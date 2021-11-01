Подробности по Сергееву

По версии следствия, глава МО «Сольвычегодское» предложил предпринимателю, с которым заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров муниципального образования стоимостью более 3,5 млн. рублей, передать ему взятку в размере 50 процентов от прибыли, полученной коммерческой организацией по указанным контрактам, реализуемым в рамках областной государственной программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области». В итоге глава муниципального образования через посредника в 2021 году получил более 400 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы, подозреваемых проводятся обыски. Изымается документация, имеющая значение для дела.
Должностное лицо задержано. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.