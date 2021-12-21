Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске выбирают нового главного единоросса

Сегодня вечером на внутрипартийной конференции «Единой России» в Северодвинске будет рассмотрен вопрос об избрании нового лидера городского уровня.

По мнению члена Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», наилучшие шансы у председателя Правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева, пришедшего в региональную власть как раз из города корабелов.

Также наши коллеги считают Алсуфьева одним из главных гипотетических кандидатов на пост нового градоначальника (выборы осенью этого года) и приводят пример Светланы Дейнеко, с недавнего времени успешно совмещающей посты мэра Котласа и секретаря городского отделения ЕР.

Ну-ну, посмотрим…

21 февраль 11:04 | : Политика

Главные новости


Архангельский молодняк сманивают в ГИТИС. Абитуриент, остановись и подумай
Канадский майдан – 2. Миссия Трюдо

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (261)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20