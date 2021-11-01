Депутаты АрхГорДумы: «Доколе?!»

Сегодня в рамках работы комиссии по вопросам городского хозяйства депутаты Архангельской городской Думы задали несколько неприятных вопросов представителям мэрии.
Речь, конечно, шла о снегопадах и борьбе с их последствиями. Особое нарекание со стороны жителей города (депутаты, как известно, их ретрансляторы) вызывает состояние дворовых территорий и внутридворовых проездов… многие частные авто сегодня утром так и не смогли выехать (из опыта редакции).
Также народных избранников интересовало - почему уборка города колоннами из техники производится в дневные, наиболее загруженные автомобилистами часы, а не в ночное время, как принято во всем цивилизованном мире?
Ответ держал заместитель главы города Александр Лидер. По его словам, уборка города проводится «согласно утвержденному регламенту». 6 часов идет снегопад – будь любезен выехать и убрать. Техника не выдерживает нагрузки и ломается.
В дискуссию вступил председатель упомянутой комиссии Владимир Хотеновский:
- Не успело «Мезенское дорожное управление» вычистить Архангельск от прошлого снегопада, как сегодня снова снег. И завтра будет снег. Потому что зима. Казалось бы, «Мезенское дорожное управление», по информации Администрации города, работает в усиленном режиме: сегодня на уборку - 75 единиц техники. Но социальные сети сегодня опять пестрят фотографиями нечищеных дорог, дворов и просто огромных куч снега практически во всех районах города. И сегодня снова «ни пройти, ни проехать». Уже который год администрация города не принимает предложение депутатов разбить город на участки и отдать их разным подрядчикам. Убежден, это намного удобнее как в плане самой уборки территорий, так и в плане оперативного контроля.
В свою очередь замглавы городской администрации Владислав Шевцов «расчесал» существующее положение дел в своем хозяйстве. А оно таково:
- Вступило в силу решение арбитражного суда, теперь УК обяжут убирать дороги вдоль домов, даже если межевание сделано по цоколь. На сегодняшний день сотрудники управления жилищного контроля выписывают предписания нарушителям. Что касается прочей уборки, то сейчас город в срочном порядке изыскивает необходимые средства и разыгрывает небольшие лоты до 600 тысяч рублей. Всего на усиление работ по уборке снега планируется дополнительно направить порядка 15 миллионов рублей.
От редакции: можно посочувствовать городской администрации, они и хотели бы как лучше, но… Но нам с вами нужен чистый, удобный для проживания Архангельск. Остальное не наша профессиональная забота.