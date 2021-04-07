Выборы в Вельском районе: от журналиста до депутата

Закончен прием заявлений от желающих занять кресло главы Вельского района, освободившееся после ухода Дмитрия Дорофеева на партийную работу.
В списке кандидатов (по алфавиту):
Ольга Варавина - секретарь-делопроизводитель ООО «Вельская строительная буровая компания;
Андрей Гуляев - директор «Издательского дома «Вельские вести»;
Илья Костров - специалист торгового дома «ФосАгро»;
Ольга Подолян - заведующая отделением Вельского психоневрологического интерната;
Игорь Рогозин - депутат областного Собрания;
Максим Ядрихинский - директор «Верхне – Устькулойская основная школа № 24».
Примечательно, что в списке кандидатов снова нет исполняющего обязанности главы района, в данном случае, Виктора Чернява. В таком случае, результат неочевиден.
Напомним, выборы пройдут по, увы, привычной схеме. Завтра, 20 мая, сводная комиссия рассмотрит программы всех кандидатов и отберет не менее двух самых достойных. Позже местные районные депутаты на специальной сессии определятся с главой района.
Строить прогнозы в данной ситуации неблагодарное занятие. Пока же волнительно за коллегу Гуляева – сразу два журналиста во главе муниципальной власти одного региона (вспомните Котлас) выглядит «техническим перебором».