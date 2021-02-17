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Кому война… Российские чиновники и депутаты наживаются на пандемии

Русскоязычная версия международного издания Forbes (чтиво про богатеньких) опубликовала рейтинг российских «слуг народа», чье состояние резко возросло за прошедший ковидный год. Как говорится – «кому война, а кому мать родная».

Общая картина такова. Несмотря на пандемию, доходы топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году выросли: совокупный доход ста богатейших семей увеличился с 65,8 млрд рублей в 2019 году до 75,9 млрд — в 2020 году. При этом за тот же период реальные денежные доходы простых граждан, не обличенных народным доверием, снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

А теперь по персоналиям…

На первом месте рейтинга депутат законодательного собрания Челябинской области, резидент «Южуралзолота» Константин Струков. Его доход за ковидный год составил более 8,6 млрд рублей. против 5,1 млрд. в 2019-м.

Второе место у депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Евтушока. Его доход за 2020 год превысил 7,7 млрд рублей против 5,5 млрд рублей в 2019 году. 2,7 млрд из этой суммы заработала его супруга.

Пребывающий в данный момент под стражей по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин в особо крупных размерах депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов опустился с первого места подобного прошлогоднего рейтинга на почетное третье с соответствующими показателями – его годовой доход вырос с 6,2 млрд рублей до 6,3 млрд рублей.

Как мы видим, местные депутаты в этом смысле утерли носы своим федеральным коллегам и госчиновникам. Причем их регионы вряд ли могут похвастаться такими же показателями…

07 июль 13:18 | : Экономика / Скандалы

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