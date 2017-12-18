Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дожали: Общежития на улице Ворошилова в Новодвинске включат в краткосрочную программу капремонта

Общежития на улице Ворошилова в Новодвинске – дома 20 и 22 – будут включены в краткосрочную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2018 (ул.Ворошилова, 20) и 2019 годов (ул.Ворошилова, 22).  Об этом сообщила  начальник жилищно-коммунального отдела администрации МО «Город Новодвинск» Галина АНКУДИНОВА. Хотя их жители накопили более 3 млн рублей долгов по содержанию и коммунальным услугам, такие данные приводятся на сайте Фонда капремонта Архангельской области.

Ранее этот дом стоял в плане капремонта на 2037 год.

Комиссия по утверждению плана должна собраться до 20-го апреля. По видам работ это будет капитальный ремонт всех основных инженерных систем и ремонт крыши. Все работы косметического характера – обязанность собственников помещений, уточняет пресс-служба регионального оператора.

Делается это по настоянию ОНФ, куда обратились жители дома 20 по ул.Ворошилова, где недавно произошла авария в сетях канализации. В результате аварии нечистотами были подтоплены четыре этажа. В общежитии, которое построили больше полувека назад, по договору найма прописаны порядка 200 человек.

«Даже не проводя технической экспертизы объекта, видно, что системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и теплоснабжения требуют незамедлительной и полной замены. Кроме того, необходим капитальный ремонт кровли здания, фасадов, главного входа, а также мест общего пользования: санузлов, душевых, кухонь, коридоров и лестничных клеток», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Александр ПОЛИКАРПОВ, побывав в общежитии.

Здания общежитий ни разу капитально не ремонтировались – это подтверждается справкой, предоставленной из управления городского хозяйства.

По данным администрации Новодвинска, которая является собственником обоих общежитий, задолженность жителей по коммунальным услугам и содержанию по состоянию на 30 марта составляет:

  • - 2 млн 449 тысяч 301 рубль – по ул.Ворошилова, 20
  • - 861 тысячу 806 рублей – по ул.Ворошилова, 22

К примеру, долг только по одной квартире – человека, который больше всех возмущался тем, что для них ничего не делают, - составляет 134 тысячи рублей.

Имея такие внушительные суммы долгов перед владельцем муниципального имущества, граждане укоряют УК и органы МСУ в бездействии.

Между тем, рассказали в городской администрации, сразу после ликвидации последствий коммунальной аварии выпуск решетки в одной из душевых оказался забит пластиковыми бутылками, что, разумеется, вновь привело к неприятным последствиям. На чьей совести сделанное – как водится, никто не признался. В очередной раз все было сделано за счет собственника – муниципалитета, который по этому дому продолжает нести убытки.

По словам Галины Анкудиновой, разруха в местах общего пользования – коридорах, туалетах, кухонных помещениях, душевых – следствие наплевательского отношения самих жильцов к имуществу и к тому, что делается для них. Так, унитазы регулярно приходится заменять, потому что они постоянно оказываются разбитыми. Труд уборщицы не уважается – никто из проживающих не считает нужным убирать за собой. Поэтому сказанное ОНФ в адрес чиновников, которые «почти не обращают внимания на проблемы жильцов и находят различные отговорки для неисполнения своих обязанностей по организации надлежащего содержания жилфонда» является правдой лишь отчасти.

Как отмечается на сайте Фонда капремонта, согласно сметным расчетам, «косметика»  обоих общежитий и прочие работы, которые придется выполнить после капремонта, обойдутся муниципалитету в 12 млн рублей. С учетом плохой платежной дисциплины собственников получается, что город в очередной раз вложится в то, что приносит ему исключительно убытки.

 

07 апрель 06:30 | : Общество

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (59)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20