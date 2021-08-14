Депутат АОСД: Бюрократы взяли поморских рыболовов за горло

Заместитель председателя комитета областного Собрания по сельскому хозяйству и рыболовству Михаил Завьялов предложил упростить процедуру формирования участков для любительского рыболовства.
– Жители ряда районов области, для которых рыбная ловля испокон веков являлась традиционным промыслом, столкнулись в этом году с трудностями при получении документов, разрешающих рыболовство, – отметил Михаил Завьялов. – В частности, так произошло в Мезенском районе, где рыбаки-любители фактически были лишены возможности приобрести так называемые путевки, поскольку организация, ранее арендовавшая участки рек, прекратила заниматься данной деятельностью. Региональный минагропром своевременно не сумел отреагировать на проблему, в итоге пострадали жители территорий, для которых рыбная ловля являлась существенным подспорьем в жизни, – пояснил парламентарий.
По словам Михаила Завьялова, профильный комитет готовит законодательные предложения по устранению бюрократических преград, препятствующих местным жителям заниматься любительским рыболовством.
По информации регионального министерства АПК, сейчас специалисты ведомства оформляют заявки на новые рыболовные участки, чтобы рыбаки могли ловить ценные породы. Предполагается, что их перечень утвердят с 1 января 2022 года, и после того начнутся торги на их использование. Пока в данном перечне находятся только два участка, а всего отделом по рыбному хозяйству было подано на согласование в Росрыболовство около 100 участков для промышленного и любительского рыболовства, но процесс очень затягивается. К примеру, заявки на 21 участок были отправлены еще в ноябре 2020 года, а ответы недавно пришли только на половину, шесть из них – это отказы.