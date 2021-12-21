Архангельские дворы начали убирать по новым контрактам

С сегодняшнего дня подрядчики приступили к расчистке проездов и вывозке снега с территорий общего пользования и дворовых проездов, которые не являются общим имуществом собственников жилья. Рабочий день понедельника глава Архангельска Дмитрий Морев начал с рабочей поездки в Октябрьской округ.
На прочистку и вывозку снега с территорий общего пользования и неразмежеванных дворов из городского бюджета дополнительно выделено 14 млн. рублей.
Подрядчик Октябрьского округа приступил к исполнению контракта с раннего утра – техника задействована на уборке одного из проблемных дворов – у домов по пр. Дзержинского, 21 и 23.
- Фронтальным погрузчиком мы сдвигаем снег на свободные территории с последующим вывозом снега на полигон МДУ. Договор с оператором снежной свалки на размещение заключен. Мы работаем по заявкам от заказчика – за сутки мы уже знаем, куда нужно вывести технику завтра. У нас на вооружении 4 фронтальных погрузчика и 2 самосвала, организованы две смены – дневная и ночная, - рассказал Арсен Досов генеральный директор ООО «Доринженеринг».
Дмитрий Морев подчеркнул, что упор должен быть сделан именно на вывозку снега, чтобы минимизировать подтопления в весенний период.
- У администрации и подрядчика есть четкий план и понимание объемов. Главам округов поставлена задача - в первую очередь организовать уборку на подходах к детским садам, школам, поликлиникам. Сроки определяем для себя следующие: две недели на прочистку, месяц – на вывозку снега. Важный момент – нельзя допускать, чтобы техника повреждала зеленые насаждения, - подчеркнул Дмитрий Морев.
Самый большой объем работ предстоит выполнить в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском округах. Именно здесь исторически сложилась плотная многоэтажная застройка – в стесненных условиях снежные горы на территории дворов и проездов ухудшают видимость, сокращают парковочные пространства и в период таяния могут привести к подтоплениям. По условиям контрактов в двух центральных округах должно быть вывезено 2350 тонн снега, в Соломбале – 1300 тонн.