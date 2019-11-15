Глава Сольвычегодска мог сесть еще раньше, но был неприкасаемым

Как мы сообщали ранее, глава МО «Сольвычегодское» Андрей Сергеев задержан сегодня утром сотрудниками ФСБ на рабочем месте по подозрению во взяточничестве и вымогательстве.
Почти со 100-процентной уверенностью можно сказать, что ходатайство следствия о заключении чиновника под стражу будет удовлетворено.
Однако Сергеев мог оказаться в изоляции гораздо раньше, если бы…
В июле 2018 года глава Сольвычегодска устроил пьяную драку в ресторане города Коряжма, где бурно праздновал свой юбилей. В результате чего серьезно пострадала хозяйка заведения (закрытый перелом копчика), которую Сергеев в пылу схватки грубо толкнул на кафельный пол кухни ресторана.
Полиция тогда «замухоморила» это дело, хотя соответствующее заявление от пострадавшей поступило.
Сам Сергеев не счел нужным даже извиниться перед женщиной. Подробности и видео инцидента в нашем материале двухлетней давности. Все это время (до сегодняшнего утра) чиновник-хулиган продолжал занимать главную должность в городе и пользовался всеми ее благами.
Также Сергеев несколько раз чуть было не довел Сольвычегодск до холодомора. Напомним, он занимал свою должность с 2012 года.
Видимо, время неприкасаемых в Поморье заканчивается. По крайней мере, надеемся на это…