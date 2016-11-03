Итоги недели с 16 по 22 января 2017 года

Сегодня в Итогах:
- Поезд в никуда – Сербия поспешила нагнетать отношения с Косово, рассчитывая на поддержку России;
- Забавы Собянина – в Москве издали наглядное пособие по коррупции;
- К «закону о шлепках» - автор Итогов защищает свою семью как частную территорию;
- Шарада на осень – кто заменит Юркова и Палкина в региональных парламентах.
Международные новости
Сербия: В воздухе пахло грозой
Есть у России такая традиция – если хочется обвинить Америку и НАТО во всех смертных грехах, им вспоминают бомбардировки Югославии конца 90-х.
Было? Было. Ни один нормальный человек не скажет, что бомбардировки кого бы то ни было здОрово, здоровО и их нужно проводить регулярно. Однако бывают обстоятельства. Например, чтобы прекратить массовую драку, применяют водомёт. А теперь представьте, что дерутся части одной страны. Дерутся вчерашние соседи, которых идеологи в эйфории пытались объединить в единое целое. Да не вышло. Ни православные сербы, ни босняки-мусульмане никак не хотели становится единым югославским народом. Мало того, в СФРЮ религия не была под таким строгим запретом, как в СССР. То есть, огонёк конфессиональных противоречий постоянно находился в тлеющем состоянии.
Доминирующей в этом союзе была сербская нация. От неё и начали разбегаться. Особенно в этом плане активничали косовские албанцы. Конечно, неблагодарные, ведь их приютили соседи, когда они бежали от культа своего диктатора Ходжи. Получилось, как в грустном анекдоте: «Дай закурить… а то так есть хочется, что и переночевать негде». Короче, не делай добра… дальше продолжать не буду, дабы не затронуть чьи-нибудь национальные интересы.
В российской пропаганде всегда сербы выглядели самой пострадавшей стороной. Что соответствует действительности. Белград бомбили наиболее тщательно. В НАТО объясняли – чтобы успокоить самых воинственных - югославы этим качеством отличились ещё в ходе Второй мировой. Но лично я плохо представляю несчастных забитых албанцев… те ещё забияки. Поэтому скажу только одно – то, что мне рассказывали операторы нашего АПН, снимавшие те события со всех сторон конфликта (пересказывать просто противно). Все хороши, как обычно и бывает в подобных конфликтах… сербы тоже зверствовали.
Лет десять назад я писал, что патриотично настроенные россияне (таких и тогда было немало) хотят стать большими сербами… чем сами сербы. То есть те, кто непосредственно живёт в этой маленькой, но гордой балканской стране, давно внутренне смирились с потерей Косово как части своей территории. Оставалось лишь получить за эту утрату максимальную компенсацию с гарантов сделки – Америки и Европы, плюс максимально обезопасить своих единоверцев, оставшихся там проживать. А лучше вывести их вглубь страны. Мой друг в конце нулевых снимал там… рассказывал про типично мусульманское местечко, причём агрессивное - миропорядок поддерживали только «голубые каски» натовских миротворцев.
За все эти годы конфликт религий, уклада… да что там говорить – цивилизаций не рассосался, он тлел. И вот начался «абсцесс» - президент Сербии Томислав Николич, когда-то радикальный, а теперь относящий самого себя к умеренным националистам и обещавший за время своего правления завершить процесс евроинтеграции, решил «потрогать косоваров за вымя». Конкретно – запустил поезд «Белград - Косовска-Митровица». Первый со времен косовского конфликта 1998-1999 годов, когда-то соединявший сербскую столицу с ныне отколовшейся автономией.
Вроде бы, дело благое, почти миротворческое. С одним серьёзным «но». Особое внимание привлекло к себе само оформление поезда. Снаружи состав был оформлен в цвета сербского флага, и на нём написано «Косово - это Сербия» на 21 языке, включая албанский. То есть, чтобы косовары сразу прочитали и поняли – хозяева едут. Внутри стены поезда украшены фотообоями с изображениями фресок из четырёх находящихся под защитой ЮНЕСКО сербских святынь в Косово.
Ну, и как по-вашему должны были отреагировать власти бывшей автономии, а теперь вполне самостоятельного государства, хотя Россия с Сербией этого и не признают? Тем же днём глава Косово Тачи написал в Твиттере (посредством которого он общается с остальным миром): «Косово уважает свободу передвижения людей и товаров, однако въезд поезда из Сербии с националистическими надписями, которые противоречат конституции и законам Республики Косово, совершенно неприемлем».
Далее пошло по нарастающей. В СМИ появилась информация, что к границе Косово с Сербией стянуты силы косовоалбанского спецназа. На некоторых интернет-ресурсах на албанском языке появилась видеозапись, на которой некие лица в масках якобы устанавливают взрывчатку под рельсы на маршруте состава. Силами косовской полиции пути были обследованы, никаких взрывных устройств обнаружено не было. В свою очередь Николич заявил о готовности направить войска в Косово при возникновении угрозы жизни и безопасности сербского населения… хотя и уточнил, что «это не наша война».
Короче, это называется «эскалация напряжённости». В понедельник вечером в гостях у Владимира Соловьёва («Россия-1») наши худосочные, но задиристые политологи потрясали в прямом эфире кулачками – не сдадим, мол, православных братьев, как когда-то Ельцин. Впрочем, российское правительство пока помалкивает. Потому что всё непросто…
В 2012 году на президентских выборах в Сербии кандидаты соревновались друг с другом в двух видах – рвении в Евросоюз и любви к России. Особенно усердствовал победитель Танич, ранее заявлявший, что «Сербия лучше станет российской провинцией, чем войдёт в ЕС». В предчувствии выигрыша этот базар пришлось фильтровать, что в итоге привело к положительному результату – в президентское кресло.
И вот прошло почти 5 лет. Белград Москву потихоньку доит (совместные проекты, кредиты, преференции, списание долгов…), с Брюсселем ничего путного пока не получается, Сербия засиделась в кандидатах. Почему бы не попытаться спровоцировать, чтобы ускорить процесс приёмки? Особенно, когда за спиной такой накачанный «старший брат», как Россия.
Но это для обывателя, если одна религия и похожие языки, значит братья. В Кремле обывателей нет, там больше специалисты. Которые знают – два этих народа даже антропологически относятся к разным типам: русские - к восточно-балтийскому или к понтийскому, иногда с включением монголоидных признаков, сербы - к балкано-кавказскому. У русских и сербов очень различаются культурные традиции: быт, национальные костюмы, музыка, танцы и т.п. У них очень разное прошлое и очень разный связанный с ним опыт. Киноискусство тоже разное, чем и привлекателен мой любимый Кустурица – такого Михалков вовек не снимет.
Русские – это долгие зимы, загадочная тоска души, густые леса и бескрайние степи, татаро-монгольское иго, потом великая империя.
Сербы – это умеренный климат, ограниченное пространство, жизнь то под турками, то под греками, перманентное участие в войнах, в которых они вроде и не цель, но всегда в центре событий.
Мы больше уговариваем, убеждаем себя, что являемся братьями, на самом же деле очень дальние родственники. И стоит ли жертвовать друг ради друга, ещё очень большой вопрос. Особенно, когда завязли в Сирии, когда с Украиной полные непонятки, когда с Крымом поступили почти по косовскому сценарию, и этим апеллировали к остальному миру. И особенно, когда с Трампом ещё не всё понятно, какой при нём будет внешнеполитическая доктрина Америки.
Так что Сербия рановато полезла на рожон. Как бы одной не остаться…
Федеральные новости
Москва: Учиться жить по-столичному
Москва признала, что у неё есть гастарбайтеры, в основном «гости с юга». Те, что барана могут зарезать в праздник посреди двора общего пользования, после чего детям других национальностей и, что немаловажно, другой веры будут ужасы по ночам сниться. А они всё-таки коренные… хотя сколько их осталось на многомиллионную столицу – процентов 10-15?
Так вот, власти столицы подготовили специальную памятку для мигрантов, в которой рассказывается о правилах поведения в российской столице и собираются распространять ее через национальные землячества, религиозные и общественные организации. Справочник из 100 страниц состоит в основном из объясняющих комиксов. Так доходчивей, посчитали идеологи. Ведь любой текст можно по-разному трактовать… да и прочесть ещё нужно. Москву в справочнике олицетворяют сказочные герои - три богатыря, Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и так далее.
Зато мигранты там же изображены в виде безымянных персонажей. Как поясняют авторы, сначала была идея подписать всех по национальностям, чтобы таджик, не приведи Аллах, не перепутал себя с туркменом. Но потом от этой идеи решили отказаться, «чтобы никто не обиделся». Интересно, что же такого там наваяли художники… небось, карикатуристов нанимали?
А мне уже смешно. Ведь Москвой сейчас управляет такой же мигрант с севера страны, приехавший в столицу по трудовому приглашению. И, хотя зовут его вполне по-русски (Сергей Собянин), зато внешность… ну, ни разу. А ведь как рыба в воде, ещё и командует. Или это чисто номенклатурные таланты?
Сам я тоже побывал в шкуре гастарбайтера-нелегала. В Америке 90-го. В активе имелся базовый английский из спецшколы и знание американского быта из соответствующей художественной литературы. Да и вообще с детства воспитывался на западной культуре, на западных ценностях. Так что особого шока не испытал (за исключением первого посещения супермаркета). Но вот мелочи… да-да, мелочи. Я не помню, кто первым мне посоветовал держать документы на виду, а не лезть за ними нервно во внутренний карман пиджака. Потому что такое движение может быть воспринято излишне нервным полицейским как попытка пристрелить его при исполнении… а они этого очень не любят. Ну а дальше могут начаться известные ковбойские игры по выхватыванию пистолетов на скорость… в чём вы непременно проиграете.
А ещё не стоит воровать в магазинах самообслуживания. Продавцы-консультанты тактично отворачиваются, когда вы прикладываете к телу нижнее бельё… зато зырят невидимые объективы видеокамер (в Союзе тогда такого не было). И не надо в упор рассматривать афроамериканцев или латинос, как бы странно они одеты (подстрижены) не были. Тем более, посылать их по-русски на три буквы в надежде, что не поймут. Действительно, не поймут… но «перо» вам в бочину (вариант – бейсбольной битой по кумполу) прилетит незамедлительно.
Это только базовые знания… а сколько бытовых повседневных нюансов. Мне до всего приходилось доходить самому, а насколько бы проще было прочитать в справочнике.
Так вот, что пишут в памятке для работящих гостей столицы. «Главное правило поведения на улице - не доставлять неудобств и неприятностей окружающим». Вообще-то эти принципы нужно объяснять ещё в детском возрасте, независимо от места пребывания (кстати, на постсоветском Востоке я видел очень воспитанных детей). Далее приезжим советуют не оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице, не разговаривать громко и долго. Также не рекомендуется обращаться к горожанам на «ты», а стремление поддерживать деловые и личные контакты в будущем советуют демонстрировать с помощью раздачи своих визиток.
Вот тут в моей голове начинается полная путаница. Пытаюсь представить себе таджикского дворника, раздающего свои визитки полисменам, проверяющим его регистрацию… и ничего у меня не получается. Какие деловые контакты может завязать маляр из Молдавии?! Ах, мне подсказывают, что эта памятка не только для работяг, но и для бизнесменов. Которые оборачиваются на проходящих женщин… как Трамп, что ли (читайте последние пассажи Путина)?
Ниже гостям столицы доходчиво объясняют, что по приезде в Москву им первым делом нужно получить миграционную карту, «регистрацию» и… патент на работу (вот вам и бизнесмены, получается, что визитка – второе лицо московского дворника). Авторы особо отмечают, что полицейский вправе проверять у мигрантов документы, хотя у правозащитников на этот счёт есть разные мнения. Ну, и прилагаются тесты. Пройдёте их – можете смело выходить в столичное общество. А если нет, со стройки ни ногой!
Автор сам для себя открыл много нового. Например, что неприлично есть на улице, хотя я, москвич в седьмом поколении (по материнской линии), с детства обожал трескать жареные пирожки по 10 коп. с уличного лотка, запивая трёхкопеечной газировкой из автомата. То, что безжалостно сносил Собянин в прошлом году, я же считал одним из главных завоеваний капитализма и демократии – стало можно пожрать у метро в любое время суток, а не до семи вечера, как при социализме. Оказывается, этот манси не передел собственности устроил - он нас хорошим манерам учил. А мужики-то не знают.
А теперь серьёзно. Я зря сравнивал свою американскую жизнь с жизнью бывшего советского человека в ставшей вдруг для него иностранной Москве. Потому что Америка для меня априори заграница, каким бы американофилом я не был. Но жителю Таджикистана или Молдовы 70 лет вдалбливали в голову, что он живёт в семье братских народов. Это уже записано на уровне генетического кода. То есть, такая памятка будет многими воспринята как оскорбление - она определяет их в разряд людей второго сорта.
Другое дело, если приезжий человек решил здесь обосноваться навсегда, претендует на гражданство. Тогда да – сдача экзаменов на знание языка, культуры и законов - это даже не обсуждается. Хотя… многие вчерашние гости столицы «с юга», у которых в паспортах стоит московская прописка, ведут себя в окружении земляков и особенно «под газом» как горные… ну, вы знаете это животное.
Сама же идея напечатать пособия как муниципальный заказ очень напоминает банальный «отмыв». Дело в том, что брошюра выходит исключительно на русском языке. Но те, кто подметает наши улицы и строит дома, хорошо, если могут с грехом пополам изъясняться по-русски. А тут читать. Даже не смешите.
Спасибо, что догадались издать пособие по коррупции на уровне муниципалитета. Гости хотя бы будут знать, куда приехали…
Общество: А по ж…?
«Закон о шлепках» или, если юридически, «декриминализации семейного насилия» стал сразу хитом интернета. Особенно досталось его разработчикам - их негодующая общественность готова приговорить к публичной порка на Красной площади. Причём женщины женщин… что-то в этом есть… нетрадиционное. Я даже пытался пошутить, вспомнив давно читанное: «Если бабу по субботам не пороть, она обязательно превратиться в ведьму». И тут же получил в ответ – «(м)удак». Наверное, на свой счёт приняли.
Не только российский сегмент интернета возбудился, но и выше. Так, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо председателям Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко, в котором выразил свою «глубокую обеспокоенность» в связи с рассматриваемым нижней палатой законопроектом. Он призвал Госдуму и Совет Федерации не принимать этот законопроект, так как, по его мнению, «перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения был бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанес бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия».
Знаете, этот Володин далеко не самый мною любимый политический персонаж. Но в данном случае он ответил так же, как и я в таком случае – «а вот это наше внутрисемейное дело, кто в него сунет нос, по носу же и получит».
Итак, в чём суть. Данный законопроект исключает первичные побои, совершенные в отношении близких лиц, из числа уголовно наказуемых преступлений и переводит их в разряд административных. Ключевое для меня здесь слово первичные, то есть, человек действует в состоянии аффекта, крайнего душевного возбуждения. Например, застал жену в постели… не с самим собой, сын деньги из бумажника тырил, тёща никчемушным мужиком обозвала.
Из своего личного опыта. В четыре года получил от отца несколько увесистых шлепков за то, что в пылу спора, что будем смотреть по телевизору – хоккей или «Спокойной ночи, малыши» - назвал его «сукой ё…». Выражения из словарного лексикона «бугра» нашей детсадовской группы Лёшки Майорова (нас почему-то именно такое сочетание букв завораживало). Можно было со мной в той ситуации просто поговорить? Наверное. Зато на всю оставшуюся жизнь запомнил… вы свидетели.
А что думают на этот счёт россияне? 44 % процента критикуют этот закон. В основном, замужний слабый пол. Видимо, опасаются, что завтра их самих лупцевать начнут. Тогда вопрос – вы за кого замуж выходили, овцы, о чём думали?
Конечно, бывают семьи, где мордобой является нормой отношений, об этом часто сериалы снимаются. Но я специально концентрировал ваше внимание на первичности эксцесса. Даже в советское время су… гм, нехорошие женщины с пониженной социальной ответственностью на бесплатной основе ломали своим мужьям и судьбы, и успешные карьеры. Даже без помощи милиции. Прибежит такая в партком к супругу, надавав самой себе перед дверью по щекам, и воет – усмирите своего члена КПСС, вон, что он в быту вытворяет. Всё, капец проректору (главреду…), хоть сто раз будет с ним солидарен председатель месткома. Если заявление есть – вынуждены реагировать. Я подобных историй полно знаю…
Юридический же казус в том, что побои, полученные от постороннего лица, с недавних пор квалифицируются как административное, а не уголовное правонарушение. Что тоже логично – если два мужика в пылу творческого спора двинули пару раз друг друга по лицу без причинения ущерба здоровью… по-русски это называется «разобраться на месте». Тюрьмы и так переполнены… в былые времена со своим взрывным характером я бы вообще с кичи не вылезал.
Теперь переведём это в семейные разборки. Закатил ты любовнице оплеуху за «виляние хвостом» - тебе общественное порицание, то же самое жене – пожалуйте в суд. Ну ведь бред… даже комментировать нечего.
А теперь к маленьким членам семьи. Без шлепков ни одно детство не обходится, таких примеров точно не знаю. Но вот вы шлёпнули своего во дворе, а вредный сосед сверху, на которого вы пару раз заявляли за потопы, «взял на карандаш». Готовьтесь - вам грозит до двух лет! А когда ваше чадо само научится писать и чуть-чуть разбираться в юриспруденции, тут рискуете стать объектом изощрённого шантажа. И не успокаивайте себя, что правильно воспитываете… генетика иногда такие фортели выкидывает, что страшно. Вспомните хотя бы историю Серёжи Шевкуненко – в интеллигентной творческой семье сызмальства рос будущий авторитет преступного мира.
То есть, мы все стояли перед тем, что понятие «близкие люди» становилось юридически уязвимым. А это, с моей точки зрения, глубоко порочно и неправильно.
Я понимаю, что сейчас на меня пойдёт лавина историй про замордованных садистами-мужьями жен, про несчастных забитых детей… которых, поверьте, мне не меньше жалко. Но, если они молча сносят побои, то причём здесь квалификация насилия – она их натуры не изменит. Плюс ответственность полиции, умение участковых работать с сигналами (у профессионалов в этой области полно бесплатных агентов в любом доме).
В качестве контраргумента я могу привести историю матери из Тулы, у которой отобрали дочь за синяк на лбу. Кроме того, женщине грозит до двух лет лишения свободы за нанесённые своему ребёнку «побои». К слову, синяк якобы заметили учителя в школе. Девочка сказала им, что ударилась сама, однако потом оказалось, что её ударил кубиком брат. Впрочем, правоохранителей при изъятии ребенка из семьи эти подробности уже не волновали. Почему-то именно в таких спорных ситуациях российские органы опеки проявляют несвойственную им в обычные дни принципиальность и ретивость.
С детства меня бесила наша советская обобществлённость - то самоё «всё вокруг колхозное, всё вокруг моё». Всегда хотелось чего-нибудь частного, принадлежащего только мне лично. А что может быть более частным, чем жизнь своей семьи?
Об этом и написал.
Региональные новости
Архангельская область: От выборов до выборов
Можно считать, что у нас в регионе начался новый политический год?
Будем так считать. Тем более, что кадровые перестановки уже идут вовсю. Кто-нибудь скажет, что Николай Евменов, сменивший на посту руководителя администрации мэрии Архангельска многоопытного Сергея Ковалёва, только номенклатурная комбинация – «молодым везде у нас дорога»? Если да, тогда почему в Facebook единороссы на меня набросились с укорами – зачем, мол, сдал изящную комбинацию, подставил парня? А я ведь только озвучил то, о чём говорят в кофейнях – «Единая Россия» начала заниматься селекцией будущих руководителей первого эшелона – ставит, смотрит, прикидывает…
И в чём комбинация-то? Да, должность непростая, «серокардинальская». Но это зависит от того, кто занимает главный пост в городе, можно ли им «рулить». Или каков уровень доверия между шефом и его замом. Это как на съёмочной площадке – часто оператор-постановщик ставил на вторую камеру не второго оператора, а, например, механика по обслуживанию. Давайте следить, кого будет оставлять за себя Игорь Годзиш на время собственного отсутствия. Он, помнится, что-то о Шапошникове говорил (хотя в ситуации на начало декабря мог и темнить).
Понятно, что личность Ковалева многие связывают с «соломбальскими» (ОПГ или ФПГ – это как кому угодно). Но это было актуально при губернаторе Ефремове и местами при Киселёве, да и то лишь в плане подковёрного противостояния. Уже при Михальчуке «Михалыч» мог рассматриваться лишь как опытный аппаратчик регионального уровня с наработанными связями. Пусть не все у него ходили в друзьях, но и от общения никто не отказывался, выслушивали предложения. Тот, кто работал в этом поле, знает, насколько это важно.
Кто стоит за Николаем Евменовым? Отбросим слухи… лучше всего, если бы новый глава мэрской администрации с потенцией на карьерный рост был ничьим. Для города лучше. Понимаю, что почти нереально, но помечтать не вредно.
И всё-таки перестановки в исполнительной власти чаще относятся к чисто номенклатурным процедурам. Другое дело, власть законодательная. Тут есть, в чём покопаться…
Ожидается, что в сентябре пройдут довыборы в Областное собрание и архангельский Горсовет. Довыбирать будут на те места, что освободились с уходом Палкина и Юркова на повышение. Не очень понимаю, зачем это надо, когда нынешние созывы вот-вот кончатся сами собой… видимо, исходя из логики, чтобы избиратели их округов не чувствовали себя брошенными. Вы часто ощущаете присутствие своего депутата в проблемах повседневной жизни? Вот и я удивляюсь…
Тем не менее, схватка, если таковая состоится, обещает быть жаркой. Потому что победа в ней фактически гарантирует такой же успех на следующих выборах… плюс сэкономленные деньги на предвыборную агитацию. Пусть там и будет новая нарезка округов, всё равно задел останется. Что-что, а деньги наши депутаты (или их спонсоры) считать умеют.
С большой долей уверенности можно предположить, что заявится Ирина Чиркова. Да-да, та самая скандалюшечка, вылетевшая из ЛДПР, не пущенная в ЕдРо, и опрофанившаяся осенью со «Справедливой Россией». Пусть после Госдумы это и будет ощутимой потерей в статусе, но по типу своему девушка она не столичная, к ней очень подходит расхожее выражение «где родился, там и пригодился».
Скорее всего, Ирина пойдёт в гордуму. Поясняю, снова идти по южному округу после громкого проигрыша Палкину ей девичья гордость не позволит. А вот в некоторых районах Архангельска у неё плотно схвачено, например, в Майской горке. Да и Олег Черненко - не только ангел-хранитель, но и наставник - на скользком пути в публичную политику молодой архангельской журналистки, будет под боком. Если кто обидит, сразу двойной нельсон… как уже было этим летом в Мезени.
Единственное, от какой партии пойдёт Чиркова на выборы? Сомневаюсь, что «Справедливая Россия» будет к ней также благосклонна, да и ей самой обидно за потраченные без толку деньги, которые проигравшим одномандатникам не возвращаются. С другой стороны, у региональных эсеров кадровый выбор небольшой, от политических аутсайдеров чаще бегут, чем приходят, а у Ирины, как ни крути, неплохие шансы плюс электоральная узнаваемость. Короче, в этой части могут быть варианты…
Ещё называется фамилия Рима Калимуллина. Бизнесмена и шоумена, хорошо известного в Архангельске, даже странно, что он ещё на в горсовете. Его даже называют преемником Юркова (только вопрос – как к слову Дмитрия теперь относятся его бывшие избиратели, не считают ли себя брошенными?). Также в разговорах на тему выборов часто всплывает имя Мамикона Гекчяна, успешного архангельского ресторатора и общественника. Скорее из любопытства – как так, представитель азербайджанской диаспоры в горсовете заседает, а армянской – нет… непорядок.
Слов нет, оба упомянутых выше джентльмена – известные и достойные люди, каждый со своим электоратом. Одно но… от какой бы партии они не пошли на выборы, избиратели будут воспринимать Кима как представителя татарского землячества («Голосуй за Сабантуй!» - дарю слоган, если дойдет до дела), а Мамикона, соответственно, армянского. У нас же выборы в последние годы всё-таки игра политических партий, даже Алиев Гусейн Али-оглы прошёл в Горсовет от «Родины»… то-то шуток было.
Поэтому рискну предположить, что на довыборы в архангельскую Гордуму пойдёт кто-то из «Единой России». Возможно, молодой, но перспективный. На чью известность будет работать весь единороссовский медиа-холдинг… ведь для чего-то он создавался?
Также уверен, что своих людей выдвинет ЛДПР, удачно экспериментирующая с амбициозной молодёжью. Тот же Игорь Арсентьев вполне способен показать достойный результат на юге и попасть в облсобрание. Коммунисты? Даже обсуждать неинтересно при их кадровом старпёрстве… пусть своё дохромают.
А ещё не зря говорят, что участие в больших парламентских выборах есть практика и задел для участия в малых – региональных и муниципальных. Поэтому я бы не стал забывать две фамилии – Ерыкалов и Жадченко. Да, шли они от малоперспективных «Патриотов России», но в данном случае большой вес будут иметь конкретные персоны. Оба упомянутых – мужчины самостоятельные, состоятельные - от таких партии не отказываются.
Будем ждать полного «меню»…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD