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Глава Сольвычегодска мог сесть еще раньше, но был неприкасаемым

Как мы сообщали ранее, глава МО «Сольвычегодское» Андрей Сергеев задержан сегодня утром сотрудниками ФСБ на рабочем месте по подозрению во взяточничестве и вымогательстве.

Почти со 100-процентной уверенностью можно сказать, что ходатайство следствия о заключении чиновника под стражу будет удовлетворено.

Однако Сергеев мог оказаться в изоляции гораздо раньше, если бы…

В июле 2018 года глава Сольвычегодска устроил пьяную драку в ресторане города Коряжма, где бурно праздновал свой юбилей.  В результате чего серьезно пострадала хозяйка заведения (закрытый перелом копчика), которую Сергеев в пылу схватки грубо толкнул на кафельный пол кухни ресторана.

Полиция тогда «замухоморила» это дело, хотя соответствующее заявление от пострадавшей поступило.

Сам Сергеев не счел нужным даже извиниться перед женщиной. Подробности и видео инцидента в нашем материале двухлетней давности. Все это время (до сегодняшнего утра) чиновник-хулиган продолжал занимать главную должность в городе и пользовался всеми ее благами.

Также Сергеев несколько раз чуть было не довел Сольвычегодск до холодомора. Напомним, он занимал свою должность с 2012 года.

Видимо, время неприкасаемых в Поморье заканчивается. По крайней мере, надеемся на это…

12 январь 12:14 | : Политика / Скандалы

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