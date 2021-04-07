Три молодца на одно кресло. Определились финалисты на выборах главы Вельского района

Как мы сообщали ранее, в Вельском районе проходят упрощенные выборы главы администрации.
Сводная комиссия, рассмотрев программы шести заявившихся кандидатов, выбрала тройку самых достойных. Ими оказались:
Игорь Рогозин - депутат областного Собрания;
Андрей Гуляев - директор «Издательского дома «Вельские вести»;
Максим Ядрихинский - директор «Верхне – Устькулойская основная школа № 24».
О победителе станет известно 2 июня в ходе депутатской сессии, на которой финалисты очно будут убеждать собравшихся в своей компетентности.
Наши наблюдатели делают ставку на Рогозина… но это не точно.