может точно предсказать, как пройдёт первая встреча, как сложатся отношения между двумя непростыми мировыми лидерами. Оба способны импровизировать по ходу спектакля, оба любят нестандартные ходы, эпатаж, удивлять зрителей. Плюс объяснимое желание с первого раза захватить инициативу – Путин старше по стажу президентства, а Трамп по биологическому возрасту.
Хотя большинство аналитиков в этом первом соперничестве делают ставку на Путина… всё-таки опыт профессиональной вербовки, а не только прогулки по полю для гольфа.
Какие там алюминиевые клюшечки, когда у нашего президента в арсенале самбо-дзюдо… да просто детство в ленинградских дворах. Но не только. Ещё и тонкий психологический расчёт. Я тут в интернете вычитал историю, как на одной из первых встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель на территории Путина первой в переговорный зал вошла собака нашего президента - лабрадор Кони, а потом уже он сам. Глава германского правительства чуть не уписалась с перепуга - оказалось, она боится собак (её какая-то шавка укусила в 1995 году).
С тех пор так у них и повелось – Меркель на встречах сидит с напряжённым лицом, а наш со спокойной, чуть ироничной улыбкой. Но ведь откуда-то прознал… что значит – разведка.
Однако и Трамп – парень не промах, со своим опытом ведения деловых переговоров. Все до сих пор вспоминают, как он сжал руку новоиспечённому французскому президенту Макрону, тот аж позеленел от такого силового захвата. А ещё кого-то просто оттолкнул, тоже потом долго обсуждали.
Собственно, все ждут, что два супер-президента львиную долю времени будут обсуждать Сирию и Украину, чуть ли не разменивать их. Что было бы логично, ибо в другом варианте найти общее решение по этим двум вопросам будет весьма и весьма проблематично. Но если это и произойдёт, мы сразу об этом не узнаем. Разве что потом. По косвенным признакам.
И соблазн удивить велик. Ибо я не помню, чтобы какую-либо другую встречу так ждали… то отменяя, то вселяя надежду. Именно с глазу на глаз, что там по телефону разберёшь.
Причём, интересная деталь – Трамп желает устроить из встречи с Путиным настоящее шоу, с надлежащей помпой и по протоколу. В то время как его советники настоятельно советуют шефу именно с этим… коллегой встретиться тихо, незаметно для посторонних назойливых глаз, и сосредоточиться не на форме, а на сути переговоров.
Чего хочет Путин? А ему всё равно… он и так, и так может.
Вообще не пообщаться на G-20 у них не получится… прикажете отворачиваться друг от друга при встрече под обидные смешки всякой мелюзги за спинами?
Значит, придётся разговаривать. О чём, кроме двух уже названных тем? По-моему, не о санкциях. Они по ходу устраивают обе стороны (в отличие от простых граждан). Возможно, будет затронута тема Северной Кореи. Трамп к ней по-жёсткому, Путин, я думаю, не особо мягче. Наш президент должен понимать, что у последних коммунистов планеты Земля с психикой не всё в порядке и они запросто взорвут тех, до кого достанут. А мы ближе… гораздо ближе. А уж Пхеньяну теперь точно терять нечего с учётом прекращения экспорта в их страну угля из Поднебесной, основной составляющей государственной энергетики. Громкое самоубийство, от которого мир содрогнётся… как это по-восточному.
Или разговор зайдёт за Касперского, которого сейчас в США трясут насчёт связей с российской разведкой (и вмешательства в американский избирательный процесс, естественно), а его компьютерными продуктами пользуется чуть ли не половина Вооружённых Сил Соединённых Штатов. Только вряд ли Путин подхватит тему – «не мой это уровень». По крайней мере, сделает вид.
А вообще, подождём встречу. Пару-тройку дней каких-то осталось…
Федеральные новости
Вильнюс-1991: Кто? Кого? Зачем?
События в Вильнюсе 1991 года…
Я недавно вернулся из Америки. Летел из Нью-Йорка в Москву отнюдь не в пустом (как сейчас ходят легенды) самолёте. Летел в страну, где продукты по талонам. Где до сих пор советская власть, хотя и изрядно пошатнувшаяся за период гласности, но уж лоск-то пропаганды точно сошёл. В город, где единственный алкогольный напиток в свободной продаже английский виски Teachers, за остальной вкуснятиной километровые очереди.
Зачем летел? Много раз об этом писал, не хочу повторяться...
Многие на меня смотрели с укором – это же какой эгоизм - вернуться из-за работы в кино, вместо того, чтобы там зацепиться и постепенно вывезти всех родственников. Я же чувствовал себя… нет, не патриотом, но героем-бессребреником. А ещё поглядывал на ладони, с которых только-только стали сходить мозоли от мотыги с овощеводческой фермы и поварского ножа с ресторанной кухни. Здесь же я ничего тяжелее стакана пока не поднял, плюс социальный статус и прочие мелочи. Ну вот, опять не в ту сторону рассказчика повело.
Ещё жила уверенность, что к прошлому возврата больше нет. То есть, движемся прямым курсом на капитализм. Потому что железный занавес пал, границы практически открыты, любой может поехать, сравнить, где лучше жизнь, логичней мироустройство… ну и о каком социализме может идти речь?! Так мне тогда казалось…
И тут бах - в центре столицы союзной республики разворачивается схватка за телецентр. А телецентр - это не что-нибудь. В доинтернетную эпоху это прямой путь в мозги людей, оружие массового идеологического поражения. То есть, тех, кто за свободу, вышибают прикладами автоматов люди в форме. А как же гласность?! Тут-то и возникает новый водораздел. Сверхпопулярный властитель «600 секунд» Александр Невзоров (только из-за его передачи Москва покупала кооперативные дециметровые антенны, ловившие Ленинград) выступает на стороне омоновцев, сознательно (о чём предупредил) теряя минимум половину своей постоянной аудитории. Это было первое, но далеко не последнее перерождение мордодела Шурика, ну да бог с ним. Я напрочь разругиваюсь по телефону с тогдашним бойфрендом моей матушки, который аж визжит в трубку: «Ты что, шлемазл, не понимаешь? Там нас, РУССКИХ, обижают!» Стихийно собирается многотысячная толпа, которая двигается по Садовому кольцу к Манежной площади, грозя власти большими беспорядками. Я впервые принимаю участие в общей тусовке… второй раз было в августе 91-го и всё… больше никогда. В воздухе запахло адреналином… «ДИКТАТУРА НЕ ПРОЙДЁТ!»… хотелось жить и творить ИСТОРИЮ.
Ну, и чего сейчас вспомнили? Вроде, не круглая дата. А вот - Генеральная прокуратура направила в Вильнюсский окружной суд дела еще двоих россиян, обвиняемых в преступлениях против человечности и военных преступлениях по делу о столкновениях у телебашни в Вильнюсе в 1991 году, когда погибли 14 человек. Фамилии обвиняемых не названы.
Вообще-то, литовская генпрокуратура планировала предъявить подозрения по этому делу девяти лицам. Однако в отношении семи человек досудебное расследование приостановлено. Типа жеста доброй воли и во имя справедливости.
Маленькая историческая справка (кто подзабыл): Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе следующего года в Литве начались акции протеста, и в республику перебросили бойцов советских спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники вошла в центр Вильнюса. У телецентра начались столкновения, здание захватили омоновцы, на фоне которых с отрешённым лицом смертника с видимым удовольствием снимался тот самый Невзоров. А в результате погибли 14 человек. И много слухов вокруг – провокации с обеих сторон, таинственные снайперы и прочее.
Вообще-то, по случившемуся главным ответчиком должен был быть президент СССР Горбачёв. Он и тогда не скрывал, что всё, происходящее в Вильнюсе, делается по его прямому распоряжению. Просто именно в тот момент он серьёзно испугался, поняв, что в результате перестройки страна стала рушиться, как игрушечный дом из кубиков, между которыми не было схватывающего раствора. Это же, кстати, может стать весомым аргументом на другом суде, где Михаила Сергеевича будут обвинять в спланированном развале советский империи. Ничего он не планировал, просто так исторически получилось… закономерно.
Собственно, у нас всегда стрелочники отвечают. Сегодняшние обвиняемые просто исполняли воинскую присягу и устав. Нам в советской армии вбили в голову: получив приказ от вышестоящего начальства военнослужащий должен выполнить его в срок и в точности… хоть мать родную пристрелить… а потом уже опротестовывать по инстанции.
Сейчас можно говорить о тщательно спланированной провокации, причём с обеих сторон. Новой независимой Литве был выгоден такой информационный шум… её во всём мире жалели, хотели защитить, обогреть, подкормить. Москве же такая ситуация тоже морально развязывала руки – предотвратить начало гражданской войны. И какая сторона спровоцировала первой, сейчас попробуй разбери.
Стране, особенно национальным окраинам, крупно повезло тогда с генсеком… тьфу, с президентом. У него не было китайской решительности, у нас не случилось второй площади Тяньаньмэнь. Хотя именно в Прибалтике подобные репрессии могли поставить мир на грань Третий мировой (за какую-нибудь Киргизию Североатлантический блок (НАТО) так бы не вписался).
Мне не очень… а точнее, совсем непонятно, почему сегодня литовская сторона говорит только об уголовной составляющей этого дела. Как будто вильнюсский телецентр захватывала какая-нибудь ОПГ, а не регулярные части советской армии, получившие конкретный приказ от своего конкретного руководства. Политика в чистом виде, по-другому это не называется!
Или уже история? Вот пусть там и остаётся…
Региональные новости
Архангельск: Как напугать обывателя?
Давно поймал себя на том, что, когда из телевизора звучит слово «Архангельск», бросаю всё (даже поднятую для тоста рюмку) и уставляюсь в экран. Пока был москвичом (без малого 42 года) за мной такого не водилось…
Увы, но город наш, и область тоже, поминают в основном в негативном контексте. Вот и в прошлое воскресенье. В «Итогах недели» с Ирадой Зейналовой стали говорить об аварийках (я сразу слегка напрягся). Сначала в Ижевске, где новые дома стали чудесным образом появляться прямо к приезду президента, который только бровь поднял… и сразу всех переселил. Чего-то подобного и мы ждали в марте от Арктического форума, но обломались. Обидно? Привычно…
Тем временем в кадре вещал новый удмуртский губернатор (из Народного фронта). По его логике выходило, что, если бы старого губернатора (из аксакалов) не заковали, то микрофон женщина из ижевской развалюхи так бы и не получила, а Путин не узнал бы - не приехал, а он бы (Бречалов) так и членствовал в Москве… федерацию триатлона окормлял. Короче, пути Господни…
Было предчувствие – до нас тоже доберутся. И добрались. На экране возникла чета Кеферов. Фамилия, мелькающая в региональных СМИ уже несколько лет, и всё в связи с жильём… этакие профессиональные борцы с мэрией. Вот публикация «Правды Севера» от 15 марта 2014 года… как раз у газеты очень непростые отношения с городской управой. Выдержка - Евгений Кефер купил жилье в «деревяшке» на Обводном в 2007 году, к тому моменту дом уже два года был признан аварийным и подлежащим сносу. У меня аж челюсть отвалилась – как могли зарегистрировать сделку? Следует пояснение – «Гражданским законодательством не ограничено право гражданина распоряжаться жилым помещением, принадлежащим ему на праве собственности и находящимся в аварийном жилом доме». Отличное у нас законодательство! Вообще-то логично, чтобы в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, немедленно закрывали прописку и прочие операции (так поступают в Москве при расселении пятиэтажек). Потому что это такой соблазн для мошенничества – купить за копейки и через пару лет въехать в новую квартиру.
Евгений Кефер объясняет – купил то, на что денег хватило. А не проще было снимать, чем жить в развалюхе… обычная житейская логика. Видимо, задумка не получилась… а уже прошло 10 лет. Что, чета Кеферов до сих пор ютится в трущобе? Сомневаюсь. А если и так, то меня искренне удивляет такой «мужской» поступок по отношению к собственной семье. Вроде бы, нормальный, относительно молодой мужик говорил в кадре… как ещё жена от такой жизни не сбежала?
Собственно, это я обращаюсь к федеральным телевизионщикам – тщательней отбирайте персонажей для своих репортажей… а то потом слишком много вопросов возникает.
Немедленно в местных СМИ поднялась соответствующая волна. Что вполне естественно, кто, когда и где в нашей стране был доволен квартирным вопросом? Параллельно возникла дискуссия на форумах - Врут всё, всё строится и расселяется, понятно, что до Масквы с их реновациями мы не дотянем, но строим же! - Строят 3 дома, а гнилых бараков на расселение на 33 дома....
Моё внимание привлёк такой пост - Ещё бы! с такими манерными жителями как у нас! Они по квартире с увеличительным стеклом ходят! То плесень найдут, то соседи шумные, то мусор кто-нибудь в подъезде оставит! Им надо дворец для переселения строить, причём для каждого отдельный, с большой территорией, в несколько гектар. Есть у меня подозрение, что это непосредственно относится к героям репортажа…
Но кто сказал, что с переселением из аварийного жилья у нас всё хорошо? И я не скажу. Однако…
Есть якутский пример. Помните, был у Архангельской области губернатором бывший мэр Мирного по фамилии Михальчук? Так вот, у алмазной и золотоносной Якутии тоже отвратительные показатели по жилью – около 15 % всех домов республики находится в ветхом и аварийном состоянии. Но как-то смогли договориться с компанией «Алроса», чтобы она проводила отчисления от своих немалых доходов целенаправленно в фонд переселения из ветхого жилья. Иначе эту проблему не одолеть…
И у нас есть «Североалмаз». Конечно, у него и доходы не такие, и налоговые отчисления тоже. Не миллиардные… но пусть хотя бы миллионные, для нас лишними не будут. Неужели нельзя этот вопрос порешать?
Возможно, я чего-то не знаю, не понимаю. Тогда пусть старшие товарищи меня поправят (к/ф «Ещё раз про любовь»).
Я бы лично на месте городских властей надул губы: не делай людям добра - не получишь зла. Уже кое с кем из московских друзей переругался из-за пресловутой реновации – они не хотят переезжать туда, куда им укажут. У них и сейчас хрущёбы стоят не в самых удобных районах… но дело принципа.
Казалось бы, архангелогородцам только и мечтать о таком переселении. Но… – Жильцам уже даны квартиры – большей площади, со всеми удобствами и в кирпичных домах, хотя и не в центре города. Наша компания обязана снести данный дом и подготовить территорию и документацию для застройки до конца сентября. У нас есть обязательства по договору о развитии застроенной территории, которые определяют сроки возведения и сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса (29.ru). Это одна семья отказывается переезжать из центра на окраину, из деревяшки в кирпич. Господа, опомнитесь! Окраина в Архангельске – это максимум полчаса на автобусе (вас же не на островные территории переселяют), а не как в Москве часа полтора-два да с пересадками. Конечно, можно гнуть пальцы и качать права… но реальность, увы, у нас такая – подписал президент указ и поехал как миленький. Ну, а не нравится, дорога известная… если примут.
Тут же вспомнили и о пресловутом письме комсомольцев, написанном в далёком 1967-м - «вам уже не придётся увидеть деревянные кварталы и мостовые города». Но я и сам помню это время (хотя был октябрёнком). Тогда мы думали, что через полвека в отпуск на Луну летать будем, что коммунизм победит во всём мире, что Ленина оживят. Но я совсем не помню, чтобы кто-то мечтал о телефонах, которые можно носить в кармане пиджака или дамской сумочке. Прогресс пошёл слегка не в ту сторону, и руки до деревянных домов просто не дошли.
Давайте жить реальностью. Если сможете…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD