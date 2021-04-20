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День откровений в Госдуме. Рассказывает Ирина Чиркова

- Сегодня удивительно откровенный день в Госдуме. Планомерное истребление культурной жизни в российской глубинке сегодня фактически признала партия большинства в лице председателя комитета по культуре Елены Ямпольской.

Член ЕР, выступившая автором законопроекта по защите учреждений культуры муниципального уровня, констатировала продолжающееся сокращение учреждений культуры в России. За последние 10 лет количество домов культуры уменьшилось на 11 процентов, число общедоступных библиотек - на 22 процента. Вот он, результат «заботливой и ответственной» работы партии власти!

Сокращение музеев, домов культуры и библиотек единороссы возложили на руководителей муниципалитетов (а из какой они партии чаще всего?!). Причины фактического убийства культуры на местах, как было сказано в выступлении, - оптимизация сети, сокращение неэффективных расходов, аварийность зданий, отсутствие кадров. Самое отвратительное обоснование - приведение нормы обеспеченности библиотеками. Когда уменьшается население в селе, например, - ликвидируется и библиотека.

С такими печальными итогами десятилетия группа депутатов от ЕР предложила бороться закинициативой, которая гласит: принятие органом МСУ решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения культуры допускается исключительно на основании положительного заключения специальной комиссии по оценке последствий и с учетом мнения населения. С таким тезисом трудно поспорить. Только как в реальности?! «Учёт общественного мнения» у нас де-юре действует и в сферах здравоохранения и образования, строительстве промышленных объектов - однако это не мешает закрывать деревенские школы, «сливать» больницы и поликлиники, продавливать мегаполигоны ТБО...

Проблему нищеты нашей провинциальной культуры нужно решать системно и закреплять законом не полумеры, а полный запрет на принятие решений по закрытию любых «очагов» культуры, особенно в малых городах, деревнях и сёлах.

А отдельным самокритичным персонам из партии власти за редкие приступы саморазоблачения спасибо.

09 июнь 07:16 | : Политика

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