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Иллюзии тают. Архангельский фермер о политике минрег АПК

Иллюзии тают... Не так давно, предвкушая итоги конкурса, в котором мы участвовали в МИНАПК по семейной ферме, я описывал ситуацию, что честно говоря почти уверен, что нас "забреют"... Так и получилось...

Причём больше всего удивляет насколько бесстрашна председатель конкурса - министр Бажанова.

"Лукавство" - именно такую формулировку публично перед зависимыми членами жюри озвучила отношение к нашему проекту г-жа Председатель. После такого посыла вряд ли найдутся желающие иметь иное мнение, в противовес своему руководителю.

Ну не хочет наш профильный министр уже четвёртый год поддерживать ни один наш проект никаким образом...

Но, обещанная лично министром Бажановой субсидия "на голову" за 5 минут до приезда губернатора (год назад), чтобы снять напряжение фермера, также до сих пор не выплачена и скорее всего не будет выплачена.

Поражает, что данный министр даже не удосуживается компетентно ответить на официальное обращение о разъяснении, откровенно посылая нас куда подальше и нарушая 59 ФЗ, пользуясь властью и уязвимостью малого фермера.

Не удивлюсь, если в скором времени к нам наведаются контрольные органы с целью дрючить за что-нибудь...

Но теперь уже точно могу сказать, что более неадекватно и пренебрежительно настроенного руководителя сельховедомства найти сложно. Не отсюда ли проблемы отрасли в Архангельской области, если ей руководят настолько пренебрежительно относящиеся к развитию фермерства (описывал ранее состояние развития фермерства на примере Карелии, где за год поддерживают более 40 фермеров, а у нас для видимости 2-3), а также к своим подопечным некомпетентные Управленцы.

Отсутствие спроса с таких руководителей приводит к развалу отрасли и недоверии к региональной власти!

Надеюсь, эти слова прочитают не только мои сторонники, но и заинтересованные в позитивном настрое населения региональные власти...

Владимир Будейкин, основатель и вдохновитель подворья «Фермерская слобода»

03 июль 09:55 | : Политика / Экономика / Скандалы

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