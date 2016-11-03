Счетная палата: Система реабилитации инвалидов безнадежно устарела

Правительство РФ должно пересмотреть подходы к обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), считает эксперт ОНФ по делам инвалидов, член рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Александр Лысенко. Проверка эффективности госзакупок кресел-колясок за период 2014-2016 гг., проведенная Счетной палатой РФ, подтвердила ранее сделанные выводы экспертов ОНФ: рекомендации медико-социальной экспертизы (МСЭ) по назначению ТСР не полностью учитывают индивидуальные особенности инвалидов и условия их жизни. Существенные изъяны выявлены и в нормативно-правовых актах, регулирующих госзакупки ТСР.
«Люди не должны страдать от некомпетентности специалистов МСЭ или нерасторопности чиновников уполномоченных органов, осуществляющих госзакупки ТСР. У инвалидов существует много потребностей, которые необходимо учитывать при выборе средств реабилитации, особенно таких высокотехнологичных, как кресла-коляски, протезы верхних и нижних конечностей, сложная ортопедическая обувь. Они связаны не только с различными антропометрическими параметрами, но и с характером нарушений в организме, возрастом, целью использования ТСР, условиями окружающей среды, жизненными планами, степенью включения и вовлечения в различные жизненные ситуации, психологическими особенностями, уровнем жизни и т.д.», - сказал Александр Лысенко.
Он также подчеркнул, что Счётная палата РФ обратила внимание на отсутствие системного контроля за планированием и расходованием бюджетных средств, а также за организацией конкурентных процедур. Позднее перечисление бюджетных средств приводит к задержке проведения конкурсных процедур и заключения госконтрактов на поставку средств реабилитации. Вместе с тем, по данным ведомства, самостоятельное приобретение кресел-колясок инвалидами более эффективно, как с точки зрения использования бюджетных средств, так и с точки зрения удовлетворения потребностей инвалидов в ТСР.
«Российский рынок производителей кресел-колясок по-прежнему развит слабо. Поставленная в 2014 году президентом РФ Владимиром Путиным задача создания современной отрасли товаров для инвалидов, решается медленно. Более половины закупаемых кресел-колясок - импортного производства. Очевидно, что правительство должно пересмотреть подходы к обеспечению инвалидов ТСР. Требуется наладить эффективный контроль за расходованием средств на эти цели. А для этого необходимо, прежде всего, электронные аукционы заменить открытыми конкурсами. Ведь обеспечение инвалидов высокотехнологичными ТСР нельзя сравнивать с поставкой обычных товаров - здесь преобладает услуга, предоставляемая инвалиду, и связанная с использованием средства реабилитации (коляски, протеза и т.п.) а именно: диагностика нарушения структур и функций организма, проведение обмеров, сборка и подгонка индивидуально изготовленного или адаптация готового изделия, реабилитация и обучение пользованию ТСР и т.п.», - подчеркнул Александр Лысенко.
Он отметил, что основной критерий определения победителя электронного аукциона – цена товара, при открытом же конкурсе победитель определяется на основе оценки всей совокупности условий выполнения заказа. Тщательный контроль со стороны госзаказчика за соблюдением условий предоставления услуг и качеством изделий позволит обеспечить адресность обеспечения инвалидов ТСР и добиться необходимого социального результата. Положительный опыт проведения открытых конкурсов на оказание услуг по предоставлению инвалидам ТСР имеется в городе Москве, и его необходимо тиражировать.
Лысенко также напомнил, что уже в течение многих лет эксперты и общественные организации инвалидов предлагают постепенно уйти от госзакупок и перейти на систему специальных сертификатов, позволяющих инвалидам самостоятельно подбирать себе ТСР тех или иных поставщиков. «Разумеется, должен сохраниться принцип назначения ТСР специалистами учреждений МСЭ, принцип сопровождения и консультирования инвалидов специалистами при подборе изделий. Вслед за предъявлением сертификата инвалид должен выбрать индивидуально подобранное ТСР, а поставщик - получить соответствующую оплату при предъявлении использованного сертификата в уполномоченный государственный орган. Таким образом, формируется новая модель: бюджетные деньги следуют за сертификатом», - подчеркнул он.
По словам эксперта, обеспечение инвалидов ТСР и развитие отечественной реабилитационной индустрии являются очень чувствительными темами для людей с инвалидностью. «Многочисленные жалобы граждан по этому вопросу к президенту, в уполномоченные органы исполнительной власти, ОНФ свидетельствуют о том, что проблема пока далека от успешного решения. Именно поэтому тема обеспечения инвалидов и детей-инвалидов ТСР будет одним из важнейших направлений деятельности экспертов», - подытожил Александр Лысенко.