Валентина Сырова: "Северодвинск – город, где ковалась мощь отечественного флота"

Сегодня, 20 мая, на заседании организационного комитета «Победа», которое провел Президент России Владимир Путин, было принято решение, что Северодвинск достоин почетного звания.
По словам спикера Архангельской городской Думы Валентины Сыровой, все архангелогородцы помнят акцию прошлого года «Народный автопробег» в поддержку присвоения Северодвинску звания «Город трудовой доблести». Организаторами автопробега выступили инициативная группа общественной организации «Союз машиностроителей», представители молодёжных и ветеранских объединений Северодвинска.
«Северодвинск – это город, где ковалась мощь отечественного флота, а вклад жителей военного Молотовска в Великую Победу сложно переоценить. Хочу сказать слова благодарности губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому, мэру Северодвинска Игорю Скубенко, всем ветеранским объединениям и общественным организациям Северодвинска, Архангельска и всей нашей области за большую проделанную работу», - сказала Валентина Сырова.
Для справки: За годы Великой Отечественной войны Северодвинск (Молотовск) отправил на фронт 17 517 человек. Город стал одним из основных портов, через которые проходили грузы, поступавшие от союзников по ленд-лизу. В Молотовске было отремонтировано 139 советских и иностранных кораблей и судов. Предприятия города производили минные тралы, корабельные артиллерийские башни, авиабомбы и снаряды.