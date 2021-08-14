Главы вельских муниципалитетов узнали жизнь исправительной колонии изнутри

В исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) прошла встреча руководства с главами района, города и сельских поселений района.
Вначале для гостей была проведена экскурсия по цехам Центра трудовой адаптации осужденных. Главы посетили швейный участок, помещения, где органзована работа по деревообработке и производству пиломатериалов, цех маринования овощей и металлобработки. В завершении экскурсии присутствующих познакомили с продукцией, выпускаемой в учреждении. Были представлены не только товары промышленного сектора, но и продукция подсобного хозяйства.
Результатом встречи стало подписание программ взаимодействия с МО «Вельский район» на сумму 5 000 000 рублей с возможностью дополнительного трудоустройства осужденных в количестве 20 человек и с МО «Муравьевское» на сумму свыше 1 000 000 рублей. В текущем году колония уже успешно выполняла заказы муниципалитетов по строительно-ремонтным работам образовательных учреждений, административных знаний, благоустройству игровых площадок, дворовых и общественных территорий.
Напомним, в октябре месяце глава Котласа Светлана Дейнеко также посетила местную колонию. Что вызвало каскад шуток у острословов.