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Молчанова возвращается. У детей Архангельской области сменился защитник их прав

В администрации региона прошли новые назначения.

Вместо Ольги Смирновой пост уполномоченного по правам ребенка теперь занимает Елена Молчанова. Ранее ее уход с поста министра труда, занятости и социального развития по собственному желанию был воспринят интернет-сообществом с недоумением и печалью.

Напомним, что у регионального бизнеса тоже сменился покровитель – Иван Кулявцев (тоже бывший министр) вместо Ольги Гореловой.

Контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области тоже замена – ее возглавила Ирина Шишкова.

 

01 февраль 11:11 | : Политика

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