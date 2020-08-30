Молчанова возвращается. У детей Архангельской области сменился защитник их прав

В администрации региона прошли новые назначения.
Вместо Ольги Смирновой пост уполномоченного по правам ребенка теперь занимает Елена Молчанова. Ранее ее уход с поста министра труда, занятости и социального развития по собственному желанию был воспринят интернет-сообществом с недоумением и печалью.
Напомним, что у регионального бизнеса тоже сменился покровитель – Иван Кулявцев (тоже бывший министр) вместо Ольги Гореловой.
Контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области тоже замена – ее возглавила Ирина Шишкова.