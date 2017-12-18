Дожали: Общежития на улице Ворошилова в Новодвинске включат в краткосрочную программу капремонта

Общежития на улице Ворошилова в Новодвинске – дома 20 и 22 – будут включены в краткосрочную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2018 (ул.Ворошилова, 20) и 2019 годов (ул.Ворошилова, 22). Об этом сообщила начальник жилищно-коммунального отдела администрации МО «Город Новодвинск» Галина АНКУДИНОВА. Хотя их жители накопили более 3 млн рублей долгов по содержанию и коммунальным услугам, такие данные приводятся на сайте Фонда капремонта Архангельской области.

Ранее этот дом стоял в плане капремонта на 2037 год.

Комиссия по утверждению плана должна собраться до 20-го апреля. По видам работ это будет капитальный ремонт всех основных инженерных систем и ремонт крыши. Все работы косметического характера – обязанность собственников помещений, уточняет пресс-служба регионального оператора.

Делается это по настоянию ОНФ, куда обратились жители дома 20 по ул.Ворошилова, где недавно произошла авария в сетях канализации. В результате аварии нечистотами были подтоплены четыре этажа. В общежитии, которое построили больше полувека назад, по договору найма прописаны порядка 200 человек.

«Даже не проводя технической экспертизы объекта, видно, что системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и теплоснабжения требуют незамедлительной и полной замены. Кроме того, необходим капитальный ремонт кровли здания, фасадов, главного входа, а также мест общего пользования: санузлов, душевых, кухонь, коридоров и лестничных клеток», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Александр ПОЛИКАРПОВ, побывав в общежитии.

Здания общежитий ни разу капитально не ремонтировались – это подтверждается справкой, предоставленной из управления городского хозяйства.

По данным администрации Новодвинска, которая является собственником обоих общежитий, задолженность жителей по коммунальным услугам и содержанию по состоянию на 30 марта составляет:

- 2 млн 449 тысяч 301 рубль – по ул.Ворошилова, 20

- 861 тысячу 806 рублей – по ул.Ворошилова, 22

К примеру, долг только по одной квартире – человека, который больше всех возмущался тем, что для них ничего не делают, - составляет 134 тысячи рублей.

Имея такие внушительные суммы долгов перед владельцем муниципального имущества, граждане укоряют УК и органы МСУ в бездействии.

Между тем, рассказали в городской администрации, сразу после ликвидации последствий коммунальной аварии выпуск решетки в одной из душевых оказался забит пластиковыми бутылками, что, разумеется, вновь привело к неприятным последствиям. На чьей совести сделанное – как водится, никто не признался. В очередной раз все было сделано за счет собственника – муниципалитета, который по этому дому продолжает нести убытки.

По словам Галины Анкудиновой, разруха в местах общего пользования – коридорах, туалетах, кухонных помещениях, душевых – следствие наплевательского отношения самих жильцов к имуществу и к тому, что делается для них. Так, унитазы регулярно приходится заменять, потому что они постоянно оказываются разбитыми. Труд уборщицы не уважается – никто из проживающих не считает нужным убирать за собой. Поэтому сказанное ОНФ в адрес чиновников, которые «почти не обращают внимания на проблемы жильцов и находят различные отговорки для неисполнения своих обязанностей по организации надлежащего содержания жилфонда» является правдой лишь отчасти.

Как отмечается на сайте Фонда капремонта, согласно сметным расчетам, «косметика» обоих общежитий и прочие работы, которые придется выполнить после капремонта, обойдутся муниципалитету в 12 млн рублей. С учетом плохой платежной дисциплины собственников получается, что город в очередной раз вложится в то, что приносит ему исключительно убытки.