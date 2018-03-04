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Телеведущая Елена Малышева получила отповедь на ул. Чумбарово-Лучинского в Архангельске

Вчера в Архангельске на ул. Чумбарово-Лучинского прошли пикеты под общим лозунгом «Стань моим голосом».

Животные делегировали свое право зверозащитникам и сотрудникам приютов рассказать о своих проблемах, которые должны решаться на законодательном уровне. Письмо с подписями неравнодушных граждан в идеале должно попасть на стол президенту России – большому любителю собак.

- Отрадно, что останавливались и интересовались нашей информацией много молодых людей, люди старшего возраста к этим инициативам относятся более сдержанно, думают. Я думаю, что у нас люди просто уже привыкли к разным случаям жестокого обращения с животными, считают, что изменить ничего нельзя, но это не так. Закон мог бы, во-первых, уточнить статус животного, заставить хозяев регистрировать своих питомцев, нести ответственность за них, решить проблемы отлова, живодерства по отношению к животным, - цитирует интернет-ресурс 29.ru организатора мероприятия Людмилу Березину.

Между тем, в интернет-пространстве уже завязалась дискуссия между сторонниками и противниками данного закона и вообще активности зверозащитников. Так, противники считают, что у защитников «одни собачки на уме», а на права людей им наплевать.

Не так давно популярная телеведущая программ на медицинские темы Елена Малышева призвала к отстрелу бродячих собак, за что не только получила отповедь от коллег по телевизионному цеху, но и потеряла часть своей аудитории.

Напомним, что так называемые догхантеры настолько распоясались в Архангельске, что начинают угрожать не только зверозащитникам и их подопечным, но и журналистам.

16 апрель 11:58 | : Общество

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