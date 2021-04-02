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Определились еще с двумя кандидатами в Госдуму от Архангельской области

Это сделала межрегиональная коалиция «Стоп Шиес» (антимусорщики), давно заявлявшая о своих политических амбициях.

Напомним, 7 мая в Вельске правоохранительными органами был задержан и проверен на предмет провоза экстремистской литературы активист движения Олег Мандрыкин. Его соратники связывали эти действия как раз с подготовкой к выдвижению на выборы.

Итак, по 72-му одномандатному избирательному округу («север») пойдет тот самый Мандрыкин – риелтор, экс-кандидат в губернаторы Поморья.

По 73-му одномандатному избирательному округу («юг») будет баллотироваться Александр Козенков – юрист, предприниматель в сфере медиабизнеса.

Также «Стоп Шиес» выдвинула своего кандидата по 18-му одномандатному округу Республики Коми. Им стал Олег Михайлов, депутат республиканского ЗакСобрания, известный тем, что его (якобы) обматерил губернатор Уйба.

Наши наблюдатели полагают, что вся эта братия пойдет на выборы от партии «Яблоко». К их шансам на победу относятся иронично.

 

14 май 07:03 | : Политика

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