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Дмитрий Морев провел совещание с главами округов в естественной среде

Сегодня утром глава Архангельска Дмитрий Морев организовал планерку в одном из дворов города и вызвал руководителей Соломбальского и Ломоносовского округов, а также округа Майская горка.

 Как мы сообщали ранее, этой ночью градоначальник проверил качество уборки снега с дорог и дворовых территорий. Большей частью работы по расчистке проведены, но есть объекты, где уже сегодня нужно приступить к устранению недостатков.

 Проезд на ул. Выучейского, 98 – один из тех, где наблюдается значительная колейность. Так не должен выглядеть двор – подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

 - Сегодня ночью я проехал четыре округа города – Соломбалу, Майскую горку, Ломоносовский и Октябрьский округа. Точки заранее не определяли - я ориентировался на сообщения от жителей в соцсетях. В целом, работа по уборке проведена большая, но есть и серьёзные замечания. По итогам поездки я составил список дворов, где требуется срочная расчистка снега. Эти адреса переданы главам округов: поставлена задача приступить сегодня и выполнить работу до конца недели, - пояснил Дмитрий Морев.

По устранению недочетов в уборке улично-дорожной сети представитель Мезенского дорожного управления получил задачи непосредственно в ходе ночного выезда. Например, срочно требуется вывозка снега на ул. Маяковского. По этой территории главе города поступило несколько жалоб от жителей домов и родителей детей, которые посещают коррекционную школу. По информации руководства МДУ, улица Маяковского по итогам поездки включена в план работ и будет приведена в порядок до воскресенья. Также особое внимание будет уделено ручной уборке подходов к пешеходным переходам и прочистке парковочных карманов.

- Большая часть запросов от жителей нашего округа уже отработана – дворы почищены силами управляющих компаний и подрядчиков округа. По вновь выявленным недостаткам мы организуем технику сегодня и в выходные. Первым этапом проводится расчистка, затем будем находить возможности и для вывоза снега из дворов, чтобы выполнить его до начала таяния, - сообщила глава Ломоносовского округа Вера Пономарева.

 О выполнении поставленных задач главы округов отчитаются в понедельник на общегородской планерке.

28 январь 13:31 | : Политика

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