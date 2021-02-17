«Яблочники» присоединились к предвыборной гонке в Архангельской области

Вчера в Москве на съезде политической партии «Яблоко» были названы фамилии кандидатов, которые на выборах в Госдуму восьмого созыва пойдут от Архангельской области.
Как и предполагалось ранее, ими стали юрист и издатель Александр Козенков и риелтор-общественник Олег Мандрыкин. Оба отметились в антимусорном движении против строительства полигона ТБО на станции Шиес.
Козенков пойдет по 73-му («женскому») одномандатному округу, Мандрыкин – по 72-му («мужскому»). Про персональный расклад между кандидатами от парламентских партий по этим округам читайте здесь.
Впрочем, наши наблюдатели сомневаются, что эти двое смогут дойти даже до официального начала агитационной кампании. Да и лучшие времена самой партии «Яблоко» остались где-то в 90-ых…