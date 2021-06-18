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Из глав в министры и обратно. Крутой маршрут Сергея Котлова

Вчера Сергей Котлов был избран главой Устьянского района, что давно предсказывали наблюдатели разных изданий.

Избран по упрощенной схеме – голосованием районных депутатов. В нем он одолел единственного конкурента - заместителя главы МО «Октябрьское» Виталия Прожерина – со счетом 12:2. Отметим, что Устьянский р-н – вотчина одного из самых влиятельных предпринимателей региона Владимира Буторина («УЛК»), и его мнение по предложенным кандидатурам было явно не из последних. Особенно, если учесть, что победитель в последнее время работал у него замом по социальным вопросам.

В должность Котлов вступит в сентябре, когда истечет срок полномочий Алексея Хороброва.

Интересен карьерный путь Сергея Александровича. Педагог по образованию, в 2012 году он избрался (на прямых выборах) главой родного ему Шенкурского р-на. После вернулся к прежней профессии – работал заместителем, а с 2017-го и министром образования Архангельской области. С поста ушел в августе 2019-го, в приватных разговорах объясняя такое решение тем, что «устал от власти» и хочет попробовать себя в бизнесе.

И снова во власть. Причину анализировал главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток в материале «Дефицит людей как главная проблема Архангельской области»: …упоминается и Сергей Котлов, которого прочат в главы Устьянского р-на. Бывший министр регионального образования, эта должность не предполагает быстрого эффекта, плоды труда можно ждать десятилетками. Но до этого он же руководил Шенкурским р-ном, оценки его труда на этом поприще неоднозначные. Получается, опять нет других достойных претендентов на должность?

14 август 07:55 | : Политика

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