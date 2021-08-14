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Архангельская городская Дума: бюджет принят

На проходящей сегодня в столице Поморья сессии городского парламента депутаты большинством голосов (21 «за» при 5 воздержавшихся) проголосовали за принятие решения о городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По мнению главного финансиста Архангельска Веры Лычевой «бюджет сбалансирован с учетом всех нюансов непростой экономической ситуации».

Его основные параметры:

- доходная часть городского бюджета на 2022 год предусмотрена в сумме 11 110,2 млн. рублей, на 2023 год – в сумме 12 110,6 млн. рублей, на 2024 год – в сумме 12 429,6 млн. рублей;

- расходная часть городского бюджета определена на 2022 год в сумме 11 660,2 млн. рублей, на 2023 год – в сумме 12 110,6 млн. рублей (в том числе условно утвержденные расходы – 362,8 млн. рублей), на 2024 год – в сумме 12 429,6 млн. рублей (в том числе условно утвержденные расходы – 471,5 млн. рублей);

- дефицит городского бюджета на 2022 год запланирован в размере       550,0 млн. рублей, что составляет 10,0 % от общего годового объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений. На 2023 и 2024 годы запланирован бездефицитный бюджет.

Доходная часть городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов состоит из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

Расходы городского бюджета на 2022 год предусмотрены в общей сумме            11 660,2 млн. рублей, на 2023 год – в сумме 12 110,6 млн. рублей, на 2024 год – в сумме 12 429,6 млн. рублей.  

01 декабрь 13:35 | : Политика / Экономика

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