Из жизни неприкасаемых. Мэр Сольвычегодска замечен в пьяной драке (ВИДЕО)

В распоряжение редакции ИА RUSNORD попала видеозапись инцидента с участием главы администрации Сольвычегодска Андрея Сергеева.
Боевые действия развернулись в июле 2018 года в одном из ресторанов города Коряжма. На праздновании юбилея глава МО Сольвычегодское устроил пьяную драку. Потасовка была снята на камеру видеонаблюдения.
Вроде бы с кем не бывает, да только в потасовке пострадала ни в чем не повинная хрупкая женщина, которая является хозяйкой заведения. При разнимании драчунов, один из которых является действующий мэр города Сольвычегодска, Андрей Сергеев толкает женщину. Из-за падения у дамы медики констатировали перелом копчика (имеется мед. освидетельствование).
Со стороны чиновника-дебошира извинения не последовало. Женщина от отчаяния и обиды написала заявление в полицию. И тут начинается настоящая уголовная драма. Хотя у пострадавшей на руках имеются все доказательства причинения ей физических и моральных страданий, но полицейские не спешат заводить ни административное, ни уголовное дело в отношении властьимущего Сергеева.
По всему, полицейские видят в таком поведении норму. Но суд, который проходит уже в четвертый раз, встаёт на сторону пострадавшей. И тянется эта судебно-полицейская канитель уже полтора года.
Наблюдатели задаются вопросом - где найти пострадавшей справедливость и как нам всем смириться со вседозволенностью дорвавшихся до власти?