В Северодвинске выбирают нового главного единоросса

Сегодня вечером на внутрипартийной конференции «Единой России» в Северодвинске будет рассмотрен вопрос об избрании нового лидера городского уровня.
По мнению члена Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», наилучшие шансы у председателя Правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева, пришедшего в региональную власть как раз из города корабелов.
Также наши коллеги считают Алсуфьева одним из главных гипотетических кандидатов на пост нового градоначальника (выборы осенью этого года) и приводят пример Светланы Дейнеко, с недавнего времени успешно совмещающей посты мэра Котласа и секретаря городского отделения ЕР.
Ну-ну, посмотрим…