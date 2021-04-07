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Три молодца на одно кресло. Определились финалисты на выборах главы Вельского района

Как мы сообщали ранее, в Вельском районе проходят упрощенные выборы главы администрации.

Сводная комиссия, рассмотрев программы шести заявившихся кандидатов, выбрала тройку самых достойных. Ими оказались:

Игорь Рогозин - депутат областного Собрания;

Андрей Гуляев - директор «Издательского дома «Вельские вести»;

Максим Ядрихинский - директор «Верхне – Устькулойская основная школа № 24».

О победителе станет известно 2 июня в ходе депутатской сессии, на которой финалисты очно будут убеждать собравшихся в своей компетентности.

Наши наблюдатели делают ставку на Рогозина… но это не точно.

21 май 13:00 | : Политика

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