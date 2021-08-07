Депутат Рашкин: «Да, я убил лося, но защищал товарища» (видео)

Об этой истории мы писали 1 ноября с анализом ситуации.
Напомним вкратце. Многоразовый депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин был задержан в Саратовской области. В багажнике машины обнаружена освежеванная туша лося и топор, недалеко от места остановки найдены орудия убийства (два охотничьих карабина), ноги, шкура и голова несчастного животного. Сам коммунист выглядел неадекватно, что наводило на мысль об употребление спиртосодержащих напитков. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, партия встала на защиту своего товарища.
Вчера вечером в Интернете появилось видеообращение к народу от самого Рашкина. В нем депутат признается, что действительно участвовал в охоте, но «стал жертвой обстоятельств», а, возможно, и спланированной провокации. По его словам, его ввели в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. Когда же их авто остановили, он, опасаясь за своего друга Александра, «выпалил, ну что нашел тушу этого лося».
Что касается подозрения в употреблении алкоголя, коммунист объясняет, что «запах исходил от находившегося рядом с ним друга Александра, которого он привез с собой на поляну из домика после их застолья».
Вчера генпрокурор России Игорь Краснов внес в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Браконьеру грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. И, безусловно, потеря депутатского мандата.
Нечего сказать, «хорошо» начинает КПРФ новую каденцию…