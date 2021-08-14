Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутат АОСД: Бюрократы взяли поморских рыболовов за горло

Заместитель председателя комитета областного Собрания по сельскому хозяйству и рыболовству Михаил Завьялов предложил упростить процедуру формирования участков для любительского рыболовства.

– Жители ряда районов области, для которых рыбная ловля испокон веков являлась традиционным промыслом, столкнулись в этом году с трудностями при получении документов, разрешающих рыболовство, – отметил Михаил Завьялов. – В частности, так произошло в Мезенском районе, где рыбаки-любители фактически были лишены возможности приобрести так называемые путевки, поскольку организация, ранее арендовавшая участки рек, прекратила заниматься данной деятельностью. Региональный минагропром своевременно не сумел отреагировать на проблему, в итоге пострадали жители территорий, для которых рыбная ловля являлась существенным подспорьем в жизни, – пояснил парламентарий.

По словам Михаила Завьялова, профильный комитет готовит законодательные предложения по устранению бюрократических преград, препятствующих местным жителям заниматься любительским рыболовством.

По информации регионального министерства АПК, сейчас специалисты ведомства оформляют заявки на новые рыболовные участки, чтобы рыбаки могли ловить ценные породы. Предполагается, что их перечень утвердят с 1 января 2022 года, и после того начнутся торги на их использование. Пока в данном перечне находятся только два участка, а всего отделом по рыбному хозяйству было подано на согласование в Росрыболовство около 100 участков для промышленного и любительского рыболовства, но процесс очень затягивается. К примеру, заявки на 21 участок были отправлены еще в ноябре 2020 года, а ответы недавно пришли только на половину, шесть из них – это отказы.

06 декабрь 13:33 | : Политика / Экономика

Главные новости


Со следующего года Arctic Open укрупнится и разовьется
А вы хотели бы жить в Валдушках? Репортаж из забытой властью деревни Приморского района

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (84)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20