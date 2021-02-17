Задержание Олега Мандрыкина может быть связано с выборами в Госдуму

К такому выводу пришла коалиция «Стоп-Шиес», вознамерившаяся провести региональный съезд, на котором будут определены активисты анти-мусорного движения, готовые побороться за мандаты в нижнюю палату Федерального Собрания на осенних выборах.
Судя по всему, больше всего шансов было у северодвинского риелтора, в последние годы увлекшегося политикой и успевшего засветиться на прошлогодних губернаторских выборах, Олега Мандрыкина.
Остается непонятным, какую опасность в этой связи представляет Мандрыкин для политических конкурентов, чтобы его задерживали правоохранительные органы, и от какой, собственно, партии собирались идти на выборы антимусорщики.
Напомним, что по сообщениям из непроверенных источников (того же «Стоп-Шиес») Мандрыкин был задержан полицией в Вельском р-не по пути из Санкт-Петербурга в родной Северодвинск.