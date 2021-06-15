Человек из Нарьян-Мара. В правительстве Архангельской области новый министр труда

Долгое время остававшуюся вакантной должность регионального министра труда, занятости и социальной защиты занял Сергей Свиридов. Об этом с облегчение сообщает пресс-служба областной администрации.
Напомним, что после ухода с этого поста Елены Молчановой в декабре 2020 года и теперь выступающей в роли Уполномоченного по правам ребенка, временно исполнял обязанности главы ведомства Федор Терентьев.
Сергей Свиридов – креатура действующего губернатора Александра Цыбульского, у которого он работал советником в бытность последнего главой Ненецкого округа. К нам новый министр пришел с аналогичной позиции (директор одноименного департамента) в правительстве НАО.
О Свиридове известно:
Закончил Уральскую государственную юридическую академию (судебно-прокурорский факультет) в 1998 году, является соискателем учёной степени кандидата юридических наук и членом Ассоциации юристов России. Трудовой путь он начинал с должности юрисконсульта в Нарьян-Марском ОПХ. С января 2013 года Сергей Свиридов курировал социальную сферу Ненецкого автономного округа. До назначения главой департамента работал советником губернатора по соцвопросам.