Архангельский сенатор Некрасов попал в список богачей-чиновников

Вчера мы уже сообщали о новом рейтинге журнала Forbes, посвященном российским чиновникам и депутатам, чьи доходы значительно выросли за 2020-й «пандемийный» год. В нем лидируют три депутата региональных заксобраний, представляющие интересы жителей территорий, где экономическое положение далеко от идеального.
Как выяснилось, в том же рейтинге на шестой позиции стоит сенатор от Архангельской области Александр Некрасов. Кресло в Совфеде он занимает с октября прошлого года. Его попадание туда наблюдатели связывают с политической расторговкой между исполнительной властью региона и местным обкомом КПРФ за отказ от участия в губернаторских выборах и общим «режимом лояльности».
Доход Некрасова за ковидный год, по данным вышеупомянутого издания, составил 2.9 млрд. рублей. Впрочем, это доход семейный, значительная часть которого приходится на его дражайшую половинку, уже входившую в рейтинг самых богатых чиновничьих жен под солидным 3 номером. Но мы-то с вами понимаем...
Вроде бы и ничего… только этот человек считается в политической тусовке ярым коммунистом и до своего сегодняшнего сенаторства входил во фракцию КПРФ в Государственной думе. Впрочем, там когда-то не брезговали и владельцами казино.
О Некрасове известно, что он родился в 1963 году в Северодвинске, но давно живет в Санкт-Петербурге, где владеет крупным строительным бизнесом. Настолько крупным, что по некоторым данным является одним из «кошельков» ЦК КПРФ.
Интересно, что в самом городе корабелов о таком земляке давно никто и не помнит…