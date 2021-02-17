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Архангельский сенатор Некрасов попал в список богачей-чиновников

Вчера мы уже сообщали о новом рейтинге журнала Forbes, посвященном российским чиновникам и депутатам, чьи доходы значительно выросли за 2020-й «пандемийный» год. В нем лидируют три депутата региональных заксобраний, представляющие интересы жителей территорий, где экономическое положение далеко от идеального.

Как выяснилось, в том же рейтинге на шестой позиции стоит сенатор от Архангельской области Александр Некрасов. Кресло в Совфеде он занимает с октября прошлого года. Его попадание туда наблюдатели связывают с политической расторговкой между исполнительной властью региона и местным обкомом КПРФ за отказ от участия в губернаторских выборах и общим «режимом лояльности».

Доход Некрасова за ковидный год, по данным вышеупомянутого издания, составил 2.9 млрд. рублей. Впрочем, это доход семейный, значительная часть которого приходится на его дражайшую половинку, уже входившую в рейтинг самых богатых чиновничьих жен под солидным 3 номером. Но мы-то с вами понимаем...

Вроде бы и ничего… только этот человек считается в политической тусовке ярым коммунистом и до своего сегодняшнего сенаторства входил во фракцию КПРФ в Государственной думе. Впрочем, там когда-то не брезговали и владельцами казино.

О Некрасове известно, что он родился в 1963 году в Северодвинске, но давно живет в Санкт-Петербурге, где владеет крупным строительным бизнесом. Настолько крупным, что по некоторым данным является одним из «кошельков» ЦК КПРФ.

Интересно, что в самом городе корабелов о таком земляке давно никто и не помнит…

 

08 июль 07:09 | : Политика / Экономика / Скандалы

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