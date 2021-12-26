Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинская «Единая Россия» в надежных руках

Как мы и предполагали вчера, пост секретаря партии «Единая Россия» в Северодвинске занял председатель правительства региона Алексей Алсуфьев.

Избрание прошло при полном согласии присутствующих.

Только что вступивший в должность:

— Мы должны изменить подходы к работе на местах. Одна из важнейших задач, стоящих перед нами сегодня: проанализировать недостатки работы партии в регионе и выработать новые эффективные механизмы взаимодействия с жителями Поморья.

Для нас важно превратиться в центр притяжения конструктивных идей и неравнодушных людей, вовлечь в совместную работу всех заинтересованных, желающих участвовать в принятии решений северян, и повысить доверие к партии,

— Мы должны провести перезагрузку партийной работы на всех уровнях.

Напомним, секретарь парторганизации избирается на пять лет. В свете сложившейся геополитической обстановки значение Северодвинска для обороноспособности страны еще более возросло.

22 февраль 11:29 | : Политика

Главные новости


Архангельский молодняк сманивают в ГИТИС. Абитуриент, остановись и подумай
Канадский майдан – 2. Миссия Трюдо

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (276)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20