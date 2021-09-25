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Общественный совет при мэре Архангельска обсудил, куда двигаться дальше

Это было итоговое заседание уходящего 2021 года.

Вчерашнее мероприятие началось с приятного момента: глава Архангельска Дмитрий Морев поздравил с Днем рождения ректора СГМУ, члена городского общественного совета Любовь Горбатову.
В этом году состав общественного совета был обновлен. Сейчас в него входит 25 архангелогородцев: руководители и активисты общественных объединений, образовательных учреждений, бизнес-ассоциаций, молодежных и ветеранских организаций.
Дмитрий Морев и участники заседания обсудили финансирование приоритетных направлений развития Архангельска. Вчера был принят муниципальный бюджет на 2022 год. Его особенностью стало выделение дополнительных средств на ремонты социальных учреждений, поддержку старшего поколения жителей островов и молодежи Архангельска. В течение года возможно поступление дополнительных средств в городскую казну, и администрация города готова обсуждать с общественностью вопросы направления средств.

 

 

18 декабрь 11:54 | : Политика

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