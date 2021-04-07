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Выборы в Вельском районе: от журналиста до депутата

Закончен прием заявлений от желающих занять кресло главы Вельского района, освободившееся после ухода Дмитрия Дорофеева на партийную работу.

В списке кандидатов (по алфавиту):

Ольга Варавина - секретарь-делопроизводитель ООО «Вельская строительная буровая компания;

 Андрей Гуляев - директор «Издательского дома «Вельские вести»;

Илья Костров - специалист торгового дома «ФосАгро»;

Ольга Подолян - заведующая отделением Вельского психоневрологического интерната;

Игорь Рогозин - депутат областного Собрания;

Максим Ядрихинский - директор «Верхне – Устькулойская основная школа № 24».

Примечательно, что в списке кандидатов снова нет исполняющего обязанности главы района, в данном случае, Виктора Чернява. В таком случае, результат неочевиден.

Напомним, выборы пройдут по, увы, привычной схеме. Завтра, 20 мая, сводная комиссия рассмотрит программы всех кандидатов и отберет не менее двух самых достойных. Позже местные районные депутаты на специальной сессии определятся с главой района.

Строить прогнозы в данной ситуации неблагодарное занятие. Пока же волнительно за коллегу Гуляева – сразу два журналиста во главе муниципальной власти одного региона (вспомните Котлас) выглядит «техническим перебором».  

 

19 май 13:32 | : Политика

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