Северодвинская «Единая Россия» в надежных руках

Как мы и предполагали вчера, пост секретаря партии «Единая Россия» в Северодвинске занял председатель правительства региона Алексей Алсуфьев.
Избрание прошло при полном согласии присутствующих.
Только что вступивший в должность:
— Мы должны изменить подходы к работе на местах. Одна из важнейших задач, стоящих перед нами сегодня: проанализировать недостатки работы партии в регионе и выработать новые эффективные механизмы взаимодействия с жителями Поморья.
Для нас важно превратиться в центр притяжения конструктивных идей и неравнодушных людей, вовлечь в совместную работу всех заинтересованных, желающих участвовать в принятии решений северян, и повысить доверие к партии,
— Мы должны провести перезагрузку партийной работы на всех уровнях.
Напомним, секретарь парторганизации избирается на пять лет. В свете сложившейся геополитической обстановки значение Северодвинска для обороноспособности страны еще более возросло.