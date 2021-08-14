«Отдать Бревенник Приморскому району». Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на то, что уходящая неделя была горячей, сессионной, народные избранники столицы Поморья находили время для повседневных дел во благо своих избирателей. Движущей силой на этот раз стал приход зимы. С морозами, снегопадами и прочими бытовыми неудобствами.
Так, Михаил Федотов («Единая Россия») защищал жителей Маймаксы от разгильдяйства коммунальщиков из ТГК-2 - в посёлке 26-го лесозавода на фоне крепчающих морозов температура во многих квартирах не поднималась выше 15 градусов.
Михаил Федотов:
- Не первый год с наступлением отопительного сезона в посёлке 26-го лесозавода встаёт одна и та же проблема: люди начинают замерзать в своих квартирах. К большому сожалению, эта зима не стала исключением. Не смотря на все комиссии, которые проводились в предыдущие годы, – воз и ныне там. Сейчас во многих квартирах температура не поднимается выше 15 градусов. Отопление отсутствует как в многоквартирных домах, так и в деревянном жилом фонде. Подготовил обращение в администрацию Архангельска и ТГК-2 с просьбой принять срочные меры и нормализовать подачу тепла в жилые дома. Если ситуация не изменится в ближайшее время, буду обращаться в надзорные органы.
Видимо, придется… до сих пор в соцсетях не видно - не слышно восторженных отзывов маймаксанцев о жарище в их домах…
Этот же депутат разруливал ситуацию с организацией транспортной ледовой переправы по маршруту «14 л/з – Маймаксанский Лесной порт». С такой просьбой к нему обратились жители острова Бревенник, уставшие ждать обещанного… слухи о наведении порядка в транспортной логистике не подтверждаются.
Михаил Федотов ждет хотя бы внятного разъяснения от городской администрации:
- Моё мнение: транспортная переправа на Бревенник должна быть открыта. Она существовала много лет, её намораживали и открывали при любых обстоятельствах. Иначе как доставлять на остров продукты, топливо и вывозить отходы? Как в случае необходимости будут добираться на Бревенник пожарные и «скорая помощь»? Существование транспортной переправы по маршруту «14 л/з – Маймаксанский Лесной порт» крайне необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей на Бревеннике.
Дело дошло до того, что депутат хочет выйти на сессию с предложением о передаче многострадального острова под юрисдикцию властей Приморского района… если уж архангельская власть не справляется.
Мария Харченко (ЛДПР) совместно с представителями городской администрации проинспектировала уборку дорог в родном ей не только по депутатству, но и факту проживания округу Майская горка.
У жителей оного есть серьезные претензии к работе «Мезенского ДУ» - больше всего нареканий вызывает уборка дорог по ул. Калинина, Федора Абрамова, Чкалова и Прокопия Галушина.
Мария Харченко:
- Местные жители регулярно жалуются на недостаточное количество техники, содержание не только внутриквартальных проездов, но и дорог второй и третьей категорий.
Представитель МДУ на претензии депутата заверил, что есть объективные сложности, но его компания приложит максимум усилий для устранения недоделок:
- У нас бывают ситуации, когда нужно почистить проезд к школе или социальному учреждению, но они не входят в список внутриквартальных. Обычно с таким запросом обращаются главы округов. Мы к ним прислушиваемся и помогаем.
Находившаяся рядом исполнительная власть в лице Александра Лидера (заместитель главы города по инфраструктурному развитию) грозно изрек, что администрация держит уборку дорог на неусыпном контроле. Должно подействовать?
И последнее. В минувший четверг председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве последней в этом году сессии. Она начнет свою работу 16 декабря в 10.00.
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