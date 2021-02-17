Будейкину ответила Бажанова: Вы не набрали нужных баллов

На днях мы опубликовали крик души известного архангельского предпринимателя Владимира Будейкина, на свой страх и риск развивающего фермерский туризм в Поморье. В нем он высказывает претензии к региональному Министерству АПК и лично главе ведомства Ирине Бажановой в отсутствии какой-либо помощи с их стороны. Похожий материал разместило дружественное нам издание ИА «Эхо севера».
В адрес наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» пришел ответ из министерства. Правда, обезличенный. Однако нетрудно догадаться, что за ним стоит та самая госпожа министерша. В нем приводятся объективные причины. Обоснованы они или это очередное «меее» областного агропрома, предлагаем судить самим читателям. Впрочем, уже хорошо, что, хотя бы, обратили внимание на критику в свой адрес… а то все как с гусей вода:
- «…нарекания со стороны руководителей фермерских хозяйств Владимира Будейкина и Ильи Павлова вызвали итоги конкурса по предоставлению грантов фермерам „Агростартап“, который состоялся в конце мая, и вопросы субсидирования поставок молока на переработку.
В связи с этим Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области считает нужным заявить следующее.
Заседания конкурсной комиссии, на которых фермеры защищали свои проекты, состоялись в Министерстве АПК и торговли области 27 и 28 мая 2021 года.
Члены комиссии оценивали проекты индивидуально, проставляя баллы в специально выданную ведомость, которая у каждого члена комиссии была своя. Победителем признавался участник, набравший наибольший балл. Это предусмотрено для того, чтобы исключить влияние отдельно взятого члена комиссии на итоговый результат конкурса.
Все подписанные ведомости прикладываются к протоколу заседания комиссии и являются неотъемлемой его частью.
Исходя из подведенных итогов, грантовую поддержку в размере более 15 млн рублей получит проект крестьянско-фермерского хозяйства Алёны Проворовой из Вельского района. Он предусматривает строительство фермы на 200 голов крупного рогатого скота, приобретение доильной установки, а также покупку 30 нетелей.
В реализацию инициативы грантополучатель вложит более 10 млн рублей из собственных средств. Продукцию — мясо и молоко — фермер планирует реализовывать в собственном магазине, а также поставлять в социальные учреждения и розничную сеть.
Грант на сумму 856,9 тысячи рублей решением комиссии будет предоставлен крестьянско-фермерскому хозяйству „Спасское“ из Шенкурского района, которым руководит Борис Ануфриев. Добавив к этим средствам 632 тысячи рублей, фермер планирует модернизировать производство — приобрести установку для доения и охладитель молока.
Ещё двум участникам конкурса предоставлены гранты в размере 2,7 млн рублей каждый.
На эти деньги аграрий из Устьянского района Роман Попов планирует приобрести трактор и развивать хозяйство, занимающееся выращиванием и реализацией картофеля.
Второй грант получил индивидуальный предприниматель из Шенкурского района Александр Карелин. Его проект предусматривает создание и развитие овцеводческой фермы на 300 голов. К слову, все начинания фермера поддерживает его многодетная семья, которая в прошлом году была признана лучшей семьёй Шенкурского района.
Что касается вопросов субсидирования, следует отметить, что в соответствии с действующими правилами, определёнными федеральным законодательством, предоставление субсидий осуществляется министерством путём возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на переработку коровьего молока.
СПК „Племзавод ‚Кехта‘“, руководителем которого является Илья Павлов, поставляет часть сырого молока на молочную кухню детской больницы Северодвинска.
В соответствии с нормой закона, молоко, поставляемое на молочную кухню, не подлежит субсидированию.
Но стоит добавить, что между министерством и предприятием заключено соглашение по предоставлению мер господдержки: в 2020 году племзавод получил 6 млн рублей, а в текущем году — уже 1,9 млн рублей (в рамках субсидирования той части молока, которую предприятие поставляет на переработку на заводы, что соответствует требованиям законодательства).
Безусловно, система мер поддержки сельхозтоваропроизводителей требует дофинансирования. На этом вопросе министр АПК и торговли Ирина Бажанова отдельно остановилась в своем выступлении в областном Собрании депутатов, обозначенные позиции были поддержаны депутатским корпусом».