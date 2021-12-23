Дмитрий Морев эту ночь провел на улице

Почему? Об этом глава Архангельска рассказал на своей страничке в ВК:
- С учётом остроты снежной проблемы сегодня выехал с ночной контрольной поездкой по городу. Чтобы незамедлительно ставить задачи, пригласил представителя МДУ.
Точки заранее не определяли - я ориентировался на сообщения от жителей в соцсетях. В целом, работа по уборке проведена большая.
Но есть и серьёзные замечания. Например, срочно требуется уборка на ул. Маяковского. Здесь находятся и жилые дома, и коррекционная школа - должна быть нормальная расчистка и вывозка снега.
Побывали не только в Соломбале, но и в Майской горке, а также в Ломоносовском и Октябрьском округах. Нужно сказать, что в большинстве дворов проезды расчищены. Но есть дворы, где уборку нужно начать прямо завтра. Утром такая задача будет поставлена главам округов.